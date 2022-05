SEO og content til det svenske marked? Jajamensan!

Hos Skjoldby & Co har vi mange kunder, som enten allerede har en digital forretning i Sverige, eller som påtænker at åbne op for salg til det svenske marked. Og det er slet ikke en dårlig idé!

Sverige har nogenlunde dobbelt så mange indbyggere som Danmark, graden af e-handel er ekstremt høj, og de kulturelle forskelle er ret små. Hvis du allerede arbejder med SEO i Danmark, er det tilmed forholdsvis nemt at overføre din viden til det svenske marked.

Og i dette blogindlæg, vil jeg, Fredrik, som er svensk, har boet i Danmark i 30 år og arbejdet med SEO i de sidste 10 år, fortælle dig mere om, hvordan du gør.

Hvordan sælger man til svenskere?

Lad os starte med ét af de vigtigste spørgsmål, der trænger sig på i denne forbindelse: Hvordan skalerer man op på det svenske marked?

Et godt sted at starte er med en teknisk analyse. Her kigger vi på keywords, ser hvordan dine svenske konkurrenter gør det og får et billede af, hvordan vi bedst kan gribe opgaven an. Måske finder vi ud af, at dit SEO-arbejde er ganske fornuftigt, så det faktisk er den betalte annoncering i Google Ads eller på sociale medier, som vi skal fokusere på.

Måske finder vi ud af, at det er mængden af indhold, som skal udbygges, og at vi skal have lavet nye metabeskrivelser med en god CTA.

Det kan også være, at vi ser en mangel på interne links – eller eksterne links, så vi skal arbejde med digital PR og skaffe links til jeres site.

Der er mange ting, vi kan finde frem til under en analyse. Derfor har vi et mantra, der hedder “biggest gain first” – vi tager simpelthen fat dér, hvor det giver bedst mening.

Inga konstigheter, som man säger på svenska.

Men det er vel ikke svært at oversætte til svensk?

Nej, egentlig ikke. Men den sproglige og kulturelle baggrund gør en forskel. At the end of the day – på godt dansk – er det ord og sprog, som er grundstenen i indhold og marketing, og her kan man ikke bare oversætte via Google.

Google gør det ganske godt efterhånden, men her kan du ikke få fat i ironi, talemåder og humor, som når mennesker skriver til mennesker.

Men hvordan laver man så SEO på svensk?

Det er her, vi vil anbefale, at du bruger en svensker. Én, som kan fange de små kulturelle og sproglige forskelle samt oversætte korrekt. Ikke bare som Google eller Deep L kan, men én som kan skrive, så det fanger i den kontekst, vi ønsker.

Hos Skjoldby & Co står jeg for de svenske opgaver.

Og det går faktisk ganske godt.

En af de opgaver, vi har haft for nylig, handlede om et bygge 20+ nye landingpages (og optimere nogle eksisterende) for en kunde. Kunden var indenfor B2C og havde allerede aktiviteter i Sverige, men ville mere, end hvad de havde opnået frem til nu.

116% stigning på et halvt år

Processen startede i juni, og i december kunne vi se, at ud fra de 520 keywords, vi kiggede på, havde vi en 116% stigning i det, vi kalder for “share of voice”. Det vil sige, hvor meget vi fylder med indhold i den samlede søgevolumen hos kunden og sammenlignet med 10 konkurrenter.

Det er det, vi kan.

Det tager noget tid, men den langsigtede effekt er der – og den kommer til at holde længe. Sandsynligvis i mange år.

Og hvad med salget?

Salget fra den organiske trafik i februar 2022 var 35% højere sammenlignet med 2021.

Skal vi hjælpe dig med SEO i Sverige?

Vil du gøre mere på det svenske marked? Så er du mere end velkommen til at kontakte os til en snak.

Varmt välkommen!