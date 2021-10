Retargeting efter iOS 14: 3 målgrupper, du skal teste

I dag skal vi snakke om retargeting og de målgrupper, du skal teste. Efter iOS 14 kan du nemlig højst sandsynligt ikke bare gøre, som du plejer.

Før i tiden var nogle af de absolut bedste retargeting målgrupper dem, som blev lavet med udgangspunkt i adfærden på dit website. Det kunne for eksempel være alle dem, der har besøgt dit website indenfor de sidste 90 dage, eller dem, som har lagt en vare i kurven uden at købe i løbet af de sidste 7 dage.

Efter iOS 14, som indeholder en lang række privacy tiltag fra Apple, virker disse klassiske retargeting målgrupper meget begrænset. Derfor skal du finde på andre måder at arbejde med retargeting på i dag.

Vi har her udvalgt tre målgrupper, som du bør overveje at benytte fremadrettet, hvis du ikke allerede bruger dem.

Platformsmålgrupper

Lad os starte med at kigge på platformsmålgrupper. Med en platformsmålgruppe mener jeg en målgruppe, der er baseret på adfærd på selve Facebook eller Instagram. Det kan f.eks. være dem, som har interageret med dine videoer, dine annoncer eller dine øvrige opslag inden for en given periode.

Disse målgrupper genererer du helt automatisk via dine top funnel kampagner. Faktisk er det typisk målet med at køre top funnel kampagner: At finde ud af, hvem der er interesseret i dit brand, dit produkt elller din ydelse.

Platformsmålgrupperne er faktisk ikke noget nyt, men de har tidligere ikke været så interessante, fordi målgrupperne baseret på interaktionen på dit website har været endnu mere effektive.

Lad os blive lidt mere konkrete og kigge på nogle mulige platformsmålgrupper:

Interaktion med Facebookside eller Instagram-konto er simple målgrupper, hvor brugeren blot skal have interageret med din side. Det kan være et like, en kommentar, eller at de blot har besøgt din side. Som alle andre målgrupper på Facebook, kan du vælge inden for hvilken periode. Medmindre du vil have genaktiveret virkelig gamle “potentielle kunder”, så skal perioden nok ikke være på meget mere end tre måneder.

Denne målgruppe er oplagt at bruge til at skabe konverteringer, som subscribers til dit nyhedsbrev, direkte salg, download af whitepaper eller til brug af dine øvrige mid funnel kampagner.

Med videointeraktion kan du vælge, at man bare skal have interageret med en af dine videoer, inden for en given periode. Men du kan også gøre det mere specifikt. Du kan for eksempel vælge en bestemt video, man skal have set. Eller du kan vælge, at man skal have set en bestemt procentdel af videoen for eksempel de første 25% af den.

Du kan også bruge interaktionerne i dine lead ads kampagner for eksempel med dem, som har udfyldt formularen, eller dem som bare har set formularen.

Kundelister

Dem, som allerede har købt fra dig, kan i mange tilfælde være oplagte at forsøge at lave et opsalg til. Det kan være relaterede produkter eller måske opgradering af det, som de allerede har købt.

Nogle CRM-systemer og webshops kan integreres direkte med Facebook og generere disse lister automatisk. Har du ikke sådan et system, må du gøre det manuelt ved at downloade din kundeliste og uploade den til Facebook. Inkluder både email og telefonnummer på disse lister for det mest optimale dataset.

Der er også her nogle forskellige målgrupper, du kan overveje. For eksempel dem, som har købt fra dig inden for de sidste 200 dage, og måske også dem, som har købt inden for de sidste 30 dage. Dermed kan du bruge den sidstnævnte målgruppe som ekskluderingsmålgruppe, så du ikke irriterer dem, der lige har handlet med dig.

Du kan også vælge at lave målgrupper baseret på bestemte kategorier, som kunder har købt fra. Men lov mig, at du er opmærksom på ikke at lave dine målgrupper for små. Så har Facebook ikke nok at arbejde med.



Udover retargeting kan upload af kundelister være ekstremt effektive til lookalike målgrupper. Her kan du gå ind og fortælle, at Facebook f.eks. skal finde frem til den ene procent af Facebooks brugere, der minder mest om dine kunder ud fra din kundeliste. Her vil du opleve, at Facebook går ind og genererer en datadrevet målgruppe, der i de fleste tilfælde er stærkere end dine andre demografiske, interesse og adfærdsbaserede målgrupper.

Mailingliste

Nøjagtig som med dine kundelister kan du uploade din mailingliste til Facebook og gøre denne til en målgruppe.

Det, du skal være OBS på her, er, at dem på din mailingliste måske er i et andet stadie end dem på din kundeliste. Mange af disse har måske ikke købt fra dig endnu, og derfor vil du i mange tilfælde benytte denne målgruppe på en anden måde, end du bruger dine kundelister.

Typisk vil du bruge den højere oppe i din funnel, hvor du ikke nødvendigvis pusher produkter, men mere budskaber og værdisæt.

Derudover kan denne målgruppe også være en rigtig interessant base for lookalike målgrupper. Og disse lookalike målgrupper kan du så bruge til både dine top funnel kampagner og lead ads kampagner, der kan skaffe dig flere email signups.

Tænk i funnels, marketing mix og toplinje

Som du kan se, er der stadig rigtig gode muligheder for at lave relevante målgrupper på Facebook og Instagram post iOS 14. Din opgave som marketingansvarlig er stadig at fodre og kvalificere målgrupperne i de forskellige stadier i din funnel.

Har du solid erfaring med annoncering på Facebook og Instagram, og har du helt styr på dine funnels og kunderejser, har du nok nemt ved at implementere mine eksempler, og de kan sikkert inspirere dig til yderligere målgrupper.

Efter iOS 14 vil du selvfølgelig fortsat have udfordringer med at måle resultater på både kampagne- og målgruppeniveau. Du arbejder mere i blinde, og du skal have meget mere tillid til dine kampagneideer og have mere fokus på det samlede marketing mix og den samlede toplinje.

Er du som de fleste marketingansvarlige, har du nok brug for hjælp eller sparring her til. Det vil vi meget gerne tage en snak med dig om.

Kontakt os her for en uforpligtende snak.