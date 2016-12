Hvad er call tracking? Sådan kommer du nemt i gang med opkaldssporing!

Kunne du tænke dig at fordoble dine konverteringsdata i Google Analytics, så du har dobbelt så gode muligheder for at måle, vurdere og optimere din online markedsføring? Hvis ja; så synes jeg, du skal læse videre…

Hvad er call tracking?

Call tracking er ganske enkelt sporing af telefonopkald til en virksomhed; heraf den danske betegnelse ”opkaldssporing”. Der er dog ikke tale om sporing af alle opkald, men alene de opkald, der foretages på baggrund af et besøg på virksomhedens hjemmeside. Call tracking er nemlig baseret på, at de besøgende på hjemmesiden bliver tildelt og vist deres helt eget unikke telefonnummer i stedet for virksomhedens normale hovednummer. Når der ringes op til call tracking nummeret, så registreres brugerens opkald automatisk i f.eks. Google Analytics og herefter viderestilles opkaldet øjeblikkeligt til virksomhedens rigtige telefonnummer. Hjemmeside brugerne oplever således ikke nogen forskel i sammenligning med, hvis de havde set og anvendt virksomhedens normale hovednummer.

Cases fra den virkelige verden

Nu tænker du måske: ”Ja ja, det lyder alt sammen meget fint. Men hvad er resultatet, når rigtige virksomheder med rigtige hjemmeside brugere af kød og blod udsættes for call tracking på en rigtig hjemmeside?” Hvor er jeg glad for at du spørger… det er et virkelig godt spørgsmål! Svaret er at rigtig mange virksomheder oplever, at der pludselig måles dobbelt så mange konverteringer (leads / henvendelser) på hjemmesiden.

Prøv at se disse cases med dugfriske real-life data:

.

Ovenstående procenter sammenlagt giver et gennemsnit på hele 51%. Prøv lige at tænke over det et øjeblik… det betyder at ca. halvdelen af alle henvendelser til virksomheden fra deres hjemmeside går via telefonen!

Det betyder så omvendt, at hvis disse virksomheder ikke havde benyttet sig af opkaldssporing, så havde de gået glip af halvdelen af alle hjemmeside-henvendelser i deres konverteringsdata. Prisen pr lead havde så fremstået dobbelt så høj, som det egentlig er tilfældet i virkeligheden. Og endvidere havde konverteringsraten også været væsentlig lavere end den i virkeligheden er.

Summa summarum; uden call tracking risikerer du at skrue ned for eller måske endda helt stoppe PPC kampagner (f.eks. AdWords og Facebook), som rent faktisk giver dig leads – du kan bare ikke se disse leads i Analytics, da du ikke anvender opkaldssporing! Tabte leads og salgsmuligheder… av av, det kan næsten ikke blive værre.

Hvorfor skal jeg anvende call tracking?

Der er rigtig mange gode grunde til at anvende opkaldssporing. Men helt simpelt kan man sige at call tracking giver dig et langt mere korrekt og komplet billede af din hjemmesides evne til at generere salg og nye kunder. Jo mere fyldestgørende og korrekte dine konverteringsdata er, jo bedre er dine muligheder for at optimere din hjemmeside og dine betalte trafikkilder.

Du får et langt mere komplet og korrekt billede af hvor mange hjemmeside henvendelser, der skabes på baggrund af dine forskellige trafikkilder

Du får en mere korrekt beregning af din pris pr konvertering (CPA) og din konverteringsrate

Du får de bedste muligheder for at optimere dine PPC kampagner, som f.eks. Google AdWords og Facebook

Du får bedre muligheder for en optimal budgetfordeling mellem dine betalte trafikkilder

Du får større indsigt og forståelse af dine trafikkilder i forhold til deres evne til at generere leads

Du får helt konkret viden om hvor mange opkald din hjemmeside genererer i alt samt fordelt på trafikkilder

Kan alle typer virksomheder anvende call tracking?

Det korte svar er JA. Men for langt de fleste webshops giver opkaldssporing ikke så meget mening, da opkald her oftere vil repræsentere kundeservice frem for at være en direkte sælgende aktivitet. Det er derfor primært virksomheder, som anvender hjemmesiden til lead generering, der har den største glæde og gavn af call tracking.

Dog kan der være webshops, som f.eks. sælger komplicerede produkter eller produkter, der bare kræver personlig rådgivning, før der kan træffes endelig købsbeslutning – for sådanne webshops vil det ofte give god mening også at måle opkald udover de egentlige køb direkte på sitet.

Forenklet kan man sige at alle virksomheder, der oplever telefonopkald fra hjemmesiden som en salgskanal, er velegnede til call tracking.

Hvordan fungerer call tracking i praksis?

Selv om opkaldssporing kan forekomme at være temmelig snørklet og kompliceret, så er det faktisk ikke så slemt endda… Der ligger selvfølgelig nogle komplekse systemer bagved call tracking, men dem behøves vi heldigvis ikke at bekymre os om.

Call tracking fungerer således:

Du vælger en leverandør til din call tracking Du indsætter en lille kodestump på din hjemmeside Call tracking koden sørger nu automatisk for at udskifte dit normale telefonnummer med et dynamisk tracking nummer Når en person besøger din hjemmeside vises der automatisk et unikt telefonnummer fra din egen pulje af telefonnumre. Andre samtidige besøgende på hjemmesiden ser altså andre telefonnumre fra din nummer pulje. Når personen ringer op til call tracking nummeret, så registreres opkaldet i din Google Analytics med direkte tilknytning til personens aktuelle besøgssession i Analytics Samtidig med registreringen af opkaldet, viderestilles opkaldet øjeblikkeligt til din virksomheds normale telefonnummer

Resultatet af ovenstående proces er, at du efterfølgende i Google Analytics kan spore telefonopkald på fuldstændig samme måde, som du er vant til at kunne spore f.eks. udfyldte kontaktformularer og lignende. Endvidere kan dit Analytics opkaldsmål naturligvis også importeres i Google AdWords lige som alle andre typer mål i Analytics.

Call tracking systemer i Danmark

Pt. kender jeg til 3 egentlige call tracking systemer, som er tilgængelige her i vores lille andedam. Der er en del danske bureauer indenfor online markedsføring (som f.eks. os selv i Skjoldby & Co), der tilbyder opkaldssporing. Jeg gætter dog på, at langt de fleste blot formidler eller videresælger call tracking fra en af førnævnte 3 call tracking leverandører. Der kan dog være nogle få bureauer, som har fået udviklet deres eget system.

Call-tracking.dk

Website: http://call-tracking.dk

Call-tracking.dk er en forholdsvis ny aktør på det danske marked indenfor opkaldssporing, men er dog allerede min absolut foretrukne leverandør af call tracking. Deres løsning er primært henvendt til bureauer, der så selv kan administrere og videresælge call tracking ydelser til egne kunder. Systemet er utrolig let at betjene, deres kundeservice er hurtig og venlig – og sidst men ikke mindst; selve den tekniske implementering er legende let, idet der blot skal indlægges en lille kodestump på hjemmesiden.

Bmetric (tidligere Bellmetric)

Website: http://bmetric.com

Bmetric er (til mit kendskab) den første og dermed også den ældste aktør indenfor call tracking på det danske marked. Deres produkt er solidt og gennemtestet. Men det er desværre også en del dyrere end f.eks. Call-tracking.dk. Jeg har flere kunder, som har anvendt Bmetric til opkaldssporing gennem mange år og har absolut intet dårligt at sige om deres system – det virker præcis, som det skal. Den tekniske implementering er lige så let som ved Call-tracking.dk. Der skal således blot indlægges en enkelt stump kode på hjemmesiden for at fuldføre implementeringen.

Google

Website: https://support.google.com/adwords/answer/6095883?hl=da

Google har igennem mange år tilbudt deres helt egen løsning til call tracking. Systemet er gratis at anvende, men der er nogle vilkår, som trækker i den forkerte retning. Først og fremmest så virker deres opkaldssporing KUN overfor besøgende fra AdWords annoncer. Dvs. at tracking nummeret kun vises, når den besøgende kommer direkte fra Google AdWords. Dernæst så kan målingen af telefonopkald kun ses i selve AdWords værktøjet – det er ikke muligt at indlæse disse tal i Google Analytics. Slutteligt så er selve den tekniske implementering af Googles call tracking langt mere besværlig end Call-tracking.dk og Bmetric. Vi har nogle få kunder, der anvender denne løsning (pga. prisen), men det er ikke et system, som jeg vil anbefale.

***

Jeg håber, du har fået en større forståelse af hvad call tracking går ud på og hvorfor, det er nærmest uundværligt i din konverteringssporing. Har du nogen spørgsmål til call tracking eller brug for konkret hjælp til at komme i gang med opkaldssporing, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Du er også velkommen til at lægge en kommentar med dit spørgsmål eller bemærkning herunder… jeg glæder mig til at høre fra dig.