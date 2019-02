E-A-T står for Expertise, Authoritativeness, Trust. Eller på dansk: Ekspertise, Autoritet og Troværdighed.

Der er delte meninger om E-A-T rent faktisk, er en del af Googles algoritme. Jeg er ikke i tvivl, at det er det. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver det i endnu højere grad i fremtiden.

I denne artikel vil jeg komme ind på, hvorfor du skal sætte dig ind i hvad E-A-T er og kan for jeres virksomhed, uanset om du arbejder som SEO-manager, med jeres virksomheds markedsføring, kommunikation eller ledelse.

Googles mission

Googles mission er stadig at forfine og forbedre deres søgemaskine, og et af de områder de ved, de kan forbedre, er at sikre, at de resultater de viser i toppen af søgemaskinen, har den nødvendige kvalitet og rigtighed for at kunne ligge i toppen.

Men hvordan lærer man en maskine, om kvalitet og rigtighed?

Hvordan skal den kunne se forskel på real news og fake news?

Vi mennesker har jo selv svært ved det nogle gange.

Det er en svær nød at knække og det har Google og de andre tech-giganter indrømmet flere gange. Men Google gør et forsøg.

Og forsøget starter faktisk med at indrage mennesker.

Vi mennesker har en kritisk sans, som vi kan tænde for, når vi bliver stillet opgaver, hvor vi får at vide, vi skal være kritiske. Og den sans fodres til maskinen.

via GIPHY

Det lyder næsten som en scene fra The Matrix, men det er ikke sådan det foregår…. (tror jeg).

Hjælp fra Google’s Quality Raters

Helt konkret har Google hyret tusindevis af mennesker til at være Quality Raters. De har fået et omkring 200-siders dokument med retningslinjer og eksempler for, hvad der er kvalitet og rigtighed.

Dokumentet hedder Google’s Quality Raters’ Guidelines og er tilgængeligt for alle. Det har været offentligt tilgængeligt siden 2013, men har også eksisteret før som fortrolige dokumenter og bliver revideret cirka en gang om året.

Tilbage til Googles Ratere.

På Googles opfordring bliver de sat til at vurdere forskellige websites og sider. De informationer som Rater’ne finder eller ikke finder, samt den adfærd de har, kan Google lægge ind i søgemaskinens algoritme.

De kan altså kombinere menneskets kritiske sans og maskinens fart.

For at støtte yderligere op omkring dette udsagn, har Google i februar 2019 bekræftet, at E-A-T er en vigtig del af algoritmen, men at de fortsat arbejder på at forbedre dette. Hvor langt Google selv siger de er nået, skal du altid tage med et gran salt. Men når de har sat sig et teknologisk mål, plejer de at nå det.

Historisk set er Google’s Quality Raters’ Guidelines et godt sted at spotte, hvilken retning Google ønsker at forbedre sig i. Eksempelvis gennemgik Rater’ne i 2017 over 200.000 eksperimenter med udgangspunkt i retningslinjerne. Det har efterfølgende har ført til mere end 2.400 ændringer i algoritmen.

Hvordan optimerer du E-A-T?

Kender du tjenesten LMGTFY (Let Me Google That For You)?

Spøg til side. E-A-T optimering ikke er en checkliste af ting, du skal gennemgå, og så har du optimeret.

Når du har læst Google Quality Raters Guidelines, ved du også, at der ses forskelligt på E-A-T, afhængigt af brancher, nicher og søgeområder.

Arbejder du med emner, som potentiel kan skade andre mennesker, de så kaldte “Your Money, Your Life” (YMYL) brancher – det er brancher inden for blandt andet sundhed, kost, økonomi, jura – skal du have en højere E-A-T end hvis du arbejder med salg af cykler.

Det bedste du kan gøre, er at overveje, hvad en Quality Rater vil gøre for at sikre, at din artikel, dit produkt, din person, din kollega og/eller din virksomhed, har ekspertise, troværdig og autoritet nok, til at blive tilvalgt.

Hvor vil denne Quality Rater lede efter disse informationer?

Og hvad vil Quality Rater’en lede efter?

Og ikke mindst, hvad vil denne Quality Rater historisk set huske?

Du må ikke sammenligne en Quality Rater med en normal kunde, der har et akut behov for dit produkt, og som har for travlt til at undersøge i dybden.

For det er ikke nødvendigvis kunden, der leder i dybden. Det kan de selvfølgelig godt, og de steder kunden leder efter signaler, vil Quality Rater’en sikkert også lede.

Men Quality Rater’en vil alt andet lige lede dybere, fordi der er stillet en konkret opgave til at lede efter disse signaler.

Det er først i fremtiden at maskinen skal sætte fart på, så den travle kunde, kan være sikker på, at resultaterne i Googles top, er de bedste, uden nødvendigvis at undersøge produkt, virksomhed eller dig for E-A-T.

Jeg vil gerne inspirere dig til, hvad det kunne være, hvis du lover mig, ikke at bruge den, som en udtømmende endegyldig checkliste. For det er det på ingen måder.

De åbentlyse interne:

Vis jeres kontaktinformationer og muligheden for at komme i kontakt med jer

Vis jeres handelsbetingelser og privatlivspolitikker

Udbyg jeres profilsider med nøglemedarbejdere, jeres værdier, historien om jer, listen med relevante presseomtaler

Fortæl om jeres virksomheds udmærkelser, certificeringer og awards

Fortæl om jeres medarbejderes udmærkelser, certificeringer og awards, hvor de har talt, undervist og blevet interviewet til

Link ud til dine kilder

Lav brugertests med folk, hvor du beder dem evaluere jeres ekspertise, autoritet og troværdighed op i mod jeres konkurrenter

De åbentlyse eksterne:

Lav digital PR og få omtaler i online medier

Lav traditionel PR og få omtaler i øvrige medier

Vær til stede på relevante sociale medier

Vær til stede i reelle og relevante virksomhedsregistre, telefonbøger etc.

Dyrk netværk i erhvervsforeninger eller brancheforeninger

Få omtaler hos jeres samarbejdspartnere

Få anmeldelser på ratingsites og håndter gode såvel som dårlige anmeldelser på en professionel og kundevenlig måde

Lav godt og troværdigt indhold på forskellige kanaler og platforme.

Lav andet indhold end tekst f.eks. podcast, video, webinarer, livestreams, YouTube.

De lidt mere langtsigtede:

Få andre til at tale om jeres virksomhed og jeres medarbejdere

Skriv en bog og udgiv den (seriøst)

Bliv ekspert inden for jeres felt

Ansæt eksperter inden for jeres felt

Bliv oplægsholder inden for jeres felt

Med ovenstående lister fornemmer du nok, at SEO griber langt dybere ind i virksomheden, end indholdet på dit website og hvor mange der linker til jer. Men hvis hele jeres organisation fokuserer på E-A-T, vil det alt andet lige, gøre virksomheden mere konkurrencedygtig langt udover gode placeringer på Google.

Og måske gør I det allerede. I så fald er SEO-opgaven at synliggøre det yderligere.

Sidst men ikke mindst, synes jeg, du skal revurdere de linkbuilding-taktikker, du bruger i dag, og sikre dig, at de understøtter jeres optimering af E-A-T.

Hvorfor? Google har i starten af 2018 opdateret deres PageRank patent, så PageRank nu kan inkludere troværdighedssignaler. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at det er i algoritmen endnu. Men mit gæt er, at det kommer før eller siden, for blandt andet at komme fake news til livs.

Nogle vil måske argumentere, at man godt kan fake E-A-T. Men hånden på hjertet: Er det ikke bare meget nemmere at arbejde med E-A-T for real?

Og hvorfor dog risikere, at fake E-A-T gør dit site til fake news?

Opsummering på E-A-T

Jeg kan ikke understrege nok, at E-A-T optimering er ikke noget, du bare lige gør, og så er du færdig. Men det er heller ikke noget, du skal udskyde. Hvis ikke du er i gang, så skal du i gang nu.

Når du arbejder med dit omdømme fremadrettet, hvad enten det er PR, kundeservice, sociale medier, konferencer eller gammeldags linkbuilding, så stil dig spørgsmålet:

Underbygger dette oprigtigt min virksomheds troværdighed, ekspertise og autoritet?

Hvis det gør det, så udfør det.

Hvis ikke, så ville jeg bruge min tid på noget andet og mere værdiskabende.