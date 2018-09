Et spørgsmål vi ser rigtig mange søge efter og stille os er: Hvad koster Facebook Annoncering?

Prisen på Facebook annoncering er meget forskellig, men i 2017 har AdEspresso lavet nogle gennemsnitsberegninger som sagde, at det koster 7,85 kr. per klik at annoncere på Facebook i Danmark. I 2016 viste undersøgelsen at prisen lå på 3,13 kr. per klik.

Men disse priser er blot gennemsnit. Som du ikke kan bruge til noget som helst, lige med undtagelse af, at prisen på Facebook annoncer er stigende.

Når det er sagt har set annoncører betale både 10 og 20 gange så meget, og stadig lave en god Facebook ROI. Så der er ikke et nemt svar til spørgsmålet, for prisen afhænger af rigtig mange faktorer.

De faktorer vil vi synliggøre i denne artikel, så du nemmere kan lægge dit Facebook budget.

Hvilke faktorer afgør prisen på Facebook annoncer?

Facebook annoncering fungerer som en auktion. Lidt ligesom du måske kender det fra Google AdWords. Du skal altså byde mod andre annoncører, som kæmper om at blive synlige over for den samme målgruppe og de samme personer som dig.

Meget firkantet sagt kan man sige, at har du mange konkurrenter, så er prisen på Facebook annoncering høj. Og har du få, vil den være lav.

Men på Facebook er en konkurrent ikke nødvendigvis inden for den samme branche som dig. Lad os sige, at du driver et træningscenter og gerne vil målrette annoncering til unge mænd mellem 20-30 som er interesseret i fitness.

Disse unge mænd vil også have andre interesser. Det kan være alt lige fra fritidsliv til iværksætteri. Derfor kan dine konkurrenter være alt lige fra outdoor forretninger til økonomisystemer.

Der er tre områder du kan arbejde med, for at opnå bedre priser på Facebook.

1. Kampagnemålsætningen

Inden du opretter en kampagne skal du vælge målsætningen for din kampagne. Dit objective. Facebook giver dig tre overordnede muligheder:

Kendskab – som har til formål at øge din synlighed og dit kendskab. Kald det branding om du vil. Dette er altså meget højt oppe i salgstragten.

Overvejelse – som har til formål at få din målgruppe til at overveje køb hos dig. Det kan f.eks. være at skabe trafik til blogindlæg. Det er i midten af salgstragten.

Konvertering – som har til formål at skabe konverteringer f.eks. salg eller besøg i din fysiske butik. Altså i bunden af salgstragten.

Under hver af disse overordnede målsætninger er der en række mere specifikke målsætninger.

Vælger du den forkerte målsætning fra start af, kommer du til at betale mere for din annoncering, end du burde. Vælger du den rigtige, skaber du de bedste forudsætning for billig Facebook annoncering.

Sørg for, at dele dine kampagner op, så du arbejder med flere målsætninger. Alle vil gerne have konverteringer her og nu, men er din virksomhed eller dit brand nyt eller i en opstartsfase, skal du bruge mest krudt længere oppe i salgstragten. Det vil sige, at du skal arbejde meget med kendskab og overvejelse. Når du har masser af trafik, nyhedsbrevlæsere eller leads, skal du arbejde mere med konverteringer.

2. Målgruppen

Din målgruppe er den som understøtter din kampagnemålsætning. Går du efter kendskab, så skal du lade din målgruppe være bred. Du kan gå efter folks alder, geografi, stilling, studieretning og/eller interesser.

Går du efter konvertering vil den typisk blive mere snæver. Her kan din målgruppe være personer som har interageret med dine tidligere Facebook opslag, være tidligere besøgende på dit website (Website Custom Audience), personer på dit nyhedsbrev eller måske personer som har købt fra dig tidligere.

Går du efter konverteringer, så er det ofte vigtigt for din pris, at du ikke skyder med spredehagl, som du normalt vil gøre, hvis du går efter kendskab.

Har du lavet en meget bred målgruppe, så vil vi anbefale, at du splitter den op i mindre målgrupper. Test f.eks. forskellige aldersgrupper af. Test mellem mænd og kvinder. Test forskellig geografi af. Test forskellige enheder (mobil/desktop).

Det giver dig indsigt i, hvordan dine målgruppe reagerer, og hvad du betaler for dine målgrupper.

3. Annoncerelevans

Du kommer sikkert på Facebook for at blive underholdt, dele viden, få viden eller måske for at blive bekræftet. Du kommer der nok ikke for annoncernes skyld.

Men det er jo annoncerne, som gør Facebook gratis for os at bruge. Derfor er de et nødvendigt onde for os. Får vi for mange dårlige annoncer, som ikke er relevante, så går det ud over Facebooks evne til at hive os tilbage igen.

Det ved Facebook godt.

Og derfor har de siden februar/marts 2015 vurderet kvaliteten af annoncerne og givet dem relevance score.

Det er en score fra 1-10 hvor 10 er bedst.

Har din annonce en lav relevance score, skal du betale mere, end hvis den har en høj relevance score.

Du får en høj relevance score, når du laver annoncer som din målgruppe kan lide. Det måler Facebook ved at kigge på, om folk klikker, liker, kommenterer eller bliver hængende på annoncerne samt på den feedback – positiv som negativ – brugerne giver annoncerne.

Her er det vigtigt at forstå, at en annonce med ét budskab, kan performe rigtig godt til én målgruppe mens den performer helt af h…… til en anden målgruppe.

Derudover kan sådan noget som tekst, og især for meget tekst, på dine billeder, påvirke dine relevance score negativt.

Kan jeg ikke bare booste?

Jo. Men boost giver dig “kun” kendskab. Det vil sige, at du kan ikke bruge boost til at skabe trafik eller konverteringer.

Du vil ikke kunne vælge dynamic product ads, lead ads, canvas annoncer, karruseller og mange andre målrettede annoncetyper, når du nøjes med at annoncere med boostede opslag.

Du har altså heller ingen mulighed for at differentiere budskaber til forskellige målgrupper og/eller forskellige enheder.

Du vil typisk få en lav relevancescore og komme til at betale mere per visning.

Hvis du har opsat dine målgrupper på forhånd, for eksempel website custom audiences eller interessebaserede målgrupper, kan du godt booste mod dem. Men kun en af gangen.

Hvis du skal booste, skal du virkelig gøre det med omtanke. I langt de fleste tilfælde, er det bare spild af dine hårdt tjente penge – og du vil kunne få meget mere ud af de samme penge, ved at opsætte “rigtige” annoncer.

Hvor meget budget skal jeg afsætte til Facebook annoncering?

Det er lige så svært at svare på, som hvor meget budget du skal afsætte til et nyt køkken, en ferie eller en bil. Det afhænger helt og holdet af, hvad du gerne vil opnå.

Hvis du gerne vil øge kendskabet til din virksomhed, og du gerne vil bredt ud, så skal du bruge forholdsvist højt budget. Skal du i gang med at brande din virksomhed eller et produkt for første gang, så bør du teste minimum 5.000 kroner af den første måned.

Er du ude efter konverteringer, så skal du slet ikke kigge på dit budget. Så skal du kigge på enten

ROAS (Return on Ads Spend) – altså hvor meget omsætning skal dine annoncer give dig igen, eller

CPA (Cost Per Acquisition) – altså hvor meget du gerne vil betale for en kunde.

I nogle virksomheder er en acquisition en kunde, mens det i andre virksomheder er et lead/udfyldt kontaktformular.

Men selv når du er ude efter konverteringer, skal du sætte penge af til en indkøringsperiode.

Igen, er du helt ny i det her game, så vil vi sige et sted mellem 5-10.000 den første måned.

Er du i tvivl om Facebook annoncering overhovedet er platformen for dig, så kan vi på en online marketing strategi workshop få kortlagt hvor, og hvordan, du får fat i din målgruppe til de billigste penge.

Få et tilbud på Facebook annoncering

Tror du, at opsætning og administration af Facebook annonceringen bliver for teknisk, og tager for meget af din dyrebare tid? Så kan du hyre os til at opsætte dine Facebook kampagner og vedligeholde dem, så de både er rentable og opfylder de mål, du har sat for dem.

Vi starter typisk ved en dags arbejde for opsætning, ofte kræver det op til 2 dages arbejde. Derefter bruger vi en halv eller hel dag om måneden, til overvågning, tilpasning og optimering i et løbende samarbejde.

Hvor meget du har behov for, afhænger af din strategi og din målsætning.

Vil du have en mere præcis pris, så brug formularen herunder. Så tager vi en uforpligtende snak om din forretning, dine ønsker og dit budget.