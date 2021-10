Topic Clusters: Sådan opnår du Topical Authority på Google

Hvis du arbejder med SEO, ved du sikkert, at godt indhold er vigtigt, hvis du gerne vil ligge øverst i søgemaskinerne. Men konkurrencen er hård.

Benhård.

I stedet for at skrive i øst og vest og forsøge at ramme ethvert keyword, du finder på din vej, kan du med fordel benytte dig af Topic Clusters.

Med topic clusters kan du strukturere dit indhold på hjemmesiden og afdække et givent emne i dybden. Fordi topic clusters fokuserer på emner frem for keywords, kan du forbedre dit websites arkitektur, styrke din autoritet og sidst – men absolut ikke mindst – øge din online tilstedeværelse, så du (forhåbentlig) indtager førstepladsen i søgemaskinerne.

Det lyder ikke helt dårligt, vel?

I dette blogindlæg fortæller jeg dig mere om, hvad topic clusters er, og hvordan du inddrager dem på dit website.

Hvad er topic clusters?

Topic clusters (eller content hubs, content clusters, indholdsklynger.. kært barn har som bekendt mange navne) er en måde, hvorpå du kan strukturere dit indhold på hjemmesiden. Strukturen skabes via forskellige landingssider, som understøtter det samme overordnede emne, så der opstår en semantisk sammenhæng mellem indholdet.

Med andre ord har du en hovedside, som omhandler et overordnet emne, og en række undersider, som omhandler forskellige retninger indenfor dette overordnede emne. Det vil sige, at du i stedet for at forsøge at rangere med super konkurrenceprægede søgeord på én side, spreder det ud på flere forskellige sider for at afdække emnet dybt nok.

Hvorfor skal jeg lave topic clusters?

Hvis du arbejder med SEO, vil jeg helt sikkert anbefale, at du kigger nærmere på topic clusters. En af de store fordele ved at lave topic clusters er nemlig, at du kan opnå Topical Authority, som sker, når en hjemmeside har stor synlighed og dermed autoritet indenfor et givent emne.

Det vil sige, at du med godt og sammenhængende indhold kan styrke dit domænes autoritet i søgemaskinerne indenfor det specifikke emne, som du deler indhold relateret til.

Eksempelvis har vi på vores website nemmere ved at rangere på emner inden for SEO, end vi har indenfor de mere generelle marketingemner, f.eks. B2B markedsføring. Vores autoritet på dette felt er simpelthen ikke stærk nok endnu.

Det betyder dog ikke, at det ikke kan lade sig gøre at have autoritet på flere emner. Tværtimod. Videncentret Bolius er nok et af de bedste danske eksempler på det. De har bygget et utal af topic clusters om emner lige fra træpiller til pindsvin i haven.

Så.. hvorfor skal du lave topic clusters?

Det skal du, fordi det er en stor fordel for dine læsere, som kan få dybdegående viden om et specifikt emne, men det er samtidig en stor fordel for din placering i søgemaskinerne.

Hvad består en topic cluster af?

En topic cluster består af to dele: Én pillar page og en række supporting pages.

En pillar page er din overordnede side og dermed den landingsside, der skaber grundlag for de resterende landingssider. Indholdet på din pillar page skal dermed skrives med fokus på det vigtigste søgeord for dit udvalgte emne.

Supporting pages er de landingssider, som understøtter din pillar page – både med indhold og med interne links tilbage til hovedsiden. En supporting page er emnemæssigt relateret til din pillar page og afdækker et underemne i dybden.

På ovenstående billede kan du se, hvordan en topic cluster kan bygges op. Du finder din pillar page i midten med alle dens supporting pages udenom. Stregerne illustrerer de links, som binder hele din content cluster sammen.

Hvor mange supporting pages skal min topic cluster have?

Der findes ikke ét endeligt svar på, hvor mange sider din topic cluster skal indeholde, da det bl.a. afhænger af efterspørgslen og emnets dybde. Der er ingen grund til at bruge tid på at skrive indhold, der ikke understøtter dit hovedemne.

Der findes små topic clusters med helt ned til fire supporting pages, imens de helt store har over 100 undersider.

Som udgangspunkt vil jeg sige, at det er en god idé at gå efter topic clusters på mellem 10-25 supporting pages til en pillar page. Det burde give dig god mulighed for at komme bredt omkring emnet uden at drukne i irrelevant indhold. Men igen kommer det i høj grad an på dit valgte emne.

Men hvad så med de interne links?

Som jeg har nævnt flere gange gennem teksten, er noget af det vigtigste ved en succesfuld topic cluster at linke indbyrdes mellem siderne. Den interne linkstruktur sørger nemlig for, at når én side performer godt, får hele topic clusteren et boost, fordi der er en sammenhæng – både semantisk og via links.

Det absolut vigtigste at huske er, at dine supporting pages skal linke til din pillar page.

Altså: Dine undersider skal linke til hovedsiden.

Omvendt må din pillar page også gerne linke til de forskellige supporting pages, ligesom supporting pages også skal linke indbyrdes, når det giver mening, men det vigtigste er, at dine supporting pages linker til din pillar page.

Eksempel på topic cluster

Nu har vi efterhånden nogenlunde styr på, hvad en topic cluster er, og hvorfor den er så vigtig for vores arbejde med SEO. Så er det vist tid til at komme med et eksempel.

For at holde det relevant, kan vi tage SEO som eksempel – et emne, som vi (ikke overraskende) arbejder meget med, og som er relevant for vores forretning og vores hjemmeside. Derfor vil vi gerne dække emnet SEO bredt og i dybden.

Det kan vi gøre ved at skrive indhold om f.eks. ‘SEO bureau’ og ‘SEO tekster’ og så sørge for, at disse linker ind til vores hovedside om SEO, som er den overordnede beskrivelse af SEO. Her bruger vi vores pillar page til at dele indhold, der besvarer spørgsmålet “hvad er SEO?”, imens vores supporting pages støtter op med relevant og uddybende indhold.

Herunder kan du se, hvordan en topic cluster med SEO som pillar page kan se ud:

Hvordan laver jeg en topic cluster?

Nu har du forhåbentlig fået en forståelse for, hvad topic clusters er og er klar til selv at implementere disciplinen på dit website. Men før du kaster dig over tastaturet og hamrer løs, er det vigtigt, at du laver et solidt forarbejde. Det gør du ved at afdække de vigtigste hovedemner for din forretning, hvilket vil sige de emner, hvor du og din forretning er eksperter – som ovenstående eksempel med SEO i vores forretning.

Når du har fundet et godt hovedemne, er næste skridt at afdække alle de underemner, som relaterer sig til dit hovedemne. Dette gøres bedst ved hjælp af en god søgeordsanalyse, som du kan læse meget mere om lige her.

Når du har afdækket alle relevante emner inden for dit hovedemne, er det en god idé at sætte det op visuelt, så du kan se sammenhængen. Hænger emnerne fint sammen? Er der styr på de interne links? Er der nogle emner, der mangler? Er der nogle overflødige?

Når du er tilfreds med din topic cluster, er der bare tilbage at skrive. Og her mener jeg naturligvis ikke bare som i, at det er nemt og hurtigt gjort. Det er nemlig et stort arbejde at skrive godt og relevant indhold, der afdækker et emne i dybden.

Hvordan skriver jeg så det gode indhold?

Først og fremmest skal du sørge for, at dine tekster giver læseren reel værdi – og gerne mere værdi end konkurrenternes tekster. Du skal udvise ekspertviden, så din læser får lyst til at klikke sig videre rundt på din hjemmeside og på den måde komme omkring hele din topic clusters indhold.

Jeg vil anbefale dig at starte med at skrive din pillar page, som skal danne grobund for de resterende sider. På den måde kan du bedre undgå for mange gentagelser igennem teksterne. Indholdet på din pillar page skal være bredt, men ikke udtømmende – det skal stadig give mening for læseren at klikke sig rundt til dine undersider.

Skal vi hjælpe dig med at opnå topical authority på Google?

Hvis du stadig læser med, er det højst sandsynligt, fordi du kan se værdien i topic clusters – og det er vi virkelig glade for. Det kan vi nemlig også! Hos Skjoldby & Co brænder vi for at skabe reel værdi og vækst for vores kunder, og det gør vi bl.a. via topic clusters.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi hos Skjoldby & Co skaber resultater med topic clusters, er du mere end velkommen til at kontakte os.