Hvis du arbejder med annoncering på Google Shopping, ved du sikkert allerede, at det er vigtigt at optimere dit produktfeed.

I denne artikel vil vi fortælle om en meget specifik form for feedoptimering, nemlig mapping og tilføjelse af Google Product Category til dit feed.

Men hvad nu hvis jeg allerede har opsat mine produktkategorier?

Hvis ovenstående er din første tanke, så kan jeg fortælle dig, at selvom du har defineret dine produktkategorier i din shop og dit feed, er der stadig mere arbejde, du kan tage fat på.

Masser af arbejde faktisk.

Og efter dette blogindlæg burde du være klar til at gå i gang.

God fornøjelse!

Udnyt Googles kategorisystem og bliv vist i relevante søgninger

Dine produktkategorier er vigtige, fordi de hjælper Google til at forstå helt præcist, hvad det er, du sælger. Google Product Category er Googles eget kategorisystem, også kendt som deres taxonomi. Der er en taxonomi for hvert land, og du kan finde den fulde danske liste her. For at gøre kategoriseringen mere simpel og nem at bruge har Google automatiseret den del af feedet, hvilket betyder, at de næste optimeringstips er meget simple – også selvom du har et stort produktkatalog.

I sidste ende betyder det, at du gør det nemmere for Google at vise dine produkter i relevante søgninger. Samtidig udkonkurrerer du dine konkurrenter på et område, hvor de sikkert ikke havde tænkt, der overhovedet kunne blive dystet om pladserne. Du kan allerede gøre en masse ved at optimere dine titler og beskrivelser, men denne simple optimering, hvor Google har gjort det meste af arbejdet allerede, gør dit feed endnu bedre.

Okay. Smart. Hvordan gør man så?

Til at begynde med skal du forsøge at gøre dine produktkategorier i dit feed så optimale og specifikke som muligt. Hvis du f.eks. sælger legetøj, er det ikke nok, at alle dine produkter ligger under samme “Legetøj” produktkategori i dit feed – eller i din shop for den sags skyld. Du sælger sikkert både bamser, dukker, legetøjsbiler og bolde, hvor de alle har forskellige egenskaber, er til forskellige aldersgrupper m.v. Derfor er det ikke gavnligt for dit feed og dine Google Shopping annoncer, at alting ligger i samme produktkategori.

Dine produktkategorier kunne eksempelvis se således ud:

Babylegetøj > Klodser

Bamser > Hundebamser

Dukker > Barbie-dukker

Hvis der allerede er nogenlunde styr på dine produktkategorier, dvs. din “g:product_type” opdeling, er vi et godt stykke af vejen til at kunne mappe det korrekt op i Googles egen produktkategori taxonomi.

For vores vedkommende laver vi alle vores feedoptimeringer i Data Feed Watch. Under din Google Shopping channel og under Mapping vil der være tre step i din feed behandling. “Map Fields”, som er påkrævet, og “Include/Exclude Products” og “Categorize Products”, som er valgfrie. Vi skal arbejde i det tredje step: “Categorize Products”.

I dette step har du muligheden for at autogenerere regler eller tilføje regler manuelt. Vi anbefaler, at du laver reglerne manuelt, da det ikke er alle undtagelser eller variationer af et produkt, den automatiske mapping fanger.

I praksis er det meget simpelt: Du tilføjer en kategori, hvor du finder præcis den taxonomi, du gerne vil mappe op i mod, og laver regler for hvilke produkter, der kan blive sat i den Google produktkategori. Da vi arbejdede med Lampeguru, arbejdede vi meget med at mappe vores produkter op til Google produktkategorierne, og vi endte med 15 meget specifikke kategoriseringer, da alt ikke kun var ‘lamper’.

Vi kunne mappe så specifikt ud, at vi fik kategoriseret produkter til bl.a. ‘nødbelysning’, ‘vejrstationer’, ‘højtidspynt’ og ‘natlamper’, bare for at nævne et par stykker. Du skal blot bruge lidt tid og kreativ tænkning for at finde den korrekte taxonomi, der passer til dine produktkategorier. Hvis du ikke kan granulere helt så specifikt ned, er det altid bedre blot at vælge en taxonomi, der passer – f.eks. “Legetøj og spil > Legetøj”.

Som udgangspunkt bør det være nok, at du har givet dine produkter de korrekte produktkategorier i det rå feed og muligvis også har arbejdet med disse kategorier i Data Feed Watch for at sikre, at du har alle de relevante produkter i de korrekte produktkategorier.

Hvis vi fortsætter med vores eksempel med en legetøjsbutik, har vi fundet en taxonomi, der passer på stabellegetøj til babyer, som vi kan bruge til vores ‘klodser’ kategori. Så kan du lave en regel, der eksempelvis ser sådan ud:

Hvis det ikke er alle produkter, som er korrekt forbundet til den relevante produktkategori (g:product_type), kan du lave regler, der også kigger efter relevante ord i titlerne. Det kan f.eks. være en god idé, hvis du har fået nye produkter, som ikke er blevet korrekt mappet op, eller hvis der ikke findes en produktkategori specifikt til denne type af varer i dit rå feed. Vi anbefaler, at du bruger title og ikke description til denne form for mapping, da du godt kan nævne andre produkttyper i din beskrivelse, som er relevant for dit produkt, men som ikke kendetegner den.

Vi har nedenfor lavet et eksempel på, hvordan vi ville mappe hundebamserne og alle andre bamser i vores sortiment:

Husk! Du skal sikre dig, at du vælger “or” i reglen og ikke “and”.

Når du har lavet disse regler, kan Google meget nemmere udvælge dine produkter til relevante søgninger. Rent datamæssigt kan du se en forbedring på dine produkters CTR og eksponeringer.

Skal vi hjælpe dig god videre?

Det kan godt virke af meget, men med den danske Google taxonomi-liste i den ene hånd og dit optimerede produktfeed i den anden, kan du hurtigt få lavet en masse manuelle regler, som gør dit feed endnu bedre. Det giver dig og din shop en markant fordel i de mange tusinder af søgninger, der sker på Google Shopping hver dag.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du optimerer dit feed, eller vil du gerne have vores hjælp til at arbejde med det, så tøv ikke med at kontakte os. Så tager vi en snak om netop det, du har brug for til din shop.