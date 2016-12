Når du laver søgninger på Google kan der vises resultater fra betalende annoncører via Googles annoncesystem Google AdWords, samt resultater fra organiske søgeresultater som er selve søgemaskinen. Og der er ingen tvivl om at pladserne på side 1 er de mest eftertragtede. Her får du beskrevet forskellen mellem Google AdWords og SEO (søgemaskineoptimering).

Google AdWords og Pay Per Click forklaret

Google AdWords, altså de betalte resultater, vises i toppen og til højre i Google. I skrivende stund er der plads til 4 annoncører i toppen af søgeresultatet og 3 i bunden af søgeresultatet. Dette kan variere afhængigt af søgningen. Derudover findes der også Google Shopping annoncer. Dette er billede annoncer der typisk vises i højre side af søgeresultatet. I nogle tilfælde vil du også kunne opleve dem i toppen af søgeresultatet, over de traditionelle Google Search AdWords

Prisstrukturen er ikke som du kender fra annoncering i trykte medier, hvor det dels er mediets oplag og dels annoncens størrelse der fastsætter prisen.

Med Google AdWords – både search ads og Google Shopping – er selve visningen er gratis. Du betaler kun når en bruger klikker. Der af kommer navnet Pay Per Click, som også forkortes PPC – altså betal per klik. Og det er faktisk en rigtig smart annoncemodel for dig som forretningsdrivende.

Kigger vi igen på de trykte medier betaler du faktisk kun for visningen af din annonce. Hvis du har lavet din medieplanlægning godt, kan have en rimelig god idé om at mediets målgruppe er den samme som din, og derfor kan din annonce sagtens have relevans for mediets læsere. Men det garanterer dig ikke nogen form for afkast.

Hvor meget koster AdWords klik?

Du bestemmer faktisk selv hvor meget du maksimalt vil betale for et klik. På Google AdWords byder man nemlig på de enkelte søgeord. Det vil sige at dine konkurrenter, som allerede annoncerer, er med til at bestemme priserne.

Det er dog ikke altid den som byder højst, som ligger øverst. Google kigger i høj grad også på relevans. Det vil sige, er din annonce mere relevant end konkurrentens, så kan du blive vist højere, men faktisk betale mindre end konkurrenten.

Det lyder avanceret – og det er det også. Det er bl.a. derfor jeg altid anbefaler, at nogen overvåger din AdWords konto løbende.

Organiske søgeresultater forklaret

De organiske søgeresultater er de resultater fra Googles søgemaskine. Dem finder Google via sin robot (Googlebot) som kravler gennem internettet via links. Her læser robotten hjemmesidernes indhold og indeksere dem og sætter dem i orden i forhold til søgeord, som et enormt bibliotek.

Som udgangspunkt er der 10 organiske søgeresultater ad gangen. Google tester dog både 7 søgeresultater og 6 søgeresultater på side 1 i USA og dette billede kan meget vel komme til Danmark også.

Du kender det nok fra dig selv, at det er sjældent at du bevæger dig om på side 2 af Google. De pladser der ligger på side 1 ligger der ikke tilfældigt. Det er i hvert fald svært at opnå side 1 placeringer uden en eller anden form for indsats – bevidst eller ubevidst. Indsatsen er det, der hedder SEO (Search Engine Optimization) eller på dansk søgemaskineoptimering. Det handler om at man optimere siden så Google forstår hvad den handler om.

Vil du vide mere om hvad søgemaskineoptimering er, så læs denne artikel:

Hvad er SEO?

De lokale organiske søgeresultat

Endelig findes der også et lokalt organisk søgeresultat. Her viser Google ofte et kortresultat.

Det er lidt forskelligt hvor disse resultater vises. Nogle gange helt i toppen. Nogle gange lige under AdWords annoncerne. Og nogle gange er det i bunden af siden.

Kort resultaterne vises på søgninger hvor den service, ydelse eller branche du søger efter, typisk købes lokalt. Det kan f.eks. være tømrer, supermarked, slagter, frisør, revisor, advokat og så videre. Du behøver ikke en gang at skrive bynavnet. Det skal Google nok selv finde ud af.

Disse kort resultater er gratis og der vises op til 3 af gangen. Du administrerer din profil på Google My Business.

Hvad er bedst: Google AdWords eller SEO?

Det kan man ikke komme med et endegyldigt svar på. Både Google AdWords og Søgemaskineoptimering har fordele og ulemper.

Du kan sige at en forkert opsat Google AdWords konto, kan være en meget dårlig forretning, fordi du skal betale for hvert klik så længe du kører dine kampagner.

Til gengæld kan en korrekt opsat konto, som løbede optimeres være en rigtig god forretning. Du kan fjerne annoncer og søgeord som ikke giver højt nok afkast eller som er for dyre. Og du hæve budgettet til ubegrænsede højder, på de annoncer og søgeord som du ved giver dig kunder. En hel ny AdWords konto kan være online på under et døgn, og er du igang, kan du kan i gangsætte nye kampagner inden for minutter. Derfor kan Google AdWords også være et fremragende research værktøj, fordi du meget hurtigt kan samle data ind om søgeord og klik.

Ulemper ved AdWords: Du betaler for hvert besøg.

Det er svært at ramme danske brugere på longtail søgninger.

Konkurrencen er ofte hård. Du skal investere tid (eller økonomi) til at overvåge og vedligeholde. Fordele ved AdWords: Du kan komme til tops i Google inden for 24 timer.

Ekstremt nemt at måle effekten af.

Du lærer hurtigt hvilke søgeord der konverterer og hvilke der ikke gør.

Du kan starte og stoppe dine kampagner øjeblikkeligt. Dvs. konverterer de ikke, kan du stoppe dine kampagner, optimere din hjemmeside og salgsbudskaber og starte igen.

Du betaler din regning til Google bagudrettet. Det vil sige du får omsætning og/eller leads ind, før du skal betale til Google.

Søgemaskineoptimering er en lidt større satsning. For ingen kan ikke forudse om indsatsen vil føre dig til side 1 på Google. Du (eller vi) skal altså igang, før vi kan se hvor meget mere der skal til.

Det kræver en løbende indsats. De 10 der er på side 1, har højst sandsynligt lavet SEO før dig og laver det måske fortsat. Derudover kan dårligt udført søgemaskineoptimering kan også være en dyr fornøjelse. For laves søgeordsoptimering forkert, kan det have fatale følger der medfører at du ryger helt ud af Googles søgemaskine.

Og endelig lægger du dit fokus på de forkerte søgeord, så spilder du kostbar tid på søgeord, der ikke giver dig salg.

Men med god og vedholdende søgemaskineoptimering, kan du omvendt få meget robuste topplaceringer i Google som kan være svære for dine konkurrenter at ryste af dig. Derudover forstærker forside placeringer også dit brand. Både kendskabsgrad og troværdighed.

Ulemper ved SEO: Det er ikke bare noget, der skal implementeres. Det kræver en tidsmæssig (eller økonomisk) investering.

Der skal mestres flere dicipliner, bla. Onpage SEO, tekstforfatning, teknik og linkbuilding.

Du ved ikke om det virker – og der kan gå måneder, før du finder ud af det. Fordele ved SEO: Det styrker autoriteten og tilliden til dit brand, at du er i toppen på de organiske søgeresultater.

Det giver dig en løbende strøm af trafik.

Du kan tiltrække besøgende tidligt i deres beslutningsprocess og lave mellemkonverteringer så som nyhedsbrevstilmeldinger og få dem på remarketing lister.

Trafikken er gratis.

Kombinerer du både Google AdWords og SEO så vil du klart opnå de bedste resultater i forhold til søgemaskine synlighed, men det kræver selvfølgelig at du har marketingbudgettet til det.

Endelig skal du også overveje, hvilke øvrige touchpoints der skal til, for at få en søger til at blive til kunde. Kunden skal gennem en kunderejse hvor retargeting på f.eks. Facebook, e-mail marketing eller måske en kombination af disse, kan understøtte kundens rejse.

Har du et mindre marketingbudget og hverken stiftet bekendtskab med Google AdWords eller søgemaskineoptimering, er det forskelligt fra hvilken metode du skal starte med.