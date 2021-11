Indholdsunivers: Bliv thought leader i branchen og tiltræk relevante kunder

Godt indhold er vigtigt.

Det er der efterhånden ingen tvivl om.

Der findes mange forskellige måder at skabe indhold på.

Én af dem er ved hjælp af et indholdsunivers.

Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag.

Hvad er et indholdsunivers?

Et indholdsunivers er alt det indhold, du deler på tværs af platforme. Det er altså – som navnet så fint siger – et univers af indhold.

Indholdet i dit indholdsunivers bruger du til at tiltrække potentielle kunder ved at give relevant information og indsigt i det, du sælger.

Når folk skal købe et produkt online i dag, sker det ofte via en længere købsproces. De fleste kunder laver nemlig research, inden de køber – og det er her, du skal gøre opmærksom på dig selv.

Hvis du har indhold, der rammer dine potentielle kunders søgeintention og besvarer deres spørgsmål, kan du ramme dem i søgefasen, så de bliver opmærksomme på dig og husker dig i selve købsprocessen.

Med et indholdsunivers kan du skabe uendeligt med indhold, så du kan ramme brugeren uanset hvor i processen, vedkommende er.

Hvorfor skal jeg lave et indholdsunivers?

Fordelene ved at lave et indholdsunivers er mange. Med et indholdsunivers kan du bl.a.:

blive thought leader i branchen ved at besvare alle de spørgsmål, dine potentielle kunder måtte have

trække besøgende ind på din hjemmeside med indhold, der er relevant år efter år

promovere dit indhold på andre kanaler via annoncering

skabe brandværdi

tiltrække relevante kunder.

Hvilke platforme kan jeg bruge til mit indholdsunivers?

Dit indhold skal have et hjemsted – en base så at sige. Det kan f.eks. være en blog på din hjemmeside, en podcast eller videoer på Youtube. Det er her, du publicerer dit indhold og her, hvor brugeren kan finde dit indhold.

Men bare fordi du har lavet indholdet, betyder det ikke, at brugerne automatisk finder det, hvis du ikke hjælper dem lidt på vej. Derfor skal dit indhold være der, hvor din målgruppe er.

Del f.eks. dit indhold på Facebook, LinkedIn, Instagram og/eller i din e-mail marketing. På den måde præsenterer du dine brugere for indholdet, og fordi dit indhold naturligvis er godt og relevant, bliver brugerne trukket med ind i dit univers og kan gå på opdagelse herfra.

Hvad skal et indholdsunivers omhandle?

Hvad dit indholdsunivers skal omhandle, kan kun du bestemme. Men jeg kan fortælle dig, at et indholdsunivers skal indeholde to ting for at blive succesfuldt:

Det, du ved noget om. Det, dine kunder efterspørger.

Hvis du kan kombinere de to ting, har du et indholdsunivers, der er godt på vej til at gøre dig til thought leader i branchen – og relevant for dine kunder.

Hvordan laver jeg så mit indholdsunivers?

Der findes forskellige måder at lave et indholdsunivers på, og hvordan du skal lave dit, kommer i høj grad an på, hvordan du arbejder bedst. Herunder har jeg samlet tre punkter, som er gode at være opmærksom på i udarbejdelsen af et indholdsunivers.

Tag afsæt i data

På nuværende tidspunkt har du besluttet, hvad dit indholdsunivers skal indeholde og er klar til at udbygge det. Men før du begynder at skrive i øst og vest, er det vigtigt, at dit indhold tager afsæt i data. På den måde sikrer du dig, at det rent faktisk er det indhold, dine kunder efterspørger – og ikke bare det, du tror, de gerne vil have.

Derfor anbefaler jeg, at du starter dit arbejde med at lave en grundig søgeordsanalyse. Din søgeordsanalyse vil fungere som dit fundament i skrivearbejdet, så du har en overskuelig liste med det indhold, der skal laves.

Prioritér intern linkbuilding

Et vigtigt punkt i dit indholdsunivers er den interne linkbuilding. De interne links binder dit indholdsunivers sammen og sørger for, at brugeren altid kan klikke sig videre på din hjemmeside og læse mere.

Hvis du nævner et begreb i din tekst, så lav et link til en side, der uddyber det begreb. Vis brugeren, at du kan give dem svar på alle deres spørgsmål.

Som du kan se i afsnittet ovenfor, har jeg f.eks. linket til vores blogindlæg om en søgeordsanalyse. På den måde kan de læsere, der ikke kender til en søgeordsanalyse, nemt klikke sig videre i stedet for at skulle google begrebet.

Det vigtige er, at din læser aldrig skal ende i en blindgyde – der skal altid være mere indhold at hente.

Definér skriveprocessen – og sæt tid af

Det tager tid at skrive. Og sommetider tager det rigtig lang tid.

Hvis nogen prøver at bilde dig ind, at de kan skrive en dybdegående, lang og relevant tekst på en halv times tid, kan du også godt forvente, at resultatet bliver derefter.

Det indhold, du laver nu, skal kunne leve og trække trafik i flere år. Derfor er det en god idé at prioritere tiden til det og gøre det ordentligt fra start.

Start dit arbejde med at lave en realistisk plan og kom ind på følgende punkter:

Hvor mange tekster vil vi gerne nå om måneden?

Hvor lange skal de være?

Skriver vi selv eller skal vi outsource opgaven?

Hvordan er korrekturprocessen?

Hvem udgiver indholdet – og hvornår i processen?

I hvilken rækkefølge skal indholdet laves?

Vær gerne omhyggelig og konkret med dit forarbejde. Det sikrer en let arbejdsgang, som gør, at du kan fokusere på det vigtigste: at få skrevet relevant indhold, som kan komme ud at leve.

Og hvis du ikke kan, er der heldigvis hjælp at hente nederst på siden her…

Hvad er forskellen på indholdsuniverser og topic clusters?

Topic clusters, content hubs, content clusters, indholdsklynger.. Vi ved allerede, at kært barn har mange navne. Men hører indholdsuniverser under samme paraply?

Både ja og nej.

Lad mig prøve at forklare.

Med både topic clusters og indholdsuniverser arbejder du med at skrive relevant indhold, der øger din placering i søgemaskinen og giver dine læsere relevant information.

Men der er også forskelle, som er vigtige at have for øje.

Hovedsidens betydning

Når vi laver topic clusters, er hovedsiden vigtig. Din hovedside omhandler et overordnet emne, imens dine undersider omhandler forskellige retninger indenfor dette overordnede emne. På den måde understøtter dine undersider din hovedside.

Når du laver et indholdsunivers, fokuserer du ikke særlig meget på hovedsiden. Den er nærmere en form for forside/indholdsfortegnelse, der holder sammen på alt dit indhold, uanset om det er blogindlæg, podcast, videoer eller andet, der måtte være i universet. I dette tilfælde vil du have, at folk finder frem til dit indhold – ikke nødvendigvis din forside.

I et indholdsunivers kommer trafikken nemlig som regel fra organisk trafik eller links fra andre hjemmesider – ikke fra forsiden. Det er f.eks. sjældent, at folk googler “Skjoldby & Co blog”, men derimod mere sandsynligt, at de googler “SEO-tekster” og kommer ind på vores blog den vej igennem.

Indholdets emne

Forskellen ses også i indholdets emne. Du kan have flere forskellige topic clusters, fordi hver topic cluster omhandler ét overordnet emne, som spredes ud på hovedsidens undersider.

Derimod kan et indholdsunivers omhandle mange forskellige emner, som bliver holdt sammen på forsiden.

Lad mig prøve at komme med et konkret eksempel fra vores egen hjemmeside.

Når du går ind på vores blog, finder du et indholdsunivers. Her samler vi alt det indhold, vi løbende udgiver om online marketing. Vi skriver om det, vores potentielle kunder er interesserede i – og om det, der kan gøre os til thought leaders på området. Der er både artikler om SEO, Google Ads, content marketing og paid social.

Hvis vi kigger nærmere på et af disse blogindlæg – Hvad er SEO – fungerer denne side som pillar page (hovedside) i en af vores topic clusters. Som supporting page (underside) har vi bl.a. SEO-analyse, linkbuilding og SEO-bureau, som alle refererer til samme overordnede tema og linker ind til vores hovedside.

Hvis du vil vide mere om topic clusters, har vi skrevet et dybdegående indlæg, som giver dig al den information, du skal bruge.

Skal vi skabe et indholdsunivers, der gør dig til thought leader på netop dit område?

Har jeg efterhånden fået overbevist dig om, at et indholdsunivers er en god idé?

Det håber jeg.

Og ellers vil jeg meget gerne forklare det yderligere og hjælpe dig med at komme igang. Hos Skjoldby & Co brænder vi nemlig for at skabe reel værdi og vækst for vores kunder, og det gør vi bl.a. via indholdsuniverser.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi hos Skjoldby & Co skaber resultater med indholdsuniverser, er du mere end velkommen til at kontakte os.