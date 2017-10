Og vi er meget stolte af vores nye lokaler, hvor vi nu har plads til endnu mere kreativitet, udfoldelse og vækst. Kom forbi til vores reception d. 27. oktober kl. 14-20.

”Vi vækster rigtig meget i øjeblikket og er derfor flyttet til større lokaler. Vi arbejder efter princippet BIGGEST GAIN FIRST, hvor vi søger efter den løsning, der skaber resultater for vores kunder hurtigst. Vi erfarer, at det giver det stærkeste ROI for vores kunder, og det som oftest ender i et udvidet samarbejde mellem dem og os.

Vores måde at arbejde på er, at prioritere tillid og kommunikation med kunden. Dermed er de under hele processen informeret om, hvad der sker, og hvilke resultater det skaber for dem. Hos Skjoldby & Co giver vi altid de bedste tips først, i stedet for at gemme dem til senere.”, Lars Skjoldby, CEO hos Skjoldby & Co.

Hos Skjoldby og Co er målet, at vækste endnu mere og indenfor den nærmeste fremtid at ansætte endnu flere dygtige digitale marketingkonsulenter. ”Vi leder altid efter talenter indenfor digital markedsføring, som arbejder dedikeret og målrettet. Og det er planen at udvide indenfor content marketing, konverteringsoptimering og Facebook”, Lars Skjoldby.

I 2017 har Skjoldby & Co startet et solidt samarbejde med Roskilde Kongrescenter, hvor virksomheden varetager deres digitale marketing indenfor Google Adwords kampagner, søgemaskineoptimering og Facebook annoncering.

“Vores samarbejde med Skjoldby er en stor fornøjelse. Udover faglighed, som er en nødvendig grundsten, så oplever jeg, at deres initiativ og selvstændighed effektivt driver os frem mod de mål, som vi har sat. Jeg sætter samtidig stor pris på, at jeg løbende på en meget struktureret måde bliver orienteret om indsatser og fremdrift.”, Anne Berit Hesislev, Salgs- og marketingchef hos Roskilde Kongrescenter.

Skjoldby & Co

Hos Skjoldby & Co leverer vi løsninger og services indenfor digital markedsføring. Søgemaskineoptimering, Google Adwords, e-mail marketing og social media annoncering er blot nogle af de kernekompetencer, vi som virksomhed kan levere. Vi prioriterer at være opdateret inden for digital markedsføring, så vi deraf altid kan hjælpe vores kunder med at opfylde og imødekomme deres behov. Vi afholder derudover en lang række kurser, workshops og foredrag for virksomheder, der ønsker selv, at kunne varetage opgaverne inden for digital markedsføring.

Baggrund

Skjoldby & Co blev i 2012 etableret af Lars Skjoldby med det formål at hjælpe mindre og mellemstore virksomheder med søgemaskineoptimering og Google Adwords. Lars er uddannet grafiker, og har siden 00’erne været selvstændig, og har altid haft en passion for digital markedsføring. Han startede bureauet på egen hånd, og måtte i 2015 ansætte sin første medarbejder, for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Indenfor det sidste år har Skjoldby & Co vækstet fra 0 til 9 medarbejdere, og er i dag et bureau, der kan levere alt indenfor digital markedsføring.

Billedemateriale:

Foto: Peter Jarvad

Download højtopløseligt billede