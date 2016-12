Dine Google rankings falder – her er hvad du præcist gør

“Hvad du ikke ved, har du ikke ondt af” lyder et gammelt ordsprog. Men begynder du at tabe placeringer på Google, uden du ved af det, kan hovedpinen blive ganske stor. Omvendt kan en nøje overvågning af søgeordsplaceringer nemt skabe unødig panik, hvis det begynder at gå i den forkerte retning.

Så her får du en tjekliste over, hvad du skal gøre, hvis du oplever, at du taber placeringer på Google.

Forbyg med et godt data grundlag

Data er din bedste ven i situationer. Jo mere data du har indsamlet over tid, des nemmere vil det være at fejlsøge. Så hvis ikke skaden er sket endnu, så lad os få opsat et godt forebyggende datagrundlag.

Overvåg løbende dine placeringerne (på dine vigtigeste søgeord)

Et godt datagrundlag er ikke, at du af og til tjekker dine placeringer på de vigtigeste søgeord. Det kan du ikke bruge til noget, for du vil glemme detaljerne.

Et godt datagrundlag er der i mod, at du har en historik over dine placeringer. Det kan du selvfølgelig godt lave manuelt, men med mindre du nyder at spilde din tid og ikke mener din tid er noget værd, så er det meget bedre ved at automatisere overvågningen.

De nemmeste løsninger er helt klart online løsninger som TinyRocketLab, AccuRanker eller Advanced Web Ranking. Arbejder du seriøst med SEO og er organisk trafik forretningskritisk – så har du også råd til at investere i et af disse værktøjer.

Du kan også bruge programmer som RankTracker og CuteRank. Problemet med disse er bare, at de kræver noget teknisk indsigt for at få til at køre løbende og fejlrisikoen bliver pludselig større. Vi bruger selv RankTracker.

Opsæt dit website i Google Search Console

Fra du opsætter dit website i Google Search Console til du har noget data du kan bruge til noget, går der i hvert fald en måneds tid. Så er du ramt af et rankings drop og læser det her nu – uden at have opsat dit website, så er du rigtig skidt stillet.

Google Search Console er gratis og relativt simpelt at sætte op når du ejer dit website. Kaldes dit website med www. foran, så sørg for du både opsætter med og uden www. Og har du SSL (https) på dit website, så skal du også sørge for at opsætte https versionen i Google Search Console.

Sørg for daglig backup af dit website eller webshop

Ja. Backup hører med til ting du skal forberede dig med. Fald i placeringer kan skyldes tekniske problemer eller ændringer, såvel som redaktionelle problemer eller ændringer.

Har du f.eks. lavet en opdatering af dit system, og sporer du årsagen her til, så kan du rulle en tidligere backup ud, og så er problemet løst.

Vurder skaden sådan her

I enhver krisesituation skal du altid starte med at vurdere skaden. I denne vurdering er der nogle faldgruber du skal være opmærksom på.

Konkluder ikke på dine grafer

De fleste rank trackere kan lave nogle fine grafer over din synlighed i Google. Det gør det nemt at se, hvis der sker større udsving. Ser du et sådan udsving, så vent lige med at gå i panik og husk på det her:

Jo færre søgeord du har, des større vil udsvinget se ud når der sker ændringer i dine placeringer.

Lad mig komme med et eksempel:

Du overvåger 10 søgeord. De fleste har ligget i top 30. Pludselig falder ét søgeord 30 pladser. Fordi 10% af dine søgeord (det ene søgeord) tager et drastisk fald, vil faldet i din graf se voldsom ud. I realiteten er det “kun” ét enkelt søgeord, og skaden er måske ikke så stor som grafen i første omgang gav udtryk for.

Lad mig komme med et andet eksempel:

Du overvåger 100 søgeord. Kun et fåtal af dem ligger i top 10. Langt størstedelen ligger mellem top 50 og top 100. Pludselig taber du placeringer på alle de søgeord der ligger mellem top 50 og 100. Det er selvfølgelig mange søgeord, men sandsynligheden for, at disse søgeord var trafikskabende er relativ lille.

Action: Kigger du kun på dine grafer, kan du meget nemt komme til at male fanden på væggen uden den helt store grund. Kig i stedet på de enkelte søgeord, som du har tabt placeringer på, og vurder om du havde nogle kritiske placeringer tidligere.

Stol ikke (altid) på din ranktracker

Jeg har lige sagt, at du skal bruge ranktrackere til at overvåge dine placeringer. Nu siger jeg gud hjælpe mig, at du ikke skal stole på det. Lad mig forklare:

Software kan nemlig fejl. Hvad enten det er en SAS applikation i skyen eller et program du har installeret på din computer, kan softwaren lave fejl i overvågningen. Og det kan sagtens være, at dit fald skyldes netop sådan en fejl.

Action: Når du ser et fald, så start med at tage nogle stikprøver af dine placeringer. Sørg for at bruge inkognito vindue (i Chrome) eller et privat vindue (Firefox) når du tjekker manuelt, så Google ikke bruger din søgehistorik, din Google profil og dine cookies.

Hvis ikke du oplever samme fald manuelt, så er det højst sandsynligt en software fejl (kontakt softwareudbyderen og send dine opdagelser, så de ved der er problemer).

Er der der i mod et fald manuelt, så skal du igang med et større analyse arbejde.

Tjekliste hvis du ved, du har tabt placeringer

Du har nu konkluderet, at du HAR tabt placeringer og du skal i gang med fejlsøgning.

Herunder har jeg listet de ting, som vi gennemgår i Skjoldby&Co. De er ikke listet i kronologisk rækkefølge. For med vores erfaring, ved vi hvilke scenarier, der er mest sandsynlige med et system eller en kundetype, mens det kan være nogle helt andre ting for en andet system eller anden kundetype.

Derfor kan du roligt gennemgå listen slavisk. Så kommer du godt omkring.

Google Search Console

I Google Search Console tjekker du følgende ting:

Google-indeks > Indekseringsstatus – er der røget sider ud af indeks?

– er der røget sider ud af indeks? Google-indeks > Blokerede ressourcer – er der sider som af en eller anden grund er blokkeret for Google?

– er der sider som af en eller anden grund er blokkeret for Google? Gennemsøg > Gennemgangsfejl – er der opstået fejl under Googles gennemgang? Tjek for DNS og Serverforbindelse, for sidefejl som Serverfejl, Adgang nægtet, Ikke fundet og Andet, samt for Skrivebord og Smartphone.

– er der opstået fejl under Googles gennemgang? Tjek for DNS og Serverforbindelse, for sidefejl som Serverfejl, Adgang nægtet, Ikke fundet og Andet, samt for Skrivebord og Smartphone. Søgetrafik > Manuelle handlinger – er du ramt af en manuel straf?

– er du ramt af en manuel straf? Sikkerhedsproblemer – er dit site blevet hacket eller på anden måde udgør en sikkerhedsrisiko for de besøgende?

– er dit site blevet hacket eller på anden måde udgør en sikkerhedsrisiko for de besøgende? Meddelelser – er der andre meddelelser, som indikerer at noget er galt?

Robots.txt

Gå ind på dit-domæne.dk/robotst.txt og tjek om du skulle have blokkeret for nogle sider.

Screaming Frog

Kør dit website igennem Screaming Frog og tjek disse ting:

Response codes – Tjek at dine sider laver korrekte 200 responscodes.

– Tjek at dine sider laver korrekte 200 responscodes. Directives – Brug filter funktionen til at se om du har sider der har noindex eller nofollow. Husk både at tjekke Meta Robots og X-Robots-Tag kolonnen. Tjek også om canonical peger korrekt.

Ahrefs

Kør dit website gennem Ahrefs (køb trygt en adgang til $99 / måned – du har brug for det):

Tjek graferne Reffering domains og Reffering pages . Er der store udsvig enten den ene eller anden vej?

. Er der store udsvig enten den ene eller anden vej? Tjek New Backlinks . Er der kommet links fra “skumle” sider?

. Er der kommet links fra “skumle” sider? Tjek Lost Backlinks. Er der vigtige links som du har tabt?

Er der vigtige links som du har tabt? Tjek Broken Backlinks. Er der links ude fra som peger ind på 404 sider?

.htaccess fil

Tjek din .htaccess fil ikke er blevet kompromitteret (hacket) og udelukker vigtige sider.

Eksterne kilder

Google opdaterer og ændrer i deres algoritmer ofte, og disse ændringer kan måske være skyld i faldet. Kan du læse på en af nedenstående hjemmesider at der har været en opdatering kan du (som regel) også læse hvilken slags.

Hvis man bliver ramt, er det som oftest grundet ens indhold på sit site, eller de links man har ind til sit site – Kan du på en af de nedenstående hjemmesider f.eks. læse at der har været en “Panda” eller “Phantom” opdatering skal du kigge på dit site – tynde sider/duplicate og lign., er det derimod en “Pingvin” opdatering, skal du kigge på dine links og ankertekster.

Det er meget groft skitseret, men klarer det vigtigste; at hjælpe dig med at identificere årsagen til problemet og når du har gjort det, er det langt nemmere at komme videre. Men herfra skal der læses op på dét du er ramt af (gøres også på nedenstående sider), og ikke mindst, arbejdes.

Mozcast – er et godt sted til at se, om der er sket store udsving i Google de sidste 30 dage. Hvis Google laver større ændringer i algoritmen, vil det kunne ses som “stormvejr” i Mozcast.

Googles algoritme historik hos Moz – her kan du se alle de store ændringer der sker i Googles algoritme. Her er både ændringer bekræftet af Google samt ændringer som ikke er bekræftet.

Search Engine Journal og Search Engine Land – nyhedswebsites fra søgemaskine-verden. Her vil der med stor sandsynlighed stå, hvis der store udsving på Google.

Twitter – her er nyhedsstrømmen live. Følg danske SEO folk som Rasmus Himmelstrup, Torbjørn Flensted, Henrik Bondtofte eller vores egen konto Skjoldby&Co.

Ændringshistorik

Det er de færreste, som holder en decideret log over de ændringer, de laver på deres website. Men når du står med et placeringstab, så bør du og din webudvikler lave en liste over de ting I har ændret i ugerne op til placeringstabet. Det kan være:

Opsætning af redirects

Intern linkstruktur herunder menuændringer

Tekstændringer

Ændringer i design eller HTML

Tilføjet søgeord i din ranktracker (kan give udsving i placeringsgrafer)

Jeg håber at du er blevet (lidt) klogere. Spørgsmål og/eller kommentarer er meget velkommen herunder.