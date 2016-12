Hvad er en landingsside – og hvad skal jeg egentligt med den?

Sætningen ”Du er nød til at have en landingsside, hvis du vil sælge det her produkt” kommer ofte ud af min mund, når jeg rådgiver mine kunder om internet markedsføring. Landingssiden er nemlig altafgørende for om den besøgende forbliver en gæst eller ender som kunde.

Den side den besøgende lander på, fra at være gået fra A til B, er en landingssiden. Landingssiden (B) tager altså i mod den besøgende fra trafikkilden (A), og har til formål at få ham eller hende til at gøre det som var din hensigt (konverteringen).

Så inden jeg beskriver hvad en landingsside er, skal du være helt med på hvad jeg mener med trafikkilder og konvertering.

De forskellige trafikkilder

Trafikkilden – altså der hvor den besøgende kommer fra, kan bl.a. være fra

dit nyhedsbrev

et organisk søgeresultat fra Google

en Adwords annonce fra Googles søgeresultat

en Adwords annonce fra Googles displaynetværk

et tweet eller anden deling på sociale medier

Trafikkilden kan faktisk også være en side på din egen hjemmeside. Har du f.eks. en teaser på din forside som brugerne kan klikke på, så er linkets destination altså landingssiden, og her vil du gerne have dem til at gøre noget mere konkret.

Det er altså et væld af forskellige steder som dine besøgende kan komme fra. Det er vigtigt at vide fordi dem der kommer fra dit nyhedsbrev er nogle end dem som kommer fra en Adwords kampagne, måske ser din hjemmeside for første gang.

Det skal du huske, når du skal udformer din landingsside.

Konverteringer findes i både micro og makro

Vi skal også lige have styr på hvad konverteringen er. En konvertering behøver som sådan ikke at være en besøgende der bliver til en kunde. En konvertering betyder blot at den besøgende udfører det du gerne vil have ham eller hende til at gøre.

Du kan dele dem op i hårde konverteringer (makrokonverteringer) og bløde konverteringer (microkonverteringer).

Eksempler på hårde makrokonvertering kan være:

Udfylder en kontaktformular

Kunden ringer dig op

Køber et produkter

Tilmeldinger sig nyhedsbrevet

De blødere konverteringer (microkonverteringer) handler typisk om dine brugeres engagement på din hjemmeside. Det kan f.eks. være:

Kommenterer på et blogindlæg

Er på hjemmesiden i mere end 2 minutter

Ser mere end 3 sider på besøget

Tweeter, Liker og +1’er af dine sider

Like af fansider på sociale medier

Ser en bestemt side, f.eks. jobopslaget

Downloader en Word-fil, Excel ark eller PDF

Starter en video

Ser en video til ende

Og meget meget andet

Det er dig selv der definerer hvor vigtig en given konvertering er, og dermed om den er micro eller makro. En tommelfingerregel jeg bruger er, at jo højere min kunde er i salgstragten, des mere er det en microkonverterting.

Jeg har dog nogle undtagelser. F.eks. er en tilmelding til mit nyhedsbrev umiddelbart højt oppe i salgstragten. Men fordi nyhedsbrevet er en af mine vigtigste redskaber til at sælge f.eks. kurser om søgemaskineoptimering, er en nyhedsbrevstilmelding for mig en makrokonvertering. Så sørg for at vurdere hvert mål individuelt, og sæt dem op i Google Analytics så du kan se hvor konverteringerne sker og lige så vigtigt hvad de kommer af.

Landingssider der konverterer trafikken

Lad mig begynde med et eksempel på en typisk landingsside som yderst sjældent konverterer:

Den besøgende søger på dit produkt på Google, ser din Adwords annonce, klikker og lander på forsiden af din hjemmeside.

Dette scenarie ser jeg desværre gang på gang, når jeg gennemgår nye kunders Adwords konti. I langt de fleste tilfælde er forsiden slet ikke skabt til at konvertere. Forsiden er skabt til at byde folk velkommen.

Og jo, der er selvfølgelig undtagelser. Det er f.eks. sider som Twitter og Dropbox, hvis forsider er optimeret til at få dig til at oprette dig som bruger. Men på din hjemmeside, hvor du sælger produkter eller ydelser, skal du altså have brugeren hen på en landingsside som klart og tydeligt fortæller dem om produktet eller ydelsen.

Har du en webshop vil det ofte give god mening at bruge de enkelte produkter som landingssider. Men du kan også oprette deciderede kampagnesider hvor det giver mening.

Er du konsulent eller arbejder inden for liberale erhverv, vil det ofte give mening at have en lidt længere landingsside hvor du kan skabe tillid, forklare om udbytter og komme indsigelser i forkøbet på én gang.

Uanset hvad, skal din landingsside altså fremme den besøgendes lyst til at købe af dig. Ikke at forveksles med manipulation og bondefangeri.

Husk nu at de informationer brugeren har behov for, kan være vidt forskellige, afhængigt af trafikkilden og hvad det er du vil sælge. Jo større risiko (eller omkostning) der er ved at købe dit produkt des mere skal der til.

Bearbejd brugernes indvendinger

Undersøg hvilke indvendinger brugerene har, for at udføre de handlinger du ønsker de skal gøre, og kom så med et modargument. Har brugeren f.eks. en indvending mod din pris, så fortæl lige under prisen, hvilken værdi dit produkt eller din ydelse skaber. Sæt evt prisen i perspektiv. Eksempel:

Prisen er 300 kroner. Det svarer til en god søndags brunch sammen med din veninde.

En indvending kan også være frygten for forpligtelse. Kunne det tænkes at brugeren er bange for at udfylde din kontaktformular, fordi han tror det forpligter? Måske tror han at du starter taxameteret i det øjeblik hans mail dumper ind i din indbakke. Angrib det og vend indvendingen til en fordel.

Husk nu en call-to-action

Endelig skal der være en tydelig call-to-action. En call-to-action fortæller hvad du gerne vil have den besøgende til. F.eks. knapper som siger Læg i kurv, Køb nu, Bestil her, Få tilbud, Gå til kassen.

Inspriation til konverteringsoptimering

Hvordan du ellers bygger en landingsside der konverterer, vil jeg ikke komme mere ind på. Det et der i forvejen skrevet masser af bøger og blogindlæg om som jeg passende kan bruge som afslutning:

Opsummering

Når du designer din landingsside skal du være opmærksom på at de forskellige trafikkilder sjældent kender dig lige godt. Brug den viden i din kommunikation på landingssiden og før besøgende derhen hvor han eller hun forventer at lande.

Hvis du vil hjælpe mig med at opnå en af mine microkonverteringer, så vil jeg sætte pris på enten din kommentar, et like, et +1 eller hvis du deler denne artikel med dit netværk.