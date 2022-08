Google Shopping feeds – er det ikke bare noget, der er lavet i forvejen, som du skal lade være med at pille ved?

Svaret er helt klart nej.

I hvert fald hvis du vil have mere ud af dine shoppingkampagner.

I dette blogindlæg skal vi kigge på de fem elementer i Google shopping feedet, som har mest optimeringspotentiale. Du får tips til, hvordan du nemt selv kan præge og optimere det, der allerede er i Google shopping feedet, og du vil samtidig højne din forståelse for, hvordan dine kunder ser det ude i “Google Shopping miljøet”.

Nogle få ændringer kan gøre en kæmpe forskel.

Så læs med – her kommer guldkornene!

Psst.. er du mere til at lytte end læse? Så er der heldigvis hjælp at hente. Vi har nemlig også afholdt et webinar om samme emne, som du kan se lige her.

5 oversete feed-elementer:

Billeder

Titler

GTIN – Global Trade Item Number

Salgspris

Produktkategorier.

Billeder

– Det vigtigste parameter til succes – set fra Googles øjne.

Du kender det sikkert selv. Amatørbilleder er bare ikke særligt attraktive at kigge på, når du shopper på nettet. Blikfang og gode billeder kan skabe stor tillid. Sørg derfor for altid at have billeder i høj kvalitet, som fungerer både på din hjemmeside og på Google Shopping.

Herunder kan du se et eksempel på før og efter retouchering. Hvilket ville du klikke på?

Før og efter retouchering af produktbillede

Hav gerne både livsstilsbilleder og produktbilleder tilgængelige. Statistisk set vil størstedelen af folk hellere købe tøj, når de har set et billede af tøjet på et menneske – i stedet for blot et billede af tøjet alene. Billederne skal skille sig ud fra mængden. Det er derfor en dårlig idé kun at bruge generiske billeder, som til forveksling ligner dem, dine konkurrenter bruger.

Undgå “støj” på billederne såsom andre produkter, der er irrelevante for den direkte søgning.

Det er også en god ide at hoste billederne på en stabil web-adresse, såvel som din egen hjemmeside, frem for fra en ekstern.

Sidst, men ikke mindst – fjern vandmærker, splashes, CTA’er og andet lignende tekst fra billederne. Google tillader ikke at have denne form for støj på billeder i dit feed.

Til dette formål findes der et hav af applikationer, du kan downloade, som fritlægger dit billede. Find de applikationer, der taler ind i dit eksisterende shoppingsystem og brug disse, så du ikke skal sidde og ændre hvert billede og overføre manuelt. Det findes der gode online værktøjer til.

Her er, hvad du gør i forhold til dit Google Shopping feed:

Attributten image-link (primære billede fra din shop) er påkrævet af Google. Det er Additional-image-link (ekstra billeder, eks. livsstilsbilleder) til gengæld ikke, hvilket betyder, at mange ikke bruger dem.

De tilføjer kun det primære billede til deres shop, hvilket i min optik er ærgerligt – de andre er nemlig vigtige at have med.

Endnu bedre er det, hvis du har et kartotek af billeder, som du kan fremvise gennem karruselbilleder i Shopping – demonstreret herunder i et eksempel på købsoplevelsen.

Her er det også tilladt at tilføje tekst, f.eks. størrelsen på en kjole. En god eye-catcher og ekstra service for en potentiel køber.

Er du i tvivl om, hvorvidt et produktbillede eller et livsstilsbillede vil performe bedst i dit tilfælde, er det muligt at splitteste. Sæt setting til, at Google halvdelen af gangene skal vise den ene type billede og den anden halvdel det andet.

Titler

– Google Shopping verdenens version af søgeord.

Billeder skaber blikfanget, imens titlen gør, at du bliver fundet.

Først og fremmest: Giv dit feed ekstra opmærksomhed og lad være med at bruge de samme titler som på din hjemmeside. Ligesom jeg lagde vægt på ved billeder.

Endvidere må titler ikke være sælgende i sin formulering – så bliver de afvist af Google. Ord som eksempelvis “bedre” i din titel er en no-go.

Du kan med fordel lave søgeordsanalyser i forhold til kategorier, brands etc. Find ud af hvilket søgeord, der er vigtigst og brug det aktivt i titlerne. Er det eksempelvis et søgeord som “badeværelsesskabe”, du skal bruge, eller skal du i stedet bruge et søgeord, som genererer flere kliks.

Det er også en god idé at overveje rækkefølgen på de ord, du bruger i din titelbeskrivelse. Hvis du skriver et populært søgeord i begyndelsen af din titel, vil Google nemlig prioritere søgeordet højere.

I et studie lavet af Crealytics på en Google Shopping konto var der en lille nedgang i CTR på ca. 4 %. Med optimerede, mere generelle søgeords-fyldte produkttitler formåede de at skabe en CTR fremgang på 18 %. Ved at sætte det vigtigste og mest populære søgeord først i titlen løftede de deres CTR med 88 % fra 2.46 % til 4.62 %.

Når vi taler om titler, er det vigtigt også at nævne Googles anbefalinger for vertikaler, som vises i billedet herunder. Anbefalingerne for rækkefølgen af ordene/attributterne i titlen er i denne sammenhæng afhængig af, hvilken branche du er i.

Selvom rækkefølgen kan synes som “volapyk” for nogle, er det denne rækkefølge, der gælder i Google Shopping.

Når man følger rækkefølgen og kombinerer på den måde, som Google her dikterer, er der en bedre mulighed for at blive fundet i søgningerne.

Alternativt kan du også her selv teste forskellige rækkefølger, men vores erfaring er, at der er rigtig mange lavthængende frugter og mere synlighed i lige præcis denne måde at bygge titlerne op på.

I kontekst med dette er det vigtigt at nævne, at man oftest kun ser de tre første ord i en titel. Særligt når man surfer på Google via mobiltelefon. Det er med til at understrege vigtigheden i at sætte de mest populære søgeord forrest i din titel.

Læg mærke til, at der i Googles anbefalinger sjældent gøres brug af titlen fra din hjemmeside. I stedet anbefales det, at du mix-matcher forskellige elementer fra dit feed, når du sætter det op for at få de bedste resultater.

Husk også, at farve og andre elementer skal matche det, der står på hjemmesiden. Eksempelvis vil det være et dårligt tiltag at kalde en farve på en kjole for “støvet grå” i feedet. Det er for specielt og kan ende med at blive afvist af Google.

Hvordan griber du det så an?

Det er nemt at optimere titler ved at omdanne .xml fil til csv fil, bruge filtre og lave reglerne i et værktøj så som DataFeedWatch, som er relativt simpelt at gå til. De har som en ekstra service et chatbot system, hvor du hurtigt får svar på spørgsmål, som du måtte have undervejs i din opsætning af dit feed. Programmet er meget brugervenligt for nybegyndere.

Hvis du har meget store feeds med +8000 produkter, kan det anbefales at bruge curl-funktion i terminal for at downloade og bearbejde det. Det guider vi dig gerne i hos Skjoldby & Co., hvis du har brug for hjælp. Det kan nemlig godt virke avanceret og teknisk for dem, der ikke er vant til at sidde med det.

Hvis du ejer en lille virksomhed og har et lille Google Ads budget og færre produkter, kan du med fordel arbejde med produktfeed-elementer såsom titel i Merchant Center fremfor i DataFeedWatch. Det er nemmere at gå til og giver et godt samlet overblik.

Til sidst skal det nævnes, at hvis du ønsker en mere visuel gennemgang af titeloptimering i Google Shopping feeds, kan du med fordel se vores webinar om samme emne. Her gennemgår min kollega Lars Thorning Dybro implementeringen step by step.

GTIN – Global Trade Item Number

– Øger Googles tillid til dig og hjælper dem med at klassificere.



GTIN eller EAN, som vi primært kalder det her i Europa, hjælper Google med at identificere og klassificere et specifikt og “unikt” produkt. Det er derfor ekstremt vigtigt at have med i sit feed. Det er ikke påkrævet af Google at have med i feedet, men du bliver begrænset i din trafik, hvis du ikke har det med. Spørger du os hos Skjoldby & Co., skal det være en del af dit feed af flere åbenlyse grunde.

Den primære grund er, at det at have GTIN i feedet øger Googles tillid til produktet. Som konsekvens vises dine produkter oftere. En ekstra bonus ved implementering af dette element er også, at Google lader dig deltage i auktioner, hvor søgeren bruger kommercielle tillægsord med købshensigt som f.eks. ‘bedste tablet’.

Sidst, men ikke mindst får du, ved inkludering af GTIN i dit feed, mulighed for at deltage i prissammenligninger, når folk søger på dine konkurrenter – eksempel vist herunder.

Salgspris

– Der er en grund til, at Margrethe Vestager gik efter struben på Google.

Du kan sagtens lave opsætning med tilbud uden at skrive det i din titel eller have det på dit billede.

Der er en grund til, at Margrethe Vestager fra Radikale Venstre har udtalt, at hun mener, at Google Shopping er en prissammenligningstjeneste. Som EU Kommissær gik hun efter struben på Google og vandt sagen mod dem. Som resultat er prissammenligningstjenester såsom Klarna og Pricerunner blevet en mulighed ved Google Shopping visninger. De ligger nu og byder ind på auktionen sammen med Google for at vise brugerne de bedste priser.

Det er nemt at sammenligne priser på tværs af produkter. Derfor kan man argumentere for, at hun måske har haft ret i sin påstand.

Google favoriserer det billigste produkt og viser det oftere, da der er størst chance for kliks – og en konvertering. Salgspris er derfor ekstremt vigtig. Shoppingkampagner kører jo basalt set efter målet ‘maksimer konverteringer’.

Hvis du kun har price (pris) og ikke også sale_price (udsalgspris) sat op i dit feed, er konsekvensen, at Google ikke ved, at du har ‘udsalg’, ‘tilbud’, lavere pris osv. Du får derfor ikke din rabat og kampagne vist. Hvis du kører med tilbudspris, er det vigtigt, at du har både price og sale_price med, da det ellers kan skabe problemer ved overførslen til Merchant Center.

Herunder er en god illustration af en shoppingkampagne med fokus på tilbudspris.

Du skal vide, at der er særlige branche- og sæsonbestemte situationer, hvor du ikke kan være sikker på at få dine tilbud vist. Det skyldes igen en foranstaltning lavet af Google.

Tag for eksempel en dag som Black Friday, hvor alle kører med tilbud. For at der ikke er for mange forstyrrende elementer, vælger Google kun at vise dem, der har de bedste billeder, titler eller den største kvalitetsscore.

Som afrunding til dette punkt får du her et lille tip. Det er nemlig ikke kun på Google, at det er vigtigt at have sale_price med. Smart Shopping og Performance Max går pr. automatik ud på Displaynetværket og andre lokationer og laver remarketing til dem, som har klikket på dine Shopping annoncer.

Det sker via dit feed, hvor maskinen viser det produkt, de har set på din hjemmeside igen og igen, indtil de (forhåbentlig) er klar til at købe. Et tilbud kan være det, der skal til, for at de kommer tilbage og færdiggør købet.

Produktkategorier

– Googles måde at forstå, hvor de skal vise dine produkter.

Produktkategorier kan eksempelvis være kjoler eller et specifikt brand. Det fungerer – ligesom titler – som Google Shoppings søgeord. Her er der tale om globale strukturer, mens selve produkttypen er intern for dig – og kun dig.

Google giver automatisk dine produkter en kategori, men det er vigtigt at pointere, at de ikke altid er præcise. Så hold øje og ændr det, hvis du finder det nødvendigt.

Du kan finde dem, der matcher dine produkter bedst i taksonomien for DK her.

Vær så præcis, du kan med dit valg af produktkategori med fokus på relevans.

Nogle gange indeholder taksonomien ikke din kategori, men derimod overordnede kategorier, hvor du i stedet skal vælge den, der er mest relevant. Hold løbende øje med den valgte kategori og se, om den performer efter hensigten.

Du kan med fordel bruge regler i DataFeedWatch til at vælge en standard kategori for hele dit feed og til hurtigt at finde produktkategorier for produkter, der deler kategori.

Som jeg før har nævnt, er det også i denne kontekst vigtigt, at du laver din .xml fil om til .csv. Bruger du filterfunktionen, kan du hurtigt finde alle dine typer af produkter og mappe dem korrekt. I Shopsystemet Shopify er opsætning af dette nemt og nærmest intuitivt for de fleste.

Et eksempel på, hvordan vi har mappet produktkategori i DataFeedWatch, ses her.

Jeg vil til slut gerne understrege vigtigheden i korrekt opsætning af produktkategorier. Hvis de ikke er sat korrekt op, kan de i værste fald ende med horrible resultater og endda kontosuspendering. Hvis de derimod er sat korrekt op, kan det resultere i, at du deltager i flere relevante auktioner og får lavere klikpriser, flere eksponeringer og mere kvalificeret trafik til din hjemmeside.

Total forvirring eller inspiration?

Jeg håber, at jeg har formået at vække din interesse, og du føler dig motiveret til at starte din egen Google Shopping feedoptimering.

Hvis det modsatte er tilfældet, så ingen panik. Vi sidder hos Skjoldby & Co. altid klar til at hjælpe og guide dig, så sig endelig til.