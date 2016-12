3 begynderfejl selv meget aktive LinkedIn-brugere laver i deres updates

Der er særligt én grund til, at jeg bliver ved med at bruge tid på LinkedIn, selvom jeg synes de er 5-6 år bagud ifht. andre sociale medier.

Jeg elsker nemlig LinkedIns simple algoritme, der gør, at jeg kan skabe ambassadører og nå ud til potentielle kunder og samarbejdspartnere med en relativ lille indsats.

Og det skal jeg fortælle om i dag. Men med omvendt fortegn.

For jeg vil tage udgangspunkt i 3 begynderfejl, jeg ser mange meget aktive LinkedIn brugere lave i deres updates. Fejl som gør, at de forstyre deres netværk med ligegyldigheder, går glip af synlighed og egentlig spilder deres egen tid.

Hvis du er en af dem, der begår disse fejl, vil du med få tweaks, kunne hæve kvaliteten af dine updates så de skaber flere likes og kvalificerede kommentarer og øger din synlighed markant.

Fejl #1: Delingen uden forklaring

Den her ser jeg ofte. Mon ikke også du gør.

En person deler et link på LinkedIn, men der er ingen forklaring til det.

Jo jo. Du kan da være heldig, at dit nyhedsfeed bliver beriget med en fin thumbnail (billede) og en overskift på artiklen.

Men hvad er afsenderens tanker? Hvad er afsenderens hensigt? Hvorfor skal DU se det?

Det skal du gætte dig til med “Deling uden forklaring”-updates. Og når du skal gætte dig til noget, så er det uinteressant og du scroller videre i dit nyhedsfeed.

Men hvis du nørder lige som jeg, vil du lægge mærke til, at den her type delinger sjældent har likes eller kommentarer. Og når ikke der sker engagement på en update, placerer LinkedIns ellers simple algoritme updaten langt væk fra de næste der logger på LinkedIn.

Lad mig vise dig, hvad jeg gjorde med en link-deling, som ellers allerede var blevet delt rigtig meget inden jeg delte det. Det vil sige, at det interessante og det nye i linket, allerede var ved at være old news.

Her er den:

Jeg deler et opslag fra vores firmaside, hvor der allerede var en forklarende tekst. Men jeg tilføjer en anden vinkel, nemlig en samtale jeg havde få dage for inden.

Jeg tagger de 3 personer, jeg snakkede med, hvilket gør at de får en notifikation og dermed en reminder om vores samtale. Men jeg taler faktisk ikke direkte til dem. Jeg taler med dem, som ser min update. Både dem som kender mig, men også dem som måtte støde den i deres nyhedsfeed, når folk fra deres netværk har liket.

Updaten er skrevet på en måde, så du ikke en gang behøver at læse artiklen, for at synes godt om den.

Derudover tagger jeg forfatteren til artiklen, så han også får en notifikation.

Det gav en ganske fint engagement med 29 likes.

Næste gang du deler et link, så prøv at skrive bare 1-2 sætninger om, hvorfor du har delt linket og hvorfor vi skal klikke os ind. Gør du det, vil du opleve, at selv uinteresserede connections vil like sådanne opslag, og dermed indirekte dele det til deres netværk.

Kan du ikke skrive 1-2 sætninger, så er det nok fordi du ikke skal dele det.

Fejl #2: ”Kender du en ekspert”-updaten

Du har sikkert set denne update. En person søger en eller anden ekspert. Typisk er det en type ekspert, der findes i ufattelige mængder og niveauer.

Det kan være alt lige fra håndværkere og bogholdere til online marketing folk.

Indrømmet.

Jeg bliver sindssygt smigret og stolt, når jeg eller en fra mit team nævnes i en ”Kender du en SEO ekspert”-update. Og nævnes vi flere gange i samme tråd, så er det lige før jeg ringer med vores linkklokke.

Desværre er det yderst sjældent, at jeg oplever, at en sådan mention har ført til en kontakt fra afsenderen. Selv når jeg går ind og aktivt forsøger at skabe den kontakt (som jo var ønsket), sker der sjældent noget.

Og jeg ved, jeg ikke alene om denne oplevelse. Flere har fortalt mig, at de oplever det samme.

Det er her første del af fejlen ved ”Kender du en ekspert”-updaten opstår.

Os selvfølgelig der har ydelsen, som bliver anbefalet – vi skal nok overleve. Men det er utroligt dårlig stil over for dem, som faktisk forsøger at hjælpe dig, at du ikke anerkende hjælpen og ikke følge den til dørs.

Hvis ikke du kan overskue at der kommer nye navne hver dag, så vil jeg anbefale dig, at slette din update. Og finder du din ekspert, så slet også updaten – ellers kører den videre i en uendelighed.

Udover den ofte manglende ankerkendelse, er jeg også af den overbevisning, at fejlen består i selve spørgsmålet.

Det er ofte alt for uspecifikt. Dermed kommer der bud i øst og vest – og afsenderen bliver overvældet af henvendelser, der bliver umuligt at prioritere.

Når du skal spørge dit netværk om hjælp til en leverandør, en ydelse, en kompetence, så prøv at fortælle noget mere om din situation.

Hvem er du?

Hvad tror du, at du gerne vil have lavet (det er ikke sikkert det er det du skal have – men det kan den rigtige ekspert hjælpe med at afklare)?

Søger du en leverandør? En medarbejder? En underleverandør?

Hvad vil du gerne opnå – og hvornår? Og har du set andre opnå, det du gerne vil?

Jo mere info, du kan komme på ”Kender du en ekspert”-updaten, des mere kvalificeret svar vil du få.

Fejl #3: Undgår det hurtige smartphone billede

Den her fejl begår jeg selv. Men jeg har (netop) besluttet mig for, at jeg skal forsøge at undgå denne fejl. Jeg skal blive bedre til at bruge de hurtige upolerede smartphone billeder i mine updates. For de kan noget helt specielt.

Men lad os lige starte et andet sted.

Det første punkt på LinkedIn ekspertens tjekliste over ting der skal være i orden på en optimeret LinkedIn profil, er profilbilledet. Det må ikke være et strandbillede eller en tilfældig selfie fra din smartphone. Profilbilledet skal være skarpt og se professionelt ud.

Det er jeg som sådan enig i. Det skal i hvert fald passe til den, du er som professionel.

Men i LinkedIn updates kan du sagtens bruge billeder taget med smartphone. Også selvom lyset ikke er perfekt. Eller beskæringen kunne være bedre. Eller baggrunden er lidt tam.

For med smartphonen kan du stadig fange de små momenter fra din hverdag. De kan være med til at fortælle din historie.

En af de dygtigste jeg kender til den slags, er Niels Ralund fra FDIH. Se f.eks. denne update:

Et relativt upoleret billede. Men det skaber et autentisk blikfang i forhold til den historie, som Niels formidler i hans update.

Det hører dog til sjældenhederne at få hele 752 likes og 41 kommentarer. Men hver gang Niels bruger et billede til at underbygge sin historie, får han højt engagement. Og jeg ser samme tendens hos andre.

Så har du en god update eller en historie du vil formidle, så prøv at fang noget af den i et billede. Skidt med at det ikke er en professionel fotograf, der har taget det. Det er umiddelbart lige meget. Men er du forfængelig, så brug en app som Snapseed til at give billedet lidt mere kant.

Nok om fejl. Bolden er nu på dit bord. Prøv tipsne og del meget gerne dit bedste tip til at skabe gode og engagerende LinkedIn updates i en kommentar herunder.