Tæt på 1/5 af nordiske kommuners hjemmesider er usikre for brugerne

Som du kan se i ovenstående eksempel, er det ret nemt at tjekke en hjemmesides sikkerhed. Desværre er det ikke nok at tjekke det én gang. Mange kommuner har nemlig både HTTP og HTTPS sider. Det betyder, at du hurtigt kan blive sendt fra en sikker til en usikker side. Klikker du dig ind på en HTTP, bliver du ikke automatisk sendt tilbage til en sikker igen. Det skyldes, at det ikke er nok at få et SSL-certifikat; kommunerne skal også sørge for, at deres hjemmesider omdirigeres. Når det er gjort, viser hjemmesiden fremadrettet sin HTTPS version – også selvom du skriver HTTP i URL’en. Kort fortalt betyder det, at en hjemmeside først er sikker, når alle sider er HTTPS.

USIKRE KOMMUNER

Herunder kan du se, hvilke kommuner der har en usikker hjemmeside. Vi har både medregnet de kommuner, der slet ikke har et SSL-certifikat og de kommuner, der ikke har omdirigeret (redirected) deres sider.