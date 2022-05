3 metoder til at lave effektive responsive søgeannoncer

For nylig så jeg en webshopejer online, som var virkelig frustreret på Google Ads. Hun kørte det på egen hånd og var godt og grundigt træt af alle de ændringer, som hun her i 2022 skal lave på sin konto.

Og det kan hun sagtens have en pointe i, da der virkelig kommer til at ske mange ændringer til Google Ads platformen i år.

Men selvom det ved første øjekast kan virke frustrerende, bringer det også nye muligheder med sig. I dette blogindlæg vil jeg hjælpe dig med at udnytte de muligheder, der er med responsive søgeannoncer.

Responsive søgeannoncer med 3 til 15 overskrifter

En af de ændringer, vi ser ind i her i 2022, er et endnu mere vidtrækkende skub for automatisering og mindre kontrol. Det ser vi f.eks. i nedenstående tabel, hvor det fremgår, at de traditionelle tekstannoncer med tre overskrifter står til at udgå til sommer, nærmere specifikt juli 2022. Det betyder, at du fra den måned kun kan oprette responsive søgeannoncer med 3 til 15 overskrifter.

Hvis du bruger alle 15 overskrifter og 4 beskrivelser, vil Googles maskiner være i stand til at skabe 43.680 kombinationer sammenlignet med kun 4 mulige kombinationer ved en traditionel tekstannonce. Ved at bruge de responsive søgeannoncer mister du dermed kontrol over dit budskab, da det kan være svært at overskue alle de kombinationer, som Google nu kan skabe ud fra de kreative overskrifter og beskrivelser, du laver.

Fra gentagelse til unikke overskrifter

Her hos Skjoldby & Co er vi naturligvis triste over, at vi mister muligheden for at kunne lave både de traditionelle tekstannoncer og responsive søgeannoncer. Vores resultater og konklusioner på området minder dog meget om det, som Optmyzr er kommet frem til i dette studie.

De responsive søgeannoncer vises langt mere og skaber inkrementale konverteringer, som man aldrig ville have fået med de traditionelle tekstannoncer. Derudover er en af de fedeste ting ved annoncetypen, at den ofte bruges sammen med Smart Bidding, som betyder, at Google selv finder de kombinationer, der performer bedst ud fra din målgruppe og din målsætning.

Det kan dog være svært at lave dem i praksis, hvilket en af vores nye Google Ads praktikanter også måtte sande. Jeg er så heldig at være buddy for hende og i en snak om, hvordan det gik, udbrød hun: “Lars, jeg føler bare, at jeg sidder og skriver det samme igen og igen!”

Og det er ofte det problem, jeg hører og også ser, når jeg overtager konti – at der basalt set bare er skrevet 15 versioner af den samme overskrift og ikke lavet de unikke overskrifter, som Google anbefaler.

Jeg fortalte hende derfor om de metoder, jeg selv bruger, når jeg skriver responsive søgeannoncer for mine kunder, hvilket hun fandt virkelig indsigtsrigt.

Og jeg håber, du vil gøre det samme.

Det er nemlig disse metoder, som jeg deler med dig herunder, så du kan få (endnu mere) succes med denne fantastiske annoncetype.

1. Retorik-metoden

Vi hører ofte, at annoncetekster, der spiller på målgruppens følelser, er de mest effektive. Følelser kan være fantastiske, og jeg har set gode resultater med dem, men vi skal huske, at det kun er én form for argumentation.

I retorikkens verden kaldes det en appel til en følelse – pathos. I responsive søgeannoncer kan du med fordel bruge pathos i nogle af overskrifterne, hvor du prøver at tilbyde din service eller produkt ved at besvare eller skabe en form for følelse i den potentielle kunde.

Men du kan også lave en appel til logikken – logos. I disse overskrifter bruger du typisk tal, beviser eller universelle sandheder til at overbevise den potentielle kunde om, at du er det bedste valg.

Til sidst kan du også lave en appel til etikken – ethos. I denne type af overskrift vil du tilbyde din service eller produkt på en måde, som overbeviser den potentielle kunde om, at dette er det bedste, moralske valg baseret på deres værdier og moral.

Salgsforbehold-metoden

En af mine bedste strategier til remarketing annoncer er at lave 15 overskrifter, som besvarer forskellige betænkeligheder og forbehold, som den potentielle kunde kunne have ved at vælge vores kunders services eller produkter. Her besvarer jeg alle de følgende forbehold:

“Jeg har ikke brug for produktet” – Sæt fokus på det resultat, dit produkt eller service skaber.

“Jeg har ikke brug for produktet lige nu” – Sæt fokus på lav lagerbeholdning, kun få pladser tilbage eller vis, hvad de taber ved at vente.

“Jeg kender ikke dit produkt eller service og stoler ikke på det” – Sæt fokus på sociale beviser i form af reviews, testimonials, cases, name-drop store brandnavne, hvis du allerede har dem eller nævn hvor mange, der allerede bruger dit produkt eller service.

“Jeg synes, jeres produkt eller service er for dyrt, og jeg ved ikke, om jeg har råd” – Sæt fokus på dine muligheder for leasing, finansiering, eller at der er mulighed for at betale med Klarna eller Anyday. Du kan også prøve at gøre beløbet mere spiseligt ved at lave en måneds-, uge- eller dagspris for at vise, at du faktisk ikke er så dyr, som de først har antaget.

“Jeg tror ikke, at produktet er noget for mig, og jeg er ikke sikker på, det løser mit problem” – Sæt fokus på, at dine kunder kan se eller prøve produktet eller servicen online, i butik eller i et show-room, at du har en verdensklasse chat/supportfunktion, der gerne hjælper med tvivlsspørgsmål, at du har cases og testimonials, der highlighter de mest spurgte spørgsmål, eller at du tilbyder garanti og nem returnering.

“Jeg kender jer ikke og tør ikke satse på noget så usikkert” – Sæt fokus på din erfaring, din stabilitet over tid, dine langvarige forhold til andre kunder i målgruppen og bevis, at du har forsyningssikkerheden til at skabe den nødvendige ro i maven.

“Hvorfor skal jeg vælge jer og ikke markedslederen?” – Sæt fokus på, hvordan du adskiller dig positivt fra markedslederen, og hvad der retfærdiggør din plads i markedet med sammenligninger.

“Jeg har ikke tiden/ser ikke værdien i at sætte en samtale op om et samarbejde eller ønsker ikke at bruge tiden på et køb” – Sæt fokus på, at det er nemt at sætte en samtale op, sæt tid på hvor lang tid mødet vil tage og gør opmærksom på værdien af en samtale.

Følelses trigger-metoden

En af de mest brugte måder at skrive annoncer på, som du sikkert har hørt om før, er at basere dine overskrifter på følelsesmæssige triggere. Vi har stor erfaring med dem her hos Skjoldby & Co og kan vidne om deres effektivitet. De seks følelsesmæssige triggere, vi har haft de bedste resultater med, er:

Nysgerrighed: Tænk click-bait overskrifter, som har fået negativ konnotation efter, at de er blevet brugt så meget af medierne. Det er dog ekstremt relevant på et medie som Google Ads, hvor folk bruger søgemaskinen til at få svar på noget. Prøv at se, om du kan tirre deres nysgerrighed – så løber du med clicket og opmærksomheden.

Konsekvens: Vi mennesker vil helst bare gøre det samme, som vi altid har gjort. Prøv derfor at gøre dem opmærksomme på konsekvensen ved at vælge dit produkt, men husk også at gøre dem opmærksomme på konsekvensen ved ikke at vælge dit produkt eller service.

Konsistens: Mennesker er generelt mere tilbøjelige til at sige ja, hvis vi allerede har sagt ja til tilbuddet før. Prøv derfor at lave en overskrift, hvor du beder om et lille commitment fra din målgruppe såsom at downloade et gratis whitepaper, læse et blogindlæg, som, du ved, leder til konverteringer, eller tilmelde sig dit nyhedsbrev for at få noget, før du beder dem om at gå hele vejen med dig.

Autoritet: Vi har en tendens til at stole på autoriteter. Prøv derfor at bruge din egen autoritet, og hvis du ikke har den, så lån nogle andres såsom dit personale, kendte eller influencers ved at engagere med dem.

Socialt bevis: Som mennesker stoler vi ofte på, hvad andre gør – også selvom vi ikke kender dem. Prøv derfor at vise, at der allerede er kunder i butikken på en måde, der giver mening for dig.

Knaphed: Generelt vil vi helst ikke gå glip af noget. Prøv derfor at vise begrænset plads, begrænset lagerbeholdning og igangværende salg så meget, som du kan.

Skal vi hjælpe dig med responsive søgeannoncer?

Er du nået hertil, er det højst sandsynligt, fordi du har en interesse i responsive søgeannoncer – og så har vi jo en del tilfælles.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi hos Skjoldby & Co skaber resultater med Google Ads, er du mere end velkommen til at kontakte os.