Kom godt i gang med marketing dashboards i Google Data Studio

Hvad er Google Data Studio?

Google Data Studio er kort sagt et gratis værktøj fra Google til at visualisere dine data. Det kan f.eks. være data fra populære tjenester som Google Analytics eller Google AdWords. Men systemet understøtter også en lang række andre datakilder såsom DoubleClick, Google Sheets, MySQL, Search Console og YouTube.

Google Data Studio hjælper dig altså med at omsætte dine mange data til flotte visuelle rapporter med f.eks. tidslinier, søjlediagrammer, tabeller og meget mere – også kaldet dashboards.

Hvad kan Google Data Studio bruges til?

Helt lavpraktisk kan du med Google Data Studio skabe forbindelse til en lang række online tjenester, der alle genererer en masse data… data, som i deres rå og ubearbejdede form kan være svære at anvende til noget brugbart. Og det er netop her at Google Data Studio kommer ind i billedet.

Med dette gratis værktøj fra Google får du mulighed for nemt, hurtigt og intuitivt at omdanne tørre tal i endeløse rækker til spændende indsigter præsenteret på en levende og visuel måde.

Google Data Studio kan altså samle en lang række nøgletal – som måske er fordelt over flere forskellige datakilder – på ét enkelt dashboard og dermed give dig det hurtige overblik, som du har brug for i en travl hverdag. Som bureau med fokus på online markedsføring, kan vi f.eks. samle vigtige nøgletal fra Google Analytics og Google AdWords i et dashboard, når vi skal rapportere resultater til vores kunder. Endvidere giver det god mening at lave mange forskellige dashboards med afsæt i modtageren, som f.eks. kunne være marketing, regnskab, direktionen eller konsulenter i tilknyttede bureauer. Forskellige modtagere har behov for forskellige data og her er det super praktisk at kunne lave flere forskellige dashboards, som fortæller forskellige ”historier” ud fra modtagerens informationsbehov og vidensniveau.

Sådan kommer du i gang med Google Data Studio

I stedet for at skrive en længere roman om hvordan du kommer godt i gang med Google Data Studio, har jeg i stedet lavet en ”lille” video (20 min) hvor du får en grundlæggende introduktion til systemet.

Husk at slå HD til under video kvalitet – ellers kan det godt være rigtig svært at læse tekst og tal i videoen.

(Slå evt. fuldskærmsfunktion til, for at få det hele med)

Hvorfor Google Data Studio i stedet for Analytics?

Nu spørger du måske: “Hvad kan og skal jeg bruge Google Data Studio til, når jeg i forvejen er vant til at arbejde med Google Analytics?” Og ja, det er rigtigt, at man kan lave både tilpassede rapporter og dashboards i Google Analytics. Men så snart du har brug for at samle eksterne data (altså data, som ikke kommer fra Analytics) i ét dashboard, så er Analytics løsningen ikke længere mulig. Det kunne f.eks. være data fra AdWords, Search Console eller YouTube. Derudover så er mulighederne, fleksibiliteten og den visuelle fremstilling langt stærkere i Google Data Studio end i Analytics. Og mon ikke at dashboard funktionaliteten i Google Data Studio og Google Analytics smelter helt sammen på et tidspunkt… det virker ikke logisk, at de vil fortsætte med at udvikle 2 løsninger til præcis samme behov.

Slutteligt, så er mulighederne for at dele dashboards og styre rettigheder til disse langt nemmere i Google Data Studio. Og da det er meget tydeligt, at det er i Data Studio at Google har valgt at lægge deres udviklingsindsats i forhold til dashboards – så giver det god mening at hoppe på vognen nu og blive fortrolig med dette stærke værktøj.

Eksempler på dashboards

Jeg har herunder samlet nogle eksempler på dashboards, som er udarbejdet i Google Data Studio – og som vi anvender til rapportering hos Skjoldby & Co. Alle dashboards er normalt personliggjort med kundernes eget logo/firmanavn, men de er naturligvis fjernet her af hensyn til datafortrolighed.

Dashboard for webshop:

Dashboard for website med leadgenerering:

Dashboard for website med leadgenerering:

Hvem kan bruge Google Data Studio?

Som udgangspunkt kan alle med en Google konto anvende Google Data Studio. Faktisk har Google med en nyere opdatering gjort det muligt at se dashboards uden at man har en Google konto. Men skal du oprette og redigere dashboards, har du blot brug for en Google konto og en ”godkendt” browser – dvs. Chrome, Firefox eller Safari. Derudover skal du naturligvis have adgang til nogle data, som der kan arbejdes med i Google Data Studio. I skrivende stund understøttes følgende datakilder:

Upload af CSV filer

Google AdWords

Google Attribution 360

Google BigQuery

Google Cloud SQL

DoubleClick Manager

Google Analytics

Google Sheets

MySQL

PostgreSQL

Google Search Console

YouTube Analytics

Som det meget tydeligt fremgår af ovenstående liste, så har Google i første omgang valgt at satse primært på deres egne tjenester samt nogle få open source databaser såsom MySQL og PostgreSQL. Om Google på længere sigt har planer om at udvide med direkte integration til tjenester som Bing/Yahoo, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn osv. vides ikke.

Jeg personligt, håber det af hele mit hjerte, da jeg er utrolig glad for at arbejde med Google Data Studio. Der findes dog allerede nu forskellige ”hacks”, som kan muliggøre at man arbejder med data fra førnævnte tjenester i Google Data Studio – men det vil jeg ikke komme nærmere ind på i dette blogindlæg.

Jeg håber, du har fået en god fornemmelse af hvad Google Data Studio kan bruges til – og ikke mindst; at du har fået lyst til selv at give dig i kast med værktøjet. Hvis du løber ind i nogen problemer med Google Data Studio, så skriv gerne til mig i kommentarsporet på denne side – så skal jeg forsøge at svare så godt som muligt.

Har du bemærkninger, ris eller ros til dette indlæg, skal du også være meget velkommen til at smide en kommentar. Jeg håber at høre fra dig.

Rigtig god fornøjelse med Google Data Studio 🙂