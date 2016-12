International SEO: Gør sådan her, hvis du vil findes på Google i udlandet

Du har succes i Danmark og vil gerne ud over grænserne og skalere din forretning til andre lande. Eller måske har du fra din spæde start valgt at have flere sprog på din hjemmeside, netop for at kunne skalere ud af den danske andedam.

Det kan også være, at du er webudvikler eller webdesigner, og jævntligt hjælper kunder med lave websites på forskellige sprog. Her er det vigtigt, at du ved, hvad du i hvert fald ikke skal gøre.

I dag skal vi ”snakke” international SEO strategi – hvilke overvejelser du skal gøre dig og hvordan du skaber det bedste internationale SEO setup på dit website.

Lad os komme i gang.

#1. Læg en strategi for oversættelse af dit indhold

Det første du skal overveje er, hvordan din indholdsstrategi skal være for de forskellige sprog.

Skal det så vidt muligt være en 1-til-1 oversættelse så hver eneste side, kategori, produkt og/eller blogpost findes på alle sprog – eller kommer hvert sprog til at have forskelligt indhold?

Lad os starte med at kigge på de to metoder i form af eksempler:

Et eksempel på en 1-til-1 oversættelse er den danske webshop LivetSomSenior, hvis svenske søstersite hedder Shoppo.

Se opbygningen af shoppen er stort set ens:

Og her kan du se en kategori side, som har samme produkter og stort set samme opbygning:

Der kan godt være nogle små afvigelser på de to shops, men hovedparten af siderne findes på begge sprog. Det er dét jeg kalder 1-til-1 oversættelse.

Denne metode kan du også bruges på corporate websites. Her er det BBNnordic, som har stort set de samme sider på deres danske og svenske websites:

En anden måde at gøre det på finder du hos Maj Wismann, som driver den danske Websexolog.dk og den amerikanske pendant MajWismann.com:

Selvom nogle af Majs blogindlæg og produktsider er oversat, er findes det meste af indholdet enten kun på det ene eller andet sprog. Det er altså ikke en direkte 1-til-1 oversættelse men nærmere to selvstændige websites.

Hvad du vælger, afhænger helt af din indholdsstrategi. Oftest vil webshoppen og det coperate website vælge metoden som LivetSomSenior, mens en artikelbaseret side, vil vælge en løsning som Majs.

Men vigtigt at pointere er, at ingen af disse metoder er forkerte.

Dog er der nogle særlige SEO tekniske ting du bør implementere hvis du 1-til-1 oversættelsen. Dem kommer jeg ind på senere.

Først skal du have helt styr på strukturen og opbygningen.

#2. Placering af sprog på domæne, mappe eller subdomæne

Det næste vigtige du skal beslutte i din internationale SEO strategi, er hvor du vil lægge de forskellige sprog.

I de tidligere eksempler med LivetSomSenior, BBN Nordic og Maj Wismann, havde hver deres danske website liggende på et .dk domæne og det internationale på et andet domæne. Det kan være en stor fordel at gøre sådan, hvis du vælger de rigtige domæner vel og mærket.

Ser du….

Vælger du et .dk domæne, fortæller du (næsten) automatisk Google og andre søgemaskiner, at din side er på dansk.

Vælger du et .se domæne, fortæller du at siden er svensk.

Vælger du et .no domæne at siden er norsk.

Og det er vigtigt du holder disse sproglige grænser helt rene.

Du vil faktisk få en rigtig skidt start på international SEO, hvis du på et .dk domæne skriver på engelsk eller svensk.

I en perfekt SEO verden er et .dk domæne beregnet til dansk – og kun dansk!

Men hvad så hvis du vælger et .com domæne?

.com opfattes som et internationalt domæne og du kan i princippet lægge et hvilket som helst sprog oven på et internationalt domæne. Det kan også være andre internationale domænetyper som for eksempel .net, .io, .eu, .nu, .org, .guru …. Find selv flere her.

På vores eget domæne, skjoldby.com, skriver vi jo på dansk. Men det ville fungere lige så fint, hvis vi skrev på svensk eller engelsk for den sags skyld (bortset fra englændere ikke kan udtale Skjoldby ;-)).

Til gengæld vil det være skidt, hvis vi her på skjoldby.com ukritisk blandede engelske og danske indlæg. De er nød til at være adskilt i forskellige sektioner. Hvordan forklarer jeg her:

Du kan gøre som Spotify og lægge dine sprog i mapper under ét domæne. Deres danske website ligger på www.spotify.com/dk/, deres svenske på www.spotify.com/se/, deres engelske på www.spotify.com/uk/ osv.

Hvis du vælger denne strategi, er det vigtigt at du på forhånd har valgt et internationalt domæne navn.

Du kan også vælge at bruge subdomæner som hotels.com gør. Deres danske website ligger på da.hotels.com, deres franske på fr.hotels.com, deres australske på au.hotels.com osv.

Vælger du subdomæne-strategien, er det ligeledes vigtigt, at du bruger et internationalt domænenavn.

#3. Få korrekt indsigt med Google Search Console

Google Search Console er din ven når det gælder indsigt på de forskellige sprog. Her skal du opsætte en Google Search Console ejendom for hvert sprog.

Er hvert sprog på selvstændige domæner skal hvert domæne have sin egen ejendom i Search Console.

Er hvert sprog i forskellige mapper, opretter du en ejendom for hver mappe (ja det kan du godt).

Er hvert sprog på forskellige subdomæner, opretter du en ejendom for hvert subdomæne.

Bruger du mapper eller subdomæner, så sørg for, at du under Søgetrafik > International målretning, opsætter hvilket sprog den pågældende ejendoms skal registreres til.

#4. Fortæl Google hvor den oversatte version er med “link hreflang”-tagget

Hvis du har valgt at oversætte dine sider 1-til-1, skal du fortælle Google hvor de forskellige oversættelser findes. Det hjælper Google med at forstå, at der er tale om en samlet enhed på forskellige sprog og ikke tilfældige forskellige enheder og websites.

Det fortæller du Google med “link hreflang”-tagget.

Du kan bruge link hreflang enten i HTML headeren (<head>) eller i HTTP headeren. Det mest almindelige er HTML headeren, så den vil jeg vise eksempel på her (princippet for implementeringen er det samme hvis du vælger HTTP headeren).

Har du en dansk, svensk og engelsk side, så indsætter du dette tag i headeren på hver af de tre sprog:

<link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/" /> <link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/" /> <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/" />

Ovenstående er dog kun for forsiden.

På din “Om os”-side skal du tilrette href attributten til de respektive versioner af siden – igen på hver af de tre sprog:

<link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/om-os" /> <link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/om-oss" /> <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/about-us" />

Og sådan gør du med alle dine sider.

Har du i din domænestrategi valgt at bruge subdomæner er princippet det samme:

<link rel="alternate" hreflang="da" href="http://da.ditfirma.com/om-os" /> <link rel="alternate" hreflang="se" href="http://se.ditfirma.com/om-oss" /> <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://en.ditfirma.com/about-us" />

Og du har hvert sprog i selvstændige mapper under samme domæner gør du sådan:

<link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.com/da/om-os" /> <link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.com/se/om-oss" /> <link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/en/about-us" />

Hvis du her flere versioner af samme sprog, det kan for eksempel være på engelsk, hvor du har en version for Storbritannien og en version for USA, så er hreflang tagget ekstra vigtigt.

For du vil højst sandsynligt genbruge en del af den samme tekst og det giver udfordringer med duplicate content. Men ved at oprette et korrekt hreflang tag, fortæller du søgemaskinerne, at dette blot er én variant og en anden (engelsk) variant findes et andet sted.

I dette tilfælde opsætter du hreflang tagget således:

<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="http://www.ditfirma.com/gb/about-us" /> <link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://www.ditfirma.com/us/about-us" />

På den måde kan du faktisk genbruge dine tekster og kun ændre i kontaktoplysninger, valuta, tider og hvad der ellers findes af lokale forskelligheder. Du kan måske nøjes med at “oversætte” enkelte ord som for eksempel holiday og vacation.

Hvis du har en version, som skal repræsentere engelsk generelt set, men også har nogle lokale engelske sider som amerikansk og australsk, så gør du således:

<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/en/about-us" /> <link rel="alternate" hreflang="en-au" href="http://www.ditfirma.com/au/about-us" /> <link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://www.ditfirma.com/us/about-us" />

Her er den første entry med kun “en” den generelle.

Sidst men ikke mindst kan du også vælge en sprogversion, som kan være default sproget:

<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.ditfirma.com" />

Dette vil i mange tilfælde være en engelsk side, men kunne i pricippet også være spansk, som jo også tales i mange forskellige steder i verden.

Det lyder simpelt, men jeg er nød til at fremhæve, at det er meget vigtigt, at tagget går igen på alle sprogversioner af de enkelte sider og henviser tagget både henviser til sig selv og de andre sprogversioner. Ellers risikerer du at Google fejltolker din sprogopdeling.

Er du stadig lidt i tvivl om, hvordan dine tags skal se ud, har spanske SEO ekspert Aleyda Solis lavet et gratis værktøj til at genere hreflang tags. Derudover er der mere info hos Google om hvordan de fortolker link href lang.

#5. Brug hreflang i XML sitemap som alternativ

Har du af en eller anden årsag ikke mulighed for at indsætte hreflang, så har du også muligheden for at opdele dine sprogversioner via et hreflang XML sitemap.

Men her skal du altså holde tungen lige i munden. Lad mig bruge eksemplet hvor hvert sprog ligger på et selvstændigt domæne. For simplicitetens skyld har vi kun en Forside og en “Om os”-side i sitemappet – men du skal selvfølgelig have alle dine sider i dine XML sitemaps, for at metoden her skal virke.

Det danske XML sitemap vil se således ud:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <url> <loc>http://www.ditfirma.dk/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/" /> </url> <url> <loc>http://www.ditfirma.dk/om-os</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/about-us" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/om-oss" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="dk" href="http://www.ditfirma.dk/om-os" /> </url> </urlset>

I <loc> angives den danske URL. Herunder angives hver sprogversion i <xhtml:link> – inklusive sin egen sprogversion. Det er ligegyldigt hvilken rækkefølge du lister siderne i <xhtml:link>.

Det svenske sitemap skal så se således ud:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <url> <loc>http://www.ditfirma.se/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/" /> </url> <url> <loc>http://www.ditfirma.se/om-oss</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/about-us" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/om-oss" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/om-os" /> </url> </urlset>

Og det engelske sitemap skal se således ud:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <url> <loc>http://www.ditfirma.com/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/" /> </url> <url> <loc>http://www.ditfirma.com/about-us</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.ditfirma.com/about-us" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="se" href="http://www.ditfirma.se/om-oss" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="da" href="http://www.ditfirma.dk/om-os" /> </url> </urlset>

Læg mærke til, at indholdet af sitemappet faktisk er ens. Det er kun indholdet i <loc> der ændrer sig. Men som du sikkert kan forestille dig bliver det hurtigt et stort og tungt sitemap.

Findes der ikke en metode til at gøre det hurtigere?

Jeg er glad for, du spørger. 😉

TheMediaFlow har faktisk lavet et tool hvor du kan generere hreflang XML sitemaps. Du uploader en CSV fil med alle dine sprog versioner. En kolonne for hver sprogversion. Så sender de dig XML filerne.

Når du har dine sitemaps uploader du dem til din webserver og indsender URL’en til sitemapsne i Google Search Console under de respektive ejendomme:

#6. Vær OBS på at Bing bruger Meta Content Language

Hreflang og hreflang sitemaps bliver lige en tand for avanceret til Bing. Hos Bing – som du skal huske, kan skabe en væsentligt andel søgetrafik andre steder i verden – kigger de bl.a. på din domænestrategi. Så her er et godt argument for at vælge landedomæner frem for subdomæner eller en mappe struktur på et internationalt domæne.

Derudover skal du bruge det meta-tag der hedder content language. I det tag fortæller du meget simpelt, hvad det er for et sprog den pågældende side er på. På de danske sider tilføjer du dette:

<meta http-equiv="content-language" content="da-dk">

På de svenske sider dette:

<meta http-equiv="content-language" content="sv-se">

Der er altså ikke noget med at linke på kryds og tværs. Meget simpelt.

#7. Få hurtigere svartid med lokal hosting eller CDN

Når du skal ud over landegrænserne kan det være en fordel at du tænker på hosting også. Før i tiden var det vigtigt at danske sider var hosted på danske servere, og norske sider på norske servere.

Men det er ikke vigtigt længere.

Til gengæld er svartider vigtige. Hvis en tysk bruger finder dit resultat i Google, men din side svarer langsomt fordi din server er i USA, så hopper han tilbage igen. Er der nok tyske brugere der gør det, så vil du til sidst blive skubbet baglæns i Google.

Derfor bør du overveje en eller anden form for hosting, som svarer hurtigt i det land du vil være synlig i. Om det er lokal hosting eller CDN (Content Delivery Network) ala Cloudflare er et spørgsmål om temperament.

#8. Vigtigt med linkbuilding fra lokale websites

Nu spiller teknikken… forhåbentligt.

Næste trin er linkbuilding.

I forhold til blot få år siden, er det i dag meget vigtigere, at du får links fra de lande, du vil være synlig i, ind til dine sprogversioner selvfølgelig.

Kommer linksne fra sider med samme sprog, som det der linkes til, er der næsten implicit en højere relevans end hvis det kommer fra “udlandet”.

Har du valgt en domænestrategi med ét domæne og sprogopdelt mappestruktur linkbuilder du i princippet til alle dine sprogversioner – hver gang du linkbuilder.

Men du skal stadig sørge for at få lokale links ind mod dine sprogversioner, kategorier og produkter.

For at få udenlandske links kan du gøre brug af samme strategier, som du gør i Danmark:

Du kan forsøge at få links fra leverandører og samarbejdspartnere. Måske er der lokale brancheforeninger du er eller kan være med i. Du kan lave content marketing kampagner eller kontakte bloggere for samarbejder.

Du kan selvfølgelig også benytte dig af de lidt mere risikofyldte strategier som splogs og private blog networks.

#9. Decentraliser søgeordsanalysen med retningslinjer fra central hold

Det sidste element i din internationale SEO strategi, som jeg vil berøre i dag, er der hvor de fleste SEO strategier egentlig starter. Nemlig søgeordsanalysen.

Du skal være obs på, at søgeordsanalysen er ikke en du bare kan oversætte og så bruge. Du er nød til at tænke lokal kultur og lokale ord, slang og vendinger ind i søgeordsanalysen.

Det jeg vil anbefale dig at gøre er, at lave en central søgeordsanalyse eksempelvis på engelsk. Her udpeger du de vigtigeste forretningsområder, som I simpelthen skal være synlige på i de øvrige lande. Derudover udpeger du indholds områder, som I vil arbejde med og som de andre lokale lande kan lade sig inspirere af.

Det kan for eksempel sagtens være, at der er en trend i Danmark lige nu, som ikke er kommet til Sverige. Det kan din svenske afdeling lade sig inspirere af (måske starte en ny trend). Og omvendt kan det i Sverige, være helt andre trends der rør sig end i Danmark. Disse lokale trends kan du næsten kun spotte, hvis du sidder i det pågældende land og har fingeren på pulsen her.

Så læg nogle overordnet retningslinjer for søgeordsanalysen fra centralt hold, men uddeleger de enkelte søgeordsanalyser til folk der sidder i de pågældende lande og har det pågældende sprog som modersmål.

Det er international SEO i en nøddeskal. Har du nogle spørgsmål så skyd løs i kommentarfeltet.