Paid social trends 2022

Et nyt år er i gang – og med et nyt år følger nye trends, udfordringer og løsninger. Hos Skjoldby & Co har vi taget et kig på de ting, vi tror, vi skal have fokus på med paid social i 2022 – og det vil vi naturligvis gerne dele med dig her.

Vi skal igennem fem overordnede punkter:

Psst.. er du mere til at lytte end læse? Så er der heldigvis hjælp at hente. Vi har nemlig også afholdt et webinar om samme emne, som du kan se lige her.

1. Hvordan påvirker GDPR Messenger Ads?

Vi kan ikke snakke paid social i 2022 uden at komme ind på, hvordan GDPR påvirker Messenger Ads. Messenger Ads har nemlig vist sig at være en stærk marketingkanal til dit marketingmix, men nu begynder GDPR-reglerne at komme i vejen. Selve reglerne er som sådan ikke ændret, men fortolkningerne af dem bliver løbende præciseret.

En af de direkte konsekvenser så vi den 15. december 2021, hvor LinkedIn lukkede for sponsorerede beskeder i EU, hvilket vil sige, at det ikke længere er muligt at oprette nye kampagner eller sponsorerede beskeder indenfor EU’s grænser.

Denne type beskeder bliver nemlig opfattet som salgsmails eller direkte mails, og her gør de samme regler sig gældende som med e-mail marketing: Vi skal have en tilladelse for at sende beskeder til folk.

Men hvad så med ManyChat?

Denne ændring påvirker også mange af vores andre marketingindsatser, og her er det særligt relevant at nævne ManyChat, som også blev stærkt begrænset i 2021.

Hvis du ikke kender ManyChat, kan jeg fortælle, at det er et program, som laver automatiserede beskeder på Messenger. Det er en Messenger chatbot, som vi selv bruger på vores kunder, og som vi også anbefaler andre at bruge.

På trods af ManyChats begrænsninger, vurderer vi, at der fortsat er potentiale indenfor Messenger Ads. Det skal bare anvendes på en ny måde, end vi har været vant til.

Hvorfor skal du bruge ManyChat?

Hvis vi sammenligner ManyChat statistik med e-mail marketing, ser vi en tydelig forskel.

E-mails har en gennemsnitlig åbningsrate på 22,87% og en gennemsnitlig CTR (Click Through Rate) på 28,3%.

Kigger vi derimod på Manychat er den gennemsnitlige åbningsrate på 84,3% og en gennemsnitlig CTR på 28,3%.

Det viser os, at der er en klar forskel på at sende en mail, der måske ender i en uoverskuelig indbakke – og når du sender direkte på Messenger, hvor folk dagligt tjekker deres beskeder og har kommunikation med dem, de er tætte på.

Hvordan kan man så bruge ManyChat i praksis?

Lad os tage et eksempel, som forklarer, hvordan ManyChat fungerer. På nedenstående billede kan du få et indblik i vores egen backend, som viser en af de opsætninger, vi har lavet for vores kunder til Black Friday.

I dette eksempel lavede vi en konkurrence, som man skulle kommentere på for at deltage. Derefter modtager deltagerne en messenger besked, såsom eksemplet herover, hvor der står:

“Hej Navn, tak fordi du ville deltage i konkurrencen. Hvis du gerne vil deltage, så klik for dit lod. I samme omfang giver du os tilladelse til at sende yderligere messenger beskeder.”

Når de så klikker på linket “Klik her for dit lod”, får vi tilladelse til at sende flere beskeder indenfor en 24 timers ramme, hvilket giver os mulighed for at lave nogle unikke universer.

Vi kan nemlig lave mange forskellige varianter i ManyChat ved f.eks. at indsætte videoer, billeder og karruseller. Det resulterer i, at kunden får oplevelsen af at skrive med en direkte person, og det er derfor, at det er så effektivt.

Vi har også mulighed for at lave smart delays. Det betyder, at vi efter det første flow, sender et nyt flow på en ny dato. Det er f.eks. super relevant ift. Black Friday, hvor vi netop kunne lave en konkurrence, hvor vi skrev med kunderne inden for at opbygge en interesse. På selve dagen kunne vi så sende en ny besked, hvor vi skrev “Nu er vores tilbud i gang.” Hvis du så vil skrive i yderligere 24 timer, så skal du have en ny godkendelse. Og denne tilladelse får du ved, at få kunden til at klikke på den nye knap “klik her for dit lod”.

2. Konsekvenserne af iOS14+ fortsætter i 2022

Vi kan ikke snakke paid social i 2022 uden at nævne iOS 14. Det er fortsat på alles læber – og det med god grund. Det ser ud til, at det er kommet for at blive, og der er ikke noget quick fix. Derfor er vi nødt til at acceptere det og prøve at finde nogle andre løsninger.

I den forbindelse er det relevant at nævne API konvertering. Der har nemlig været en antagelse i markedet af, at API konvertering kan løse dine iOS 14 udfordringer. Men det kan det altså ikke.

Der, hvor API konvertering kan hjælpe dig, er, hvis du f.eks har ad blockers eller andre ting, som ikke har noget med iOS 14 at gøre, men som også begrænser din tracking. Man siger, at man maksimalt får 10-15% ud af API konvertering, så det er altså ikke de helt store forskelle.

Derfor vil vi i 2022 fortsat opleve datamangel, når vi snakker paid social.

3. Performance marketing ændrer sig

I forlængelse af ovenstående skal vi snakke om, at performance marketing ændrer sig. For performance marketing var king i 2020.

Det var relativt nemt at lave nogle gode kampagner, som performede rigtig godt, og som lavede en masse salg. Der blev i hvert fald registreret en masse salg i Facebook.

Men nu er paid social algoritmerne som sagt begrænset af datamangel. Det er lidt som en negativ spiral, for når du først mangler data, så bliver Facebook dårligere til at sende dine reklamer ud, og så går det egentlig bare nedad bakke herfra.

Derfor mener vi også at det ikke længere er muligt for små/mellemstore virksomheder at “knække prospecting”, som betyder, at man ikke kan overlade alt dataen til Facebook.

Normalt betyder “knæk prospecting”, at du kører meget brede målgrupper med et meget højt spend, og så lader du faktisk algoritmerne og maskinen være klogere end dig. Men det går ikke længere, når du er en lille/mellemstor virksomhed, for du kommer aldrig ud af dine læringsfaser, og du kommer generelt aldrig ind i et flow, hvor algoritmen bare stikker afsted. Derfor er vi nødt til at gå tilbage til en full funnel strategi, som, vi i overvejende træk ved, virker. Det er i hvert fald noget af det, vi gør hos Skjoldby & Co.

Konsolidering af kampagner, målgrupper og annoncer fortsætter i 2022

I 2022 vil vi fortsætte med at konsolidere vores kampagner, målgrupper, annoncesæt osv. For at forklare det har jeg indsat nedenstående billede, som eksemplificerer konsolidering.

Til venstre på billedet ser vi, hvordan det førhen har set ud. Der ville man lave enkelte kampagner, og man tænkte ikke så meget over det – også på to forskellige markeder. Som du kan se, står der både DK og SE, som står for henholdsvis det danske og svenske marked. Og så er der både top funnel, en draft kampagne, en bottom funnel, en middle funnel – og det er der både til det danske og svenske marked.

Eftersom vi nu splitter data i alle de her kampagner, er det rigtig smart, hvis vi kan begynde at samle dataen noget mere, når vi nu ved, at vi har datamangel. Derfor er vi hos Skjoldby & Co begyndt at konsolidere det så meget som muligt, som du kan se et eksempel af til højre side på billedet. Her har vi nemlig samlet både det danske og det svenske marked under samme annoncesæt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det kan fungere på kryds og tværs af markeder, er det ikke et problem. Der er masser af muligheder for, at sprogvarianten varierer, som den skal på trods af, at det er et annoncesæt, der sender ud på forskellige markeder.

Det er ikke kun, hvis du er international, at vi mener, at du skal konsolidere. Det skal du helt generelt gøre, hvis du har målgrupper, der minder meget om hinanden – så lav én målgruppe i stedet for to. Dette vil Facebook også begynde at anbefale direkte inde i jeres Business Manager, hvis I ikke gør det.

4. Personalisering is the new black

Ifølge os vil personalisering fortsat være under udvikling i 2022. Når vi siger personalisering, mener vi, at ens annoncer bliver så specifikke som muligt til den enkelte forbruger.

Yderligere bliver nye kreative former for personalisering vigtigere og vigtigere for at få det bedste udbytte ud af et paid social spend.

I den forbindelse er det også relevant at komme ind på hele Instant Experience Ads universet, som blev etableret i 2021, og som uden tvivl kommer til at vokse i 2022. Vi har en forventning om, at der kommer flere muligheder for, at man kan lave nogle andre universer, som ser pænere ud i dine annoncer, og som giver en helt anden brugeroplevelse.

Kom i øjenhøjde med forbrugerne

Vi skal igen kigge på et eksempel – denne gang fra McDonalds, som i den grad har forstået at arbejde med personalisering. Mcdonalds har nemlig forbundet deres annonceadministrator med en vejrstation. Så når det er varmt i vejret, viser de en annonce med noget koldt at drikke. Og når det er regnvejr, viser de en annonce med deres muligheder for levering.

Dette gør, at de hele tiden kan personalisere deres annoncer og komme i øjenhøjde med forbrugerne på trods af, at de har datamangel.

Denne form for personalisering burde vi alle udnytte noget mere. Det kan sagtens gøres i en mindre skala, ved at udnytte f.eks. halloween og alle de andre events, der kommer i løbet af året. Sørg for at lave content, som er personaliseret, så du møder folk der, hvor de er i deres hverdag.

5. Traditionel marketing er vejen frem

Vi ved, at performance marketing daler – derfor bliver vi nødt til at lave nogle andre tiltag. Her bliver content altafgørende for din succes på de sociale medier.

Hvis du kigger på de store og dygtige spillere indenfor paid social – uanset om det er på SnapChat, Instagram Reels eller LinkedIn – laver de noget content, som er specifikt lavet til de enkelte formater og til de enkelte steder, hvor de annoncerer.

Dette kunne vi ligeledes lære meget af. Det kræver noget mere struktur og tid, men det er helt sikkert vejen frem, hvis man er seriøs omkring sit paid social arbejde i 2022.

I samme omgang spiller splittesting selvfølgelig også en større rolle. Nu bliver vi nødt til at lave noget content, der virker. Vi kan ikke længere stole på, at algoritmen får det til at virke. Vi bliver nødt til selv at imødekomme, at vi oplever datamangel og gøre vores bedste for at få det til at virke.

I forlængelse af ovenstående anbefaler vi, at du tilføjer short tail, medium tail, og long tail annoncetekster. Det betyder, at du har én variant af annonceteksten som er kort, én som er mellem, og én som er lang. Dermed gør du mere brug af responsive tekster.

Når du laver mere content, har Facebook noget mere at kunne jonglere rundt med. Du vil også opleve, at nogle kunder reagerer godt på lange tekster, andre på videoer eller billeder. Derfor kan de responsive tekster være med til, at Facebook rammer de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.

Har du brug for hjælp til paid social i 2022?

Så er vi ved at nå til vejs ende i vores forudsigelser for paid social i 2022 – og jeg håber, du er blevet klogere og føler dig bedre rustet til et nyt år med spændende udfordringer.

