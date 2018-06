Google AdWords koster den pris, du betaler, når en bruger klikker på din annonce. Det hedder cost per click (CPC).

CPC afhænger overordnet af to faktorer: din branche og din annonces Ad Rank.

Når en bruger laver en søgning på Googles søgemaskine, kommer der nogle søgeresultater frem. Fire af dem er annoncer. Hvis din annonce er en af de fire – og brugeren klikker på din annonce – så betaler du altså en klikpris.

Klikprisen afhænger af konkurrencen på søgeordet i din branche. For eksempel ”biler” eller ”hjemmelavet is Roskilde”.

Jo større konkurrence der er om søgeordet, des højere CPC.

Om annoncen overhovedet bliver vist afhænger af din Ad Rank.

CASE: Sådan reducerede vi AdWords budgettet for en kunde med 55% – uden at nedbringe antallet af konverteringer (Tværtimod)

Ad Rank – kort fortalt

Din annonces Ad Rank afhænger af tre faktorer: dit bud (den makspris, du er villig til at betale per klik), din Quality Score (Googles vurdering af din annonce på en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst) – samt dine annonceformater (primært dit antal af annonceudvidelser)

Sådan bliver din annonce indplaceret på Googles Ad Rank:

1. En bruger laver en Google søgning

2. Søgningen igangsætter en auktion

3. På auktionen konkurrerer du med dine konkurrenter om at få jeres annoncer vist

4. Googles algoritme (regnemaskine) laver nu en real time rangering af alle potentielle annoncer, der trigges af det givne søgeord. Rangeringen bliver udregnet på baggrund alle annoncørers budpriser på søgeordet, samt søgeordets kvalitet i annoncen og på landing page (Quality Score – det vender jeg tilbage til længere nede)

5. De fire annoncer der klarer sig bedst, bliver vist for brugeren. Den annonce der har klaret sig bedst ligger øverst – og så fremdeles

6. Er din annonce en af de fire – ja, så er der en reel sandsynlighed for at brugeren klikker på annoncen. Klikker brugeren på din annonce, koster det dig en klikpris

7. Google sørger for at du betaler det mindst mulige beløb, der præcist skal til for at bibeholde den placering i annoncerækkefølgen (Ad Rank). Det vil sige, at din annonce ligger placeret lige over dine konkurrenters.

Illustration af Ad Rank

Det nytter altså ikke kun at byde på en højere klikpris end dine konkurrenter. Du kan godt byde lavere på klikprisen end din konkurrent og alligevel få din annonce vist. Hvis din Quality Score og annonceudvidelser er vurderet højere end dine konkurrenters.

Det bliver illustreret her:

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=tW3BRMld1c8

Hvordan du påvirker din Quality Score og Ad Rank følger længere nede. Først får du en kort beskrivelse af hvad Google AdWords egentlig er.

Hvad er Google AdWords?

Google Adwords er et online program, udviklet og drevet af Google, som gør det muligt for annoncører at nå ud til brugere med produkter, services og budskaber. Som navnet viser, startede Google AdWords som tekstbaserede annoncer.

I dag kan du som annoncør nå ud til potentielle kunder via:

Google Search netværket:

Her rammer du brugere, når brugere laver søgning på Google, inkl. Google Shopping. Her betaler du som oftest per klik (CPC). Konkurrencen og annoncen er baseret på søgeord.

Google Display Netværket:

Et netværk af samarbejdspartnere (hjemmesider, webshops og apps), hvor du kan vise billede- og tekstannoncer. For eksempel når der er et match mellem din annonces indhold og samarbejdspartnerens indhold. Her betaler du som oftest per klik (CPC).

YouTube:

Det er også muligt at få vist videoannoncer på YouTube. Her betaler du per visning. Det hedder CPV (Cost Per View). Er videoen under 30 sekunder, skal brugeren enten se hele videoen eller klikke på videoen før det tæller som en visning.

Er videoen over 30 sekunder, skal brugeren minimum se 30 sekunder eller klikke på videoen før det tæller som en visning.

NB: I dette blogindlæg er der fokus på hvad AdWords koster i Google Search netværket.

Sådan påvirker du din annonces Ad Rank (og hvad AdWords koster)



Hver gang en bruger laver en søgning på Google, starter en online auktion i Google AdWords.

En auktion hvor annoncører konkurrerer om at få vist deres annonce til brugeren.

Googles algoritme er dommeren, der indplacerer dine konkurrenters og dine annoncer på en Ad Rank.

Det vil sige at Google rangerer annoncerne på en rangliste.

Jo højere placering din annonce får tildelt af Google, des større chance er der for at din annonce er en af de fire annoncer, der bliver vist for brugeren.

For at øge sandsynligheden for at få din annonce vist – og derved at få kliks og konverteringer – kan du påvirke din annonces Ad Rank.

Din Ad Rank består af flere faktorer, som er:

1) Dit bud for maks CPC: Den pris, du maksimalt er villig til at betale per klik. Du kan med fordel byde en smule over dine konkurrenter.

2) Quality Score: Googles samlede vurdering af kvaliteten af annoncen, baseret på søgeordet. Quality Score går fra 1-10, hvor 10 er bedst.

Der er tre faktorer der afgør din Quality Score:

Forventet CTR

Google udregner for hver søgning en forventet CTR (Click Through Rate). På baggrund af en historik der består af andre annoncørers anvendelse af søgeordet og deres placering på AdRank, udregner Google en forventning til hvor mange af de brugere, der får din annonce vist, som også vil klikke på den.

Hvis du har en højere CTR end Google forventer, så stiger din Quality Score . O g igen din sandsynlighed for at få din annonce vist. Forventet CTR vægter mindst halvdelen i den samlede vurdering af din Quality Score.

Google udregner for hver søgning en forventet CTR (Click Through Rate). På baggrund af en historik der består af andre annoncørers anvendelse af søgeordet og deres placering på AdRank, udregner Google en forventning til hvor mange af de brugere, der får din annonce vist, som også vil klikke på den. Hvis du har en højere CTR end Google forventer, så stiger din Quality Score g igen din sandsynlighed for at få din annonce vist. Forventet CTR vægter mindst halvdelen i den samlede vurdering af din Quality Score. Landing Page

Landing Page

Google vurderer om der er sammenhæng mellem dit søgeord og landing pagen (den side som brugeren lander på, når han har trykket på linket). Det vil sige at Google scanner landing page for søgeordet. Googler vurderer også brugervenligheden på landing page.

Google vurderer om der er sammenhæng mellem dit søgeord og landing pagen (den side som brugeren lander på, når han har trykket på linket). Det vil sige at Google scanner landing page for søgeordet. Googler vurderer også brugervenligheden på landing page. Søgeordets relevans i annoncen

Google vurderer om søgeordet indgår i din annonce

3) Andre faktorer med betydning for din annonces Ad Rank

Konteksten for søgningen :

Brugerens geografiske placering, tidspunkt for søgningen, enhed (computer, tablet eller mobil), konkurrerende annoncer og søgeresultater på siden, samt påvirkning fra andre personer. Er der for eksempel en bruger på Fyn, der laver en søgning, der indeholder dit søgeord, så er konkurrencen om søgeordet i dette geografiske område blandt annoncørerne en afgørende kontekst.

: Brugerens geografiske placering, tidspunkt for søgningen, enhed (computer, tablet eller mobil), konkurrerende annoncer og søgeresultater på siden, samt påvirkning fra andre personer. Er der for eksempel en bruger på Fyn, der laver en søgning, der indeholder dit søgeord, så er konkurrencen om søgeordet i dette geografiske område blandt annoncørerne en afgørende kontekst. Annonceudvidelser og -formater:

Den forventede effekt af annonceudvidelser, for eksempel flere forskellige links til din webshop, adresse og telefonnummer, samt flere formater (tekst, billede (Google shopping), app-annonce).

Når du opsætter din annonce er det altså vigtigt at du tager højde for de ovenstående faktorer, der påvirker din Ad Rank.

Det nytter ikke kun noget at du skruer højt op for prisen for at få din annonce vist. Din annonce skal også have en høj Quality Score, udvidelser og virke i konteksten.

Se denne video for at få en uddybning af hvordan auktionen på Google AdWords fungerer – og hvad AdWords koster:



Din branche (med)bestemmer hvad AdWords koster for dig



Konkurrencen på søgeord i din branche er med til at bestemme klikprisen på dine annoncer. Og altså i sidste ende hvad AdWords koster for dig.

I tabellen nedenfor kan du se vores erfaring med CPC inden for søgeord i nogle af de forskellige brancher, vi hjælper vores kunder inden for. Der er altså tale om vores erfaring – et praj – som giver et billede ud fra vores kontekst. Ikke den absolutte sandhed.

1. Du er selv med til at bestemme prisen

Husk at du altid selv er med til at bestemme hvad AdWords koster dig.

Du sætter nemlig altid en makspris på, hvad du er villig til at betale per klik.

2. AdWords giver ofte høj ROAS

AdWords viser sig i mange tilfælde at være en rigtig god investering, der skaber profitabel ROAS (Return on Ad Spend) – hvis opsætningen i AdWords bliver gjort på den rigtige måde.

3. Få et tilbud på hvad AdWords koster for dig

Vi håber du er blevet klogere på AdWords, samt hvilke prislejer AdWords ligger på.

Brug formularen herunder og lade os tage en snak om din forretning, dine ønsker og dit budget.