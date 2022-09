Client-Side vs. Server-Side tracking

Hvis du i dag sidder med et arbejde, der berører de mange snitflader inden for den digitale markedsføring, er du med stor sandsynlighed stødt på en masse finurlige og mærkelige begreber, som du måske ikke helt har fanget, hvad reelt set betyder.

Inden for det, vi i Skjoldby & Co kalder tracking, skelner vi oftest mellem Client-Side og Server-Side tracking. Det er dog ikke altid lige til at forstå, hvorfor det ene er noget alle har, mens det andet er noget, man taler om, at alle “bør” have, men som langt fra de fleste i dag har.

Client-Side

Client-Side tracking er den form for tracking, som du sandsynligvis sporadisk støder på i din dagligdag. Du navigerer måske jævnligt frem til din hjemmesides Google Analytics eller Facebook Pixel og ser, hvordan dine besøgende har interageret med din hjemmeside.

Rent teknisk betyder Client-Side de forskellige ting, som der sker på brugerens enhed og i dennes internetbrowser, når de besøger din hjemmeside. Så alle de informationer, der kommer ind til dine forskellige analyse- og marketing værktøjer, er altså data, der kommer direkte fra din besøgende enhed/browser. Oftest er hjemmesidens Client-Side tracking sat op ved hjælp af Google Tag Manager, som er koblet sammen med ens hjemmeside og kan dermed sende hændelser ind til for eksempel Google Analytics.

Server-Side

Server-Side tracking har i et godt stykke tid været på alle marketers to-do over ting, de skulle forholde sig til, men er oftest noget, der bliver nedprioriteret i den travle hverdag. Server-Side tracking er måden, hvorpå de forskellige systemer får informationen fra. Ved Client-Side kommer denne information typisk fra den besøgendes browser, men med Server-Side tracking er det informationer, som sendes direkte fra hjemmesidens server og ind til de forskellige analyse- og marketing værktøjer. Teknisk er et Server-Side tracking setup oftest bestående af, at ens normale Client-Side opsætning ved hjælp af f.eks. Google Tag Manager, og for at understøtte dette har man opsat de samme hændelser Server-Side for at være på forkant med, at man ikke altid kan regne med, at den hjemmeside besøgendes browser/Client-Side sender de helt korrekte informationer.

Det kan blandt andet være, at den besøgende anvender en såkaldt Adblocker, som går ind og blokerer for, at hjemmesider kan tracke en på hjemmesider, eller at der er en eller anden given fejl i browseren, som gør, at Google Tag Manager ikke bliver indlæst korrekt og dermed ikke sender data til dine systemer Client-Side.

Ved at opsætte Server-Side tracking vil du potentielt opleve, at du får endnu mere data ind i dine systemer ved, at du får de besøgende med, som ikke sender data Client-Side ind til dine værktøjer.

Det bedste fra begge verdener

