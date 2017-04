7 alarmerende SEO fejl (inklusiv løsninger) vi ofte ser på en webshop

I den her artikel får du nogle lidt andre SEO fejl end de klassiske, at du mangler sidetitler og meta-beskrivelser, at din webshop kan kaldes både med og uden www, at din shop ikke er mobilvenlig og at du ikke bruger h1 og h2 overskrifter korrekt.

For den slags basic SEO fejl har du selvfølgelig styr på i 2017.

I artiklen her vil du få at vide, hvad problemet er, hvor vigtigt det er og et (eller flere) løsningsforslag til at rette fejlen.

Her er de 7 alarmerende SEO fejl:

#1. Du har dårlige eller mangelfulde produktbeskrivelser

Hvad er problemet?

Dette problem burde faktisk være blandt de klassiske, som ikke behøver at blive nævnt i 2017. Men problemet er så hyppigt, at det tåler en gentagelse og selvfølgelig noget inspiration til at løse det.

Hvis du ikke skriver noget om dit produkt – eller hvis du nøjes med at skrive en til to sætninger, så har søgemaskinerne ingen chance for at vide, hvad dit produkt handler om. Søgemaskinerne kan simpelthen ikke sætte dem i relation til hverken situationer eller søgninger og dermed kan de ikke ranke din produktside.

Og nej – du skal heller ikke bruge de tekster, som din leverandør stiller til rådighed, for så kan søgemaskinerne ikke differentiere dig fra de andre webshops som bruger dem.

Omvendt hvis du skriver en god hjemmebrygget seo tekst, vil du have langt større chance for, at søgemaskinerne forstår, i hvilken relation produktsiden skal vises i. Når du skriver uddybende om dit produkt, vil du samtidig bruge nogle ordkombinationer, som gør, du vil blive fundet på long tail søgninger, som måske ikke er dine fokus søgeord, men som er vigtige i forhold til at skabe synlighed og salg.

Hvor vigtigt er det?

Meget vigtigt. En uddybende produkttekst er essentiel for at få gode placeringer. Så du skal prioritere denne opgave.

Bonus: Hvis du kører med Dynamic Search Ads via AdWords, vil din produkttekst også gavne her.

Hvordan retter du det?

Produkttekster er rugbrødsarbejde. Punktum.

Så du skal slå bagenden i stolen og hamre fingrene i tastaturet.

Hvis ikke du synes, at din tid er bedst givet ud her, så ansætter du en studentermedhjælper til at udføre det. Det koster dig et sted mellem 110-140 kroner i timen.

Start eventuelt med at lave en skabelon for, hvordan I skriver produkttekster, så du eller hvem der har opgaven, hurtigt kan komme i gang med at skrive, uden at bruge for meget tid på at være kreativ. Det kan f.eks. være, at I som minimum skal svare på 3-5 hv-spørgsmål. Det kunne være spørgsmål som:

Hvad vil din kunde gerne vide om dette produkt?

Hvilke egenskaber har dette produkt?

Hvilket problem løser dit produkt for mig?

Hvilke følelser kommer i spil, når jeg køber dette produkt?

Hvilken situation skal produktet bruges i?

Hvordan bruger jeg dette produkt?

Hvorfor og hvornår skal jeg vælge dette produkt?

Hvorfor kan jeg ikke undvære dette produkt?

Hvilke (tre) andre produkter kan være interessante, når jeg er interesseret i dette produkt – og hvorfor?

#2. Du bruger ikke produktanmeldelser

Hvad er problemet?

Både du og jeg har prøvet at være i tvivl, om vi skulle købe eller lade være. Det er vel fair, at vi forestiller os:

At det har dine kunder også.

Men en anmeldelse fra en 3. part hjælpe din kunde på vej mod en købsbeslutning. Og det er ikke kun en anmeldelse af købsoplevelsen hos dig (som man f.eks. typisk anmelder på TrustPilot). Jeg taler om en anmeldelse af dit produkt.

Det kan man nu også gøre hos TrustPilot, men hvis du skal have en reel SEO værdi ud af anmeldelsen, så skal du sørge for at inddrive produktanmeldelser på din egen platform.

Der er to primære elementer i SEO værdien:

Dine kunder hjælper dig med at få mere unik tekst på dine produktsider.

Du kan tagge dine anmeldelser med Schema.org og være heldig at få anmeldelser og bedømmelserne vist i søgeresultatet.

Hvor vigtigt er det?

Medium vigtigt. Det her tip er et godt supplement til den unikke uddybende produktbeskrivelse. Det giver dig potentielt set nogle flere long tail visninger og klik i søgeresultatet og en højere klik rate, hvis du får vist bedømmelserne i dit søgeresultat.

Og derudover har en anmeldelse også social proff:

Andre har faktisk købt præcis det her produkt.

Hvordan retter du det?

Først og fremmest skal din platform kunne håndtere produktanmeldelser. Det kan de fleste moderne webshop platforme i dag.

Dernæst skal du sørge for, at vise dine anmeldelser på dine produktsider og tagge dem op med schema.org/aggregateRating. Det er dét, der giver dig mulighed for at få stjerner og rich snippets i søgeresultatet.

Sidst men ikke mindst, skal du have opsat en automatisk procedure, som gør at du kan indsamle anmeldelser. Din shop eller et eksternt system, skal altså selv kunne sende en mail til dine kunder – og i den mail fortælle hvilke varer de har købt og skal anmelde. Jeg vil i øvrigt anbefale, at du venter en måned efter køb, med at sende denne mail. Så har de nemlig haft mulighed for at afprøve produktet.

#3. Du har ikke landingssider til højpotentielle søgeordskombinationer

Hvad er problemet?

Når du starter med at bygge en webshop, vil du sikkert opleve at du forsøger at tænke, hvordan dine besøgende skal klikke sig rundt for finde dine produkter.

Det bliver din navigation.

Du går derefter i gang med at lave en kategoristruktur. For nogle webshops vil det bare være på ét niveau. For andre på flere niveauer.

En interiørbutik kan f.eks. have en kategoristruktur der ser sådan ud:

Møbler > Senge

Møbler > Sofaer

Møbler > Spiseborde

Boligindretning > Dekoration > Plaider

Boligindretning > Dekoration > Puder

Boligindretning > Dekoration > Tæpper

Har webshoppen også nogle kendte brands, vil den måske også have nogle brandsider de besøgende kan se alle produkterne inden for de givne brands:

Brands > Hay

Brands > House Doctor

Brands > Semibasic

Det som mange webshops mangler, er landingssider i kombination af kategorier og brands. I interiør webshoppen vil sådanne mangler typisk være:

House Doctor Puder

House Doctor Tæpper

I butikken der sælger sportstøj vil manglerne være:

Asics løbesko

Nike løbetøj

Endelig kan det også være kombinationer af generiske ord der mangler landingssider. For eksempel:

Cykelsko til damer

Badetøj udsalg

Vin til stærk mad

Hvor vigtigt er det?

Meget vigtigt. Disse søgeordskombinationer er der typisk rigtig høj søgevolume på. Du går altså glip af en kæmpemæssig trafik, hvis ikke du laver en webstruktur, hvor du tager højde for disse søgninger.

Hvordan retter du det?

For det første er det vigtigt, at du får lavet en søgeordsanalyse. Den vil nemlig pege på, hvor der er potentialer.

Når du har den, skal du overveje, om du kan indarbejde disse søgeord og landingssider i din primære navigation.

Hvis ikke det er muligt, så skal du finde en løsning på, hvordan du får linket disse nye sider sammen med dit eksisterende indhold.

Og endelig, så skal du på disse sider selvfølgelig huske tip nr. 1 – den gode unikke seo tekst.

#4. Tror at filterfunktioner er perfekte landingssider

Hvad er problemet?

Denne fejl relaterer sig lidt til fejl nr. 3 omkring opbygning af gode søgeordsoptimerede landingssider.

Filtre på en webshop er en super god måde for brugeren at indsnævre sit valg på baggrund af produktegenskaber.

På en vinshop kan det f.eks. være et filter på baggrund af druen eller hvilken ret man skal servere vinen til.

For en interiør webshop er det måske farver og brands man kan filtrerer på.

Du kan altså ofte lave filtre, som matcher den type søgninger, jeg nævnte i fejl #3. Så tænker du måske, at her er en oplagt mulighed for at løse den (fejl 3) helt automatisk.

Desværre må jeg skuffe dig.

For når du bruger disse filter funktioner, så vil sidetitler, meta-beskrivelser, overskriften og teksten på din side højst sandsynligt være den samme uanset filteret. Og hvis du skal udnytte SEO værdien af brands og egenskaber, så SKAL du lave unikke titler, meta-beskrivelser og tekster.

Hvor vigtigt er det?

Meget vigtigt.

Hvordan retter du det?

Rettelsen her handler om, at du forstår, hvordan Google opfatter de forskellige URL kombinationer på dit website.

Du skal selvfølgelig ikke fjerne dine filtre. De tilfører forhåbentligt noget til brugervenligheden på dit website. Du kan evt. sætte Google Analytics Event-tracking på brugen af dine filtre for at se, hvilke der bliver brugt samt i hvilke kombinationer. Hvis der er filtre, som ikke bliver brugt, så kan du fjerne dem eller gøre dem nemmere at bruge.

Når du begynder at få data ind på filter kombinationerne, kan det måske give dig yderligere inspiration til din søgeordsanalyse.

Løsningen her er den samme som i fejl #3. Du skal altså lave unikke landingssider til dine højvolume søgeord.

#5. Mangler canonical tag på sider med filterfunktioner

Hvad er problemet?

Vi er desværre ikke helt færdige med SEO problemerne omkring en webshops filtre.

I rigtig mange webshops er det sådan, at når du begynder at aktivere filtrene, så tilføjes der nogle ekstra parametre på URL’en.

Forestil dig, at du på interiør webshoppen har denne kategori URL:

min-bolig-webshop.dk/plaider

Det klassiske filter er at sortere efter stigende pris. Her ændres URL’en måske til

min-bolig-webshop.dk/plaider?dir=desc&order=price

Nu vil du gerne sortere efter faldende pris og URL’en ændres til:

min-bolig-webshop.dk/plaider?dir=asc&order=price

Du ser nu, at webshoppen kun præsenterer 25 produkter. Du vil gerne se mange flere på samme tid og vælger 100 i filteret. URL’en ændres nu til:

min-bolig-webshop.dk/plaider?dir=asc&order=price&limit=100

Forestil dig nu, hvor mange kombinationer hvert filter kan give.

Hver URL skal crawles af Google og kan potentielt set blive indekseret. Problemet er bare, at der er som sådan ikke forskel på de sider. Og Google vil få meget svært ved at vurdere, hvilken af disse URL’er der skal vises, når folk søger efter plaider.

Her kan du se, hvor galt det er gået en Magento webshop:

Denne shop burde kun have nogle hundrede sider indekseret. Når det her sker, så er risikoen altså, at Google vælger at vise en af konkurrenterne (som har styr på det) i stedet. Når først ovenstående er sket, kan det godt tage Google måneder at få ryddet op i din indeksering.

Hvor vigtigt er det?

Meget vigtigt. Hvis ikke du løser dette, så sætter du Google på ekstra arbejde og de vil ikke give dig de topplaceringer du hungrer efter.

Hvordan retter du det?

Først og fremmet skal du tjekke, om du er omfattet af problemet.

Gå ind på en kategoriside og brug et af dine filtre.

Tjek nu om du har opsat et canonical link som peger ind på din kategoriside uden filterparametrene (Du kan bruge et værktøj som SEO Quake eller Moz toolbar til at se canonical link).

På ”vores” interiør webshop skal canonical link på URL’en min-bolig-webshop.dk/plaider?brand=house-doctor linke til min-bolig-webshop.dk/plaider.

Tag gerne nogle forskellige stikprøver for at sikre dig, at canonical linket er korrekt på tværs af din webshop eller brug ScreamingFrog eller DeepCrawl til at crawle den igennem.

Hvis ikke du har canonical link på, så skal du have fat i din webudvikler som skal programmere det ind i webshoppen. På en moderne webshop bør ikke tage meget mere end en times tid at programmere.

En anden måde du kan løse det på, er ved at bruge et AJAX filter, så der ikke genereres en ny URL for hver eneste filter funktion. Her skal du (og din udvikler) blot sikre, at google kan crawle dine AJAX kald.

#6. Forkert opsætning af robots.txt

Hvad er problemet?

Robots.txt bruges til at holde crawlere og søgemaskiner ude. Det er en tekstfil som uploades i roden af dit website. I denne fil kan du fortælle hvilke områder søgemaskinerne ikke må læse.

Problemet er bare, at Google kan stadig godt finde de URL’er du har. De kan også stadig indeksere URL’erne. De læser bare ikke indholdet. Dermed kan de ikke læse vigtige meta data som canonical links, noindex, om URL’en returnerer 404 fejl eller laver 301 redirect.

Ofte ser vi det her problem opstå i samspil med problemet i fejl #5. For robots.txt filen kan for eksempel være sat op til ikke at tillade søgemaskinerne crawle filtersider. Men søgemaskinerne skal nok finde URL’erne alligevel og indeksere det de kan se:

Hvor vigtigt er det?

Medium vigtigt. Hvis først søgemaskinerne går i selvsving over uendelige loops i filtre, så ender du op med, en masse ligegyldige sider i søgemaskinernes indeks.

Nogle vil måske argumentere for, at søgemaskinernes crawlbudget risikerer at blive brugt her. Jeg kan godt følge argumentet et stykke af vejen, men er ikke 100% enig. For uanset om du prøver at holde Google ude eller ej, vil de altid skulle bruge crawlbudget når de ser en ny URL’er. Eneste rigtige måde, at optimere crawl budgettet på er ved helt at fjerne filterfunktionerne. Men så mister du (måske) en vigtig navigationsmulighed – og det giver heller ingen mening.

Hvordan retter du det?

Det er meget simpelt. Som udgangspunkt vil jeg anbefale dig at slette indholdet i din robots.txt fil så den er hel tom. Og via canonical links og robots noindex styre hvad det er Google må indeksere.

Når du arbejder med det her, er det dog hamrende vigtigt at sige, at du skal have helt styr på teknisk SEO.

#7. Manglende https

Hvad er problemet?

Du er sikkert blevet tudet ørene fulde af at nu skal der SSL / https på din webshop for ellers straffer Google dig.

Jeg må indrømme, at jeg er af lidt mere konservativ holdning. I skrivende stund har vi stadig ikke SSL på vores side og til trods for det, er vi på side 1 søgningen SEO. Og vi også har masser af #1 placeringer.

Så ingen SSL betyder altså ikke minus point …. endnu.

Men i starten af 2017 har Google lavet en opdatering til Chrome, som gør, at sider de ikke mener er sikre, markeres med ”Ikke Sikkert”.

Firefox har lavet en lignende opdatering, hvor de viser en hængelås med en rød streg over.

Hvor vigtigt er det?

Jeg er overbevist om, at hvis du får en klassificering som ”Ikke sikker”, så vil det give minuspoint i Googles bog på et eller andet tidspunkt. Jeg har dog ikke noget data, som bakker op om den påstand.

Hvis ikke det rammer dig SEO mæssigt, så er der i hvert fald risiko for, at det rammer dig på din bouncerate og på dine konverteringer. For ingen vil handle hos webshops, der ikke føles sikker. Og hvis dine bruger bouncer for hurtigt og går videre til en sikker konkurrent, vil Google tolke det som, at du ikke fortjener den placering, du har. Og så mister du den.

Vigtigheden af det her punkt er alene baseret på min mavefornemmelse og på opsatte teser, som du skal vurdere, om du vil stole på. Og ud fra det selv vurdere, hvor vigtigt det er.

Hvordan retter du det?

Først og fremmest hold øje med din Google Search Console for disse advarsler:

Får du dem, så vil jeg anbefale, at du får lavet en SSL / https migrering i en helveds fart.

Har du ikke fået dem endnu, så synes jeg stadig, du skal sætte det på din SEO-todoliste… Gerne øverst oppe.

En SSL installation kan typisk klares af din webhost. Så start med at tage fat i dem.

Husk også at sørge for at lave 301 redirects fra de gamle URL’er uden http til de nye med https. På langt de fleste platforme løsninger, kan dette klares med én regel på serveren eller i selve platformen. Det ved din webhost eller din webudvikler alt om.

Når SSL certifikatet er installeret og din https version kører, så tjek at der ikke er interne links, der linker til http versionen. Brug et værktøj som ScreamingFrog til det.

Få også din faste SEO samarbejdspartner med på sidelinjen, så de kan se at det hele forløber sig som det skal.

Det var de 7 alarmerende fejl. Jeg håber ikke, jeg har sat dig på overarbejde.