16 uundværlige SEO trin til dig, der skal skifte hjemmeside

Ok, så du eller din virksomhed skal have en ny hjemmeside. Du er måske allerede godt i gang med den nye hjemmeside… den bliver super svedig; lækkert design (naturligvis mobil-venligt), enkel navigation, gennemtænkt URL struktur, masser af kvalitetsindhold og flotte billeder.

Super – det lyder jo alt sammen meget godt, men hvad så med SEO?

Tja, joh… hvad mener du egentlig? Mit hjemmeside projekt har vel ikke rigtig noget med SEO at gøre… er det ikke bare noget med linkbuilding og gode titler?

Tværtimod, dit hjemmeside projekt har ALT at gøre med SEO!

Prøv lige at overveje om du kunne være interesseret i følgende:

Din nye hjemmeside bibeholder alle nuværende søgeordsplaceringer på Google

Din nye hjemmeside opretholder (eller øger) den nuværende mængde af trafik fra Google

Dine hjemmeside brugere får en god oplevelse, når de – via f.eks. gamle links i Google eller andre hjemmesider på nettet, foretrukne links i browseren osv. – forsøger at komme ind på en webadresse fra din gamle hjemmeside

Din nye hjemmeside bliver lynhurtigt indekseret af Google og SEO værdien fra alle dine gamle websider bliver overført til de tilsvarende websider på din nye hjemmeside

Din nye hjemmeside giver dig de bedst mulige vilkår i forhold til søgemaskineoptimering, så du ikke taber, men snarere vinder nyt terræn på internettets vilde slagmarker…

Hva så… hvad siger du til det? Lyder det alligevel ikke meget fornuftigt med et kig på nogle SEO anbefalinger inden du trykker på GO knappen til din nye hjemmeside?

Nu hvor jeg har fanget din opmærksomhed, og du har besluttet dig for at læse denne artikel fra A til Z, vil jeg lige forfine din forståelse af indholdet. Dette er ikke en artikel om hvordan du skal konstruere din super-søgemaskineoptimerede hjemmeside i dit super-søgemaskinevenlige CMS system. Men det er en artikel, der forklarer dig hvilke processer og opgaver, som du skal være særlig opmærksom på i forhold til SEO, når du skifter til en helt ny hjemmeside.

Da der er en hel del forskellige ting at huske på, når du skifter hjemmeside, vil jeg ikke gå dybt i detaljer med udførlige sådan-gør-du guides til hvert eneste trin. I stedet vil jeg give dig det forkromede overblik over processen fra start til slut, så du ikke glemmer eller overser noget vigtigt i forløbet.

Har du brug for yderligere hjælp – som f.eks. SEO rådgivning omkring udvikling af en ny hjemmeside eller praktisk hjælp til de processer, som beskrives i denne artikel – er du altid velkommen til at hive fat i os.

Nu da verdens længste introduktion er vel overstået, er det på tide, at vi får fingrene ned i bolledejen. Så hvis du ikke er bange for lidt SEO-tekniske udtryk og nørdede termer, vil jeg anbefale dig at lave 10 hurtige sprællemænd og haste videre til selve guldet… 🙂

For at gøre det hele lidt mere overskueligt, har jeg valgt at inddele godbidderne i 2 faser alt efter om din nye hjemmeside er lanceret eller ej.

⇒ FASE 1 – før din nye hjemmeside lanceres

1) Skjul din nye hjemmeside for Google

Det første råd kan virke banalt, men ikke desto mindre er det meget ofte tilfældet, at dette glemmes eller overses. Sørg for helt fra starten at skjule din nye hjemmeside for Google, så længe den befinder sig på en test-adresse. Det gøres på en af disse måder:

at sætte noindex på alle sider

at opsætte en disallow-regel i robots.txt filen, som frabeder Google om at besøge nogen sider på sitet

at sætte password beskyttelse på, så man kun kan se indholdet med brugernavn og adgangskode

Hvis du ikke gør det, kan det give temmelig meget ballade i processen.

Først og fremmest, så ønsker du ikke at Google begynder at indeksere og linke til halvfærdige sider på din test-adresse.

Men hvad der er endnu værre er, at hvis Google først har opfanget og indekseret dit nye lækre tekstindhold på test-adressen, så kan du vinke farvel til værdien af dette tekstindhold, når det i sidste ende lanceres på dit rigtige domæne. Så er det jo bare duplikeret indhold, som oprindeligt kom fra test-domænet. Jeg kunne nævne flere kedelige eksempler, men jeg tror, du har fanget idéen…



I CMS systemet WordPress kan man under “Indstillinger > Læsning” klare denne opgave med et enkelt kryds.

2) Skab overblik med Excel

Dette trin er MEGET vigtigt for hele processen, sandsynligvis nok det vigtigste overhovedet. Uanset om du er gået i gang med udviklingen af din nye hjemmeside eller ej, så har du brug for et overblik over alle sider på din gamle hjemmeside. Og når jeg skriver ”alle sider”, så mener jeg i den grad ALLE sider.

Til dette formål kan du bruge mange forskellige værktøjer. Brug gerne flere værktøjer og sammenkør resultaterne, så din sideliste bliver så fuldstændig og komplet som overhovedet muligt. Her er nogle forskellige muligheder:

Når du har et regneark, som indeholder samtlige sider (URL`er) for din gamle hjemmeside, tilføjer du en ny kolonne kaldet ”Ny URL”. I denne kolonne indsættes (som du måske allerede har gættet) den nye tilsvarende URL for hver eneste af de gamle sider.

Når du er færdig med denne øvelse, så tilføj også sider fra den nye hjemmeside til regnearket, som ikke er blevet nævnt i din ”parring” med de gamle sider.

Denne øvelse giver dig et godt overblik over hvordan strukturen og indholdet på den gamle hjemmeside matcher den nye hjemmeside.



Et skærmbillede fra SEO programmet Screaming Frog.

3) Søgeordsliste

Hvis du allerede har en søgeordsliste, der repræsenterer de søgeord, som du ønsker at ranke højt på i Google, så lav et tjek på hver eneste søgeord. Brug et værktøj som Rank Tracker, TinyRocketLab eller lav selv en søgning direkte på Google via en inkognito browsersession.

Tilføj en eller flere nye kolonner til dit regneark, hvor du kan notere søgeord ud for hver enkelt af de gamle sider – alt efter hvilke sider, der ranker på hvilke søgeord.

Har du ikke en søgeordsliste, vil jeg kraftigt anbefale dig at få lavet en. Hvis du ikke har en specifik søgeordsstrategi for din hjemmeside, skyder du i blinde, hver gang du laver ændringer eller tilføjer nyt indhold.

Prøv at søge efter ”søgeordsanalyse” eller ”keyword analysis” på Google – der findes rigtig mange gode ressourcer. Kig evt. også i Google Search Console under Søgetrafik > Søg i Analytics.

Bemærk at denne øvelse gerne skulle give dig en idé om hvilke sider på den nye hjemmeside, der skal ranke på dine søgeord i fremtiden!

Et skærmbillede fra SEO programmet TinyRocketLab.



Et skærmbillede fra SEO programmet Rank Tracker.

4) 301 redirects

Hjertet i ethvert hjemmesideskift er 301 redirects. En 301 redirect er ganske enkelt en instruktion om, at en given webside har fået en ny permanent URL. Google (eller en almindelig bruger) forsøger altså at tilgå en side fra din gamle hjemmeside, men får besked om at den er flyttet til en ny URL, hvorefter browseren automatisk sender Google (og brugerne) videre til den nye side.

Dette er yderst vigtigt i forhold til Google, da dine gamle og nye URL´er herved bliver korrekt indekseret og samtidig får du overført størstedelen af SEO værdien fra den gamle side til den nye side. Tilsvarende er det vigtigt i forhold til brugerne. De undgår herved at lande på 404 fejlsider, som fortæller at siden ikke længere eksisterer, hvilket giver dem en dårlig oplevelse på din hjemmeside.

Der kan dog være tilfælde, hvor det er nærmest umuligt at lave 301 redirects for alle sider. Det kan f.eks. være en stor webshop med tusindevis af produkter. I sådanne tilfælde vil jeg anbefale, at du laver 301 redirects for de vigtigste sider:

Sider, der linkes til fra andre hjemmesider

Sider, der har en høj placering på Google

Sider, der har fungeret som landingpages og genereret omsætning

Vær også særlig opmærksom på sporing af din 404 side (trin 7), da du herved løbende kan identificere oversete sider, som du bør opsætte 301 redirect for.

Dette trin er et absolut ufravigeligt nødvendigt trin, hvis du skal gøre dig noget som helst håb om at slippe godt afsted med din nye hjemmeside i forhold til Google!

5) Sammenlign nye og gamle sider

Helt enkelt kan man sige at jo mere en gammel og ny side (altså to sider, der er parret via 301 redirect) ligner hinanden i forhold til title, meta description, overskrift, brødtekst, billedtekster, links mv. – jo større er sandsynligheden for at den nye side vil kunne ranke lige så godt i Google som den gamle side.

Der findes mange forskellige værktøjer til dette formål, men helt konkret vil jeg gerne nævne ”Side-by-Side SEO Comparison Tool”, som giver et rigtig godt overblik over netop disse parametre for henholdsvis den gamle og nye side.

Sørg for at udføre denne sammenligning for alle ”side-par” – om ikke andet, så for de sider, som ranker for dine bedste og vigtigste søgeord. Hvis du opdager, at nogle af de nye sider er meget anderledes i forhold til deres makker fra det gamle site, så overvej om den nye side er stærk nok til at videreføre din placering for det respektive søgeord. Den sikre løsning er altid i første omgang at lade den nye side være mere eller mindre identisk med den tilsvarende gamle side i forhold til førnævnte parametre. Når først den nye hjemmeside er i luften og du har bibeholdt dine placeringer på Google, kan du stille og roligt eksperimentere med små og kontrollerede ændringer på de nye sider.



Et skærmbillede fra SEO værktøjet Side-by-Side SEO Comparison Tool.

6) Indsamling af data til før og efter analyse

Selv om du gør alt i din magt for at sikre en gnidningsfri overgang til den nye hjemmeside, er det vigtigt at du efterfølgende har mulighed for at måle og analysere forskellige nøgletal fra før og efter din hjemmeside lancering.

Sørg for at have styr på følgende:

Søgeordsplaceringer (brug f.eks. Rank Tracker eller Tiny Rocket Lab)

Hjemmesidens organiske søgetrafik (Google Analytics)

Antal af indekserede sider (brug f.eks. nogle af værktøjerne fra trin 2)

Ved at kigge på søgeordsplaceringer, hjemmeside trafik og antal indekserede sider efter at din nye hjemmeside er lanceret og sammenholde disse tal med den gamle hjemmeside, kan du forholdsvis hurtigt vurdere og opdage om der skulle være nogen alvorlige problemer med den nye hjemmeside, som kræver handling.

Du kan evt. også indskrive dine vigtigste søgeordsplaceringer i Excel regnearket – sammen med dine søgeord (trin 3) for at få endnu bedre overblik.



Et skærmbillede fra Google Analytics.

7) Brug 404 siden aktivt

Opbyg en intelligent 404 fejlside på din nye hjemmeside, som både hjælper brugerne og dig selv.

Sørg for at lave en tilpasset 404 side, som via f.eks. en søgefunktion og sitemap giver brugerne en nem og effektiv måde at komme videre og finde det indhold, som de søgte i første omgang. Men næsten endnu vigtigere; sørg for at 404 siden opsamler informationer om alle de URL´er, som har genereret en 404 fejl.

Det kan du f.eks. gøre ved at opsætte Google Analytics sporing på din 404 side.

På den måde kan du efterfølgende oprette en 301 redirect for den pågældende side, eller måske oprette en ny side med den URL, hvis det giver mening. Under alle omstændigheder bør du søge at minimere antallet af 404 side visninger på din hjemmeside, da det virker useriøst over for både brugerne og Google.

8) On-page SEO

Hvis den gamle hjemmeside ikke var grundigt on-page SEO optimeret, så skal du naturligvis sørge for at den nye hjemmeside bliver det – her er der absolut intet at tabe. Men hvis den gamle hjemmeside derimod var on-page optimeret, så skal du være meget forsigtig med ændringer i klassiske on-page optimeringsfaktorer såsom title, meta description, overskrift, brødtekst, billedtekster, links osv. på den nye side, da det potentielt meget hurtigt kan give negative udsving i søgeordsplaceringerne på Google. Start hellere med en opsætning, der minder om den gamle – og når den nye hjemmeside er i luften, kan du stille og roligt forsøge dig med små ændringer.

9) Google ”likeability”

Du vil naturligvis gerne at Google hurtigt forelsker sig i din nye flotte hjemmeside. I den forbindelse er der særligt 2 områder, som hurtigt kan give dig plus eller minus point i bogen hos Google.

Brug Google PageSpeed Insights til at teste hastigheden på din nye hjemmeside

Brug Google Mobile-Friendly Test tool til at teste om Google opfatter din nye hjemmeside som mobil-venlig

Er hastighed eller mobil-venlighed ikke i orden, bør det naturligvis udbedres inden den nye hjemmeside sættes i søen. I modsat fald kan det få grimme konsekvenser for dine søgeordsplaceringer.



Et skærmbillede fra Google PageSpeed Insights.

⇒ FASE 2 – efter din nye hjemmeside er lanceret

10) Test af robots.txt

Lige så vel som at det første trin i fase 1 bør være at sikre, at din nye hjemmeside er skjult over for Google, så længe den befinder sig på en test-adresse, så bør det første trin – efter lanceringen af den nye hjemmeside – være at sikre at disse foranstaltninger er blevet fjernet igen!

Det er desværre en meget kedelig klassiker at sites launches med en robots.txt fil, der blokerer Googles robot for adgang til alle sider.

Så husk at starte med at tjekke at din robots.txt fil er korrekt opsat og giver Google fri adgang til alle dine offentlige websider. Tjek også at der ikke er sat noindex på nogen websider, som et levn fra din udviklingsperiode.

11) Test af 301 redirects

Ja, det burde jo være ganske indlysende, men erfaringen fortæller at dette ofte glemmes. Da 301 redirects fra dine gamle websider til deres nye tilsvarende URL er af afgørende betydning for din nye hjemmeside, skal du sørge for at teste om det virker i praksis. Du behøves måske ikke at teste samtlige 4.723 sider, men lav stikprøver på 20-30 sider og i hvert fald de største og vigtigste sider på hjemmesiden.

Jeg kan anbefale “Redirect Checker” til dette formål, da den både viser dig hvilken slags redirect, der er anvendt (og det SKAL være en 301 redirect) samt kan afsløre om der sker mere end en redirect ved opslag til dine URL´er, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

12) Tjek for brudte links

Når man kopierer store mængder indhold fra den gamle hjemmeside til den nye, kan der hurtigt opstå interne links, som ikke længere virker, når den nye hjemmeside er lanceret. Det kan også være links, som virkede fint på test-adressen, men som ikke virker på det rigtige domæne, da de måske er absolutte og peger direkte på test-adressen.

Bottom line; sørg for at scanne hele den nye hjemmeside for brudte links – naturligvis både interne og eksterne. Brudte links kan være med til at ødelægge din interne linkbuilding og så virker det naturligvis også uprofessionelt over for både Google og brugerne.

Det kan også være en god idé at rette de interne links, som måtte gå gennem en 301 redirect.

Brug et af disse værktøjer til det:



Et skærmbillede fra SEO programmet Xenu Link Sleuth.

13) Styr på indgående links

Din hjemmeside har forhåbentlig en masse gode indgående links (altså links fra andre hjemmesider, også kaldet backlinks), som bærer en stor del af din gode søgeordsplaceringer. Selv om godt indhold naturligvis er vigtigt i forhold til gode placeringer på Google, så spiller gode indgående links stadig en meget stor rolle.

Du skal derfor lave en rapport, som afdækker alle dine indgående links. Brug en ”Backlink checker” som f.eks. Ahrefs eller Majestic SEO.

Overvej om det er muligt at få opdateret de links, som er mest betydningsfulde for dig, til deres nye respektive URL på din nye hjemmeside. Selv om du har oprettet 301 redirects for alle dine gamle websider, vil det stadig være mest optimalt, hvis nogle af dine indgående links bliver opdateret til dine nye URL´er.



Et skærmbillede fra SEO værktøjet Ahrefs.

14) Google Search Console (Webmaster Tools)

Husk at holde øje med Search Console i tiden efter lanceringen af din nye hjemmeside. Hvis Google har problemer med at indeksere hjemmesiden eller oplever nogle voldsomme ændringer i f.eks. søgetrafikken eller antal indekserede sider, så vil du kunne læse om det i Search Console. Det er med andre ord her, du kan få et øjebliksbillede af hvordan Google ser og opfatter din hjemmeside.

Så vent ikke på at dine salgstal eller endnu værre, dine kunder, gør dig opmærksom på, at der er noget galt med din nye hjemmeside. Brug Google Search Console aktivt og vær hele tiden på forkant med eventuelle problemer, så du hurtigt kan tage aktion og rette op på sitet.

Husk også at tilmelde din XML sitemap til Google via Search Console. På den måde får Google en direkte og hurtig adgang til at forstå og læse dine nye hjemmeside URL´er.



Et skærmbillede fra Google Search Console (tidligere Webmaster Tools).

15) Korrekt tracking og integration

På den gamle hjemmeside havde du (måske) over tid indlagt flere forskellige tracking- og integrationskoder. Det kan være Google Analytics, Google Adwords konverteringsmåling, heatmaps, a/b splittests osv. Husk at sørge for at ALLE disse koder bliver ført med over på den nye hjemmeside, så du ikke taber værdifuld viden om trafik og adfærd på det nye website.

Der kan også være f.eks. opsætning af hændelsessporing eller lignende i Analytics, som skal rettes til i forhold til den nye hjemmeside. Igen er der tale om yderst vigtige data, som vil være meget kedelige at tabe, selv i en kort periode.

16) Opdatering af landingssider i online annoncering

Du har muligvis opsat flere forskellige online kampagner for at trække relevant trafik til din hjemmeside. Det kan f.eks. være annoncer på Google (Adwords), Bing/Yahoo, Facebook, LinkedIn osv. Du har måske opsat en Google Shopping kampagne, hvor Google automatisk trækker produktdata fra et XML feed på din hjemmeside.

Husk ved alle disse eksterne kampagner at opdatere opsætningen, således at der fortsat bliver linket korrekt ind til dine nye hjemmeside URL`er.

Bruger du annonceudvidelsen “sitelinks” i Adwords, så husk også at få opdateret disse links.

***

Det var alt, jeg kunne komme på i denne omgang… har du spørgsmål, bemærkninger eller input til områder, som du mener, jeg har glemt, hører jeg meget gerne fra dig. Så læg en kommentar med ris eller ros herunder…

Held & lykke med din nye hjemmeside 🙂