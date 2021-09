Lad mig starte dette blogindlæg med at stille dig et spørgsmål. Er du mest tilbøjelig til at købe et produkt, hvis du:

ser en tv-reklame, der lover fladere mave, højere løn og mindre larmende børn på én gang? får produktet anbefalet af én, du har tillid til?

Har du svaret?

Godt, så lad mig gætte, hvad du svarede.

Hvis du er ligesom de fleste andre, vil du vælge svarmulighed 2. Folk køber nemlig af dem, de har en tillidsfuld relation til.

Og netop denne præmis er tankegangen bag content marketing, som vi skal snakke meget mere om her.

Så lad os starte ved begyndelsen…

Hvad er content marketing?

Som med så mange andre ting her i livet, kan man få forskellige svar på et spørgsmål alt efter, hvem man spørger. Det samme gør sig gældende med ovenstående spørgsmål.

Spørger du os (og det gør du nok, hvis du læser med her), kan content marketing defineres således:

Content marketing er en effektiv markedsføringsdisciplin, som handler om at markedsføre sig gennem relevant og værdiskabende indhold. Det betyder, at man skaber indhold, der giver reel værdi for ens målgruppe, og som er med til at skabe en relation til de mennesker, der kan blive ens fremtidige kunder.

I modsætning til traditionel markedsføring er der med content marketing ikke fokus på salg og opfordringer til køb. Derimod er der fokus på indhold, der skaber værdi for den besøgende her og nu.

Når en potentiel kunde skal købe et produkt, er der stor sandsynlighed for, at vedkommende foretager en grundig research, før det lægges i kurven – og før der herefter købes. Derfor nytter det ikke noget, at du stopfodrer dit indhold med købsanbefalinger.

Du skal derimod tilbyde dine besøgende interessant indhold, som kan hjælpe dem med at tage en kvalificeret købsbeslutning. Når du gør det, styrker du relationen mellem dig og dine potentielle kunder, og det betyder, at de vil være mere tilbøjelige til at købe ved dig, når de er købeklare.

Hvorfor skal jeg lave content marketing?

Hvis du arbejder med markedsføring, er det næsten umuligt at komme uden om content marketing – og det med god grund. Content marketing giver nemlig rig mulighed for at drive relevant trafik til din hjemmeside og øge dit brandkendskab.

Når de besøgende lander på din side, bliver de mødt med relevant indhold, der på sigt vil konvertere dem til relevante leads. Jo mere information og inspiration, du kan give den potentielle kunde, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver top of mind hos kunden, som så vælger at købe hos dig.

Så måske er det faktisk nemmere at svare på spørgsmålet: Hvorfor skal du ikke lave content marketing?

Hvordan måler jeg værdien af content marketing?

Selve værdien af content marketing kan være svær at måle – for ér det egentlig det her blogindlæg, du sidder og skriver nu, der gør, at læseren bliver konverteret til kunde?

Nogle af de parametre, du kan måle på, er synlighed i søgemaskinerne. Hvis dit indhold – og dermed dit brand – bliver fundet i søgemaskinerne, er der stor sandsynlighed for, at det er medvirkende til at give dig kunder. På samme måde kan du måle på views, afspilninger og downloads på f.eks. Youtube og podcast for at se, om brugerne finder dit indhold brugbart eller ej.

Men selvom du ikke ser resultater med det samme, skal du ikke lade dig slå ud. En af de største fordele ved content marketing er, at livsværdien som regel er lang. Det, du udgiver nu, kan have værdi måneder og år ud i fremtiden, hvilket differentierer sig fra den “typiske” annonce eller kampagnebaserede tankegang. Måske kræver dit indhold en opdatering i ny og næ, men du har lavet det solide fundament, som vækker tillid hos kunderne.

Sig det med tekst, video, billede, lyd…

Der findes mange forskellige måder at få et budskab frem på, og det samme gør sig gældende med content marketing. Content marketing kan nemlig både laves i form af tekst, video, billeder, grafikker, lyd osv.

Forskellige formater passer til forskellige virksomheder, kanaler og formål, og det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad dine kunder efterspørger. Vil de gerne læse lange, informationsrige tekster på en blog, eller vil de gerne have inspirerende ord i ørerne i form af en podcast?

Når du kender kundens præferencer, vil det være langt nemmere for dig at give dem det, de efterspørger.

Hvilke platforme kan jeg bruge til content marketing?

Content marketing bruges ofte på virksomhedens egne kommunikationskanaler, f.eks. på en blog, men det er også muligt at lave content marketing på eksterne platforme, såsom podcast, redaktionelle medier, Youtube, Facebook, LinkedIn og Instagram.

Det er lidt forskelligt, hvad folk mener, der betegner content marketing, men de fleste er enige om, at grænsen går ved betalt reklame. Content marketing er nemlig pull-marketing, hvilket betyder, at din potentielle kunde opsøger dit indhold – modsat betalt annoncering, hvor dit indhold opsøger kunden.

Det betyder dog ikke, at annoncering ikke kan være en relevant spiller i content marketing. Du kan nemlig bruge annoncering til at distribuere dit content f.eks. for at nå nye målgrupper eller som remarketing.

Eksempler på content marketing

Nu har vi efterhånden rost teorien bag content marketing til skyerne, så lad os kigge på nogle konkrete eksempler. Og lad os starte med det mest nærliggende. Det, som du sidder og læser lige nu.

Vores blog.

Du læser sikkert med her, fordi du søgte på content marketing på Google, som foreslog, at du skulle tage et kig på dette indlæg, som er en del af vores blogunivers. Her deler vi indhold, der afspejler det, som vi arbejder med til daglig, og som viser, at vi ved, hvad vi taler om. Denne viden kan gøre os til top-of-mind hos potentielle kunder, når de skal bruge et bureau til f.eks. content marketing.

Vil du hellere skabe en relation gennem øresneglen, er der også flere virksomheder, du kan få inspiration fra. Du kan f.eks. tage et kig på Nordnet, der står bag #Investeringspodcasten, hvor private investorer kan blive klogere på investeringstendenser. De to værter, Per Hansen og Helge Larsen, opbygger en tillid og relation med lytterne, som smitter af på Nordnet som troværdig investeringsplatform.

På Youtube kan vi fremhæve cykelkæden Fri Bikeshop, som har brugt Youtube siden 2015. I løbet af årene har de lavet flere forskellige serier, f.eks. Fri Eksperten, hvor en ekspert giver råd til, hvordan man indstiller sadelhøjden korrekt, skifter pedaler og pumper en cykel. Det giver brugeren svar på de spørgsmål, de måtte have til cykler, imens Fri Bikeshop fremstår som ekspert på området.

Content marketing strategi

Hvis du gerne vil kaste dig ud i content marketing, er der et par ting, du skal være opmærksom på. Det nytter nemlig ikke noget at skrive i øst og vest, og så håbe på det bedste. Det handler om at skrive smart – så bliver det nemlig det bedste.

Derfor er det en god idé at arbejde ud fra en veldefineret og klar content marketing strategi, som integreres som en del af jeres generelle marketingplan. Når vi arbejder med content marketing, ser vi det ikke som en isoleret disciplin. Vi integrerer det med dine andre marketingindsatser, så du får en løsning, der spiller sammen på alle parametre – og giver resultater.

Lad mig komme med et eksempel.

Hos Skjoldby & Co arbejder vi, som du sikkert ved, med SEO. Og faktisk hænger SEO og content marketing uløseligt sammen. Når vi skriver en tekst på en kundes hjemmeside, er det content marketing, men det er også søgemaskineoptimering. Formålet er nemlig todelt:

Vi vil gerne give din potentielle kunde værdifuldt og informerende indhold. Vi vil gerne ligge øverst på Google, så din potentielle kunde rent faktisk kan finde teksten.

Samtidig giver arbejdet med søgeord os muligheden for at målrette teksterne efter dét, som brugerne rent faktisk søger efter.

Når du skal lave en content marketing strategi, er det derfor vigtigt, at du sørger for at inkludere alle dine marketingindsatser.

Skal vi tage din content marketing til nye højder?

Er du nået hertil, er det højst sandsynligt, fordi du har en interesse i content marketing – og så har vi jo noget tilfælles. Hos Skjoldby & Co brænder vi for at skabe reel værdi og vækst for vores kunder, og det gør vi bl.a. via content marketing.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi hos Skjoldby & Co skaber resultater med content marketing, er du mere end velkommen til at kontakte os.