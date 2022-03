SEO trends 2022

Hvad skal vores SEO-fokus være i 2022? Det har vi hos Skjoldby & Co forsøgt at forudsige, og det vil vi gerne dele med dig her. Vi kommer lidt ind på, hvad der skete i 2021 – og hvordan disse forandringer fortsætter i 2022.

Vi skal igennem fem overordnede punkter:

Psst.. er du mere til at lytte end læse? Så er der heldigvis hjælp at hente. Vi har nemlig også afholdt et webinar om samme emne, som du kan se lige her.

1. On page SEO

Lad os starte fra begyndelsen og kigge på, hvad du skal optimere på i 2022 i forhold til on page SEO.

Content is king – sådan har det længe været ift. on page SEO, og det fortsætter i 2022. Vi skal fortsat have fokus på at skrive godt og relevant indhold, og så skal vi samtidig være opmærksomme på vores sidetitler.

Dette fokus skyldes bl.a., at vi i 2021 så, at Google pludselig gik ind og overskrev vores sidetitel. Vi har været vant til det med vores meta description – hvis Google vurderede, at vores meta description ikke var lige så relevant som det, de selv kunne finde, så overskrev de den.

Det taler ind i, at du skal være god til at optimere din sidetitel – men også dine headers. For hvis Google eksempelvis tager din H1’er og benytter den som sidetitel, hjælper det ikke noget, at du har skrevet noget volapyk – det giver dig i hvert fald ikke et klik ude i søgeresultatet.

Derudover taler det ind i hele den synergieffekt, vi ser med Google Ads og Performance Max – altså at robotterne kommer ind og hjælper os med at lave kampagner og lignende. Jo nemmere Google har ved at læse det indhold, vi har på siden, jo nemmere har Google ved at optimere de autogenererede kampagner, som man f.eks. kan lave i Performance Max kampagnetypen.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Google Ads og Performance Max, har min kollega forklaret det hele lige her.

Det taler også ind i konverteringsoptimeringen. Det hjælper ikke noget at lave en annonce til en landingsside, hvor folk ikke kan finde det, de søger, så de alligevel går over på en anden hjemmeside.

En god tommelfingerregel er, at hvis man har lavet en god søgemaskineoptimeret side, får den som udgangspunkt også et godt kvalitetsresultat, fordi man har brugt søgeordene de rigtige steder. SEO er en god grundsten i digital marketing, fordi det er mere end bare optimering til søgemaskiner – det er også optimering til brugeren og brugerens intention.

Så hvis vi skal opsummere: Skriv godt indhold og lav gode sidetitler – det er (stadig) vigtigt.

2. Topic clusters

Topic clusters trender, og det bliver det ved med. Så hvis du gerne vil have del i kagen og opnå en autoritet inden for dit emne, bliver du nødt til at skabe noget rigtig godt indhold og dække emnet meget bredt.

Derudover skal du også sørge for, at du linker korrekt ift. din pillar page og dine supporting pages. Hvis du dækker dit emne bredt – både på søgninger med høj og lav søgevolumen – rammer du også direkte ind i de core updates, der kommer løbende, f.eks. Bird og MUM updates i 2021. Så selvom der er 10 månedlige søgninger, har du måske allerede ramt dem med dit optimerede indhold.

Vi omtaler topic clusters som en nyere ting, men selve grundstenen i topic clusters – at skrive en masse indhold rundt om et emne – er som sådan ikke nyt. Det er bare kommet mere i fokus i de senere år. Særligt Torbjørn Flensted, som har skrevet en bog om Topic Clusters, har været med til at fremme det i Danmark. Internationalt har det nemlig været et begreb, man har brugt i årevis.

Det er især virkelig godt for konsulentvirksomheder og rådgivningsvirksomheder at benytte sig af denne her metode. Det er også måden, hvorpå vi hos Skjoldby & CO opbygger vores tekster.

Du kan læse meget mere om topic clusters her.

3. AI og automatisk genereret indhold

Vi kan ikke snakke trends uden at komme ind på AI genereret indhold – det vokser nemlig med hastige skridt. Der er en masse software, der hjælper dig med at skrive indholdet. Vi kender AI robotterne Javis, Writesonic, Rytr mfl., og de fungerer rigtig godt på engelsk.

Vi har prøvet at teste det af på dansk, og der skal robotten stadig hjælpes lidt på vej. Hvis man er meget afhængig af at skulle skrive sit indhold på dansk, er der en dansk virksomhed, der hedder IC Robotic, som er ved at udvikle et lignende tool som Javis.

Vi skal selvfølgelig huske, at der ikke skal skrives bare for at skrive. Der skal stadig være fokus på det god indhold, som virkelig oser af kvalitet. Det giver ikke mening at publicere en masse ligegyldige sider, som ikke giver mening for læseren og den besøgende.

Så her gælder det gode, gamle saying: Kvalitet frem for kvantitet.

4. Google tester i SERP

Vi så i 2021, at Google godt kan lide at teste i SERP. Det har de jo egentlig altid gjort, det er bare blevet mere tydeligt. Vi så som nævnt ændringen i sidetitler, men vi så også, at de er begyndt at ændre layoutet i søgebaren. Det betyder, at når du foretager en søgning, bliver du nu præsenteret for “people also ask” ude til højre, som du kan se på nedenstående billede.

I dette tilfælde har brugeren egentlig lavet en søgning på “paradentose”, men pga. den nye funktion vælger brugeren måske i stedet med det samme at klikke over på “hvorfor får man paradentose”. Det kan ende ud i, at vi får et mismatch med, hvad folk egentlig søger på, og dermed også påvirke hvilke søgninger, vi skal gå efter. De generiske søgeord bliver måske ikke så vigtige som long tail søgeordene bliver.

Infinity Scroll

I USA ser vi, at der er kommet Infinity Scroll på telefonen. I praksis betyder det, at de er gået væk fra at have paginering nede i bunden, så man kan skifte over til side 2 og 3. Dvs at siderne bliver loadet ind løbende, som du scroller ned. I 2022 skulle denne opdatering også gerne komme til Danmark.

Ændret synlighed i SERP

For at vise, hvordan Google også tester i SERP, har vi taget et eksempel med fra os selv. Vi er rigtig stolte af vores placering på den generiske søgning “SEO”, som længe har ligget nummer 1, men pludselig opdagede vi, at vores kære konkollegaer fra Bonzer havde fået en snippet. Det betød simpelthen, at selvom vi lå nummer to på en søgning som “SEO”, var vi så langt nede under folden, at folk højest sandsynligt ville klikke på Bonzer lige meget hvad, fordi de har så stor synlighed.

Som eksemplet viser nedenfor, har de:

En sidetitel

En Metabeskrivelse

Hvornår siden er opdateret

FAQ

Ankerlinks.

Vi indrømmer det gerne – vi var ikke helt glade, da vi så, at vi var rykket så langt ned. Vi er dog kommet tilbage igen, og vi ligger nu og kæmper lidt om førstepladsen med de dygtige folk inde hos Bonzer.

5. Brugerengagement

Som sidste punkt skal vi snakke lidt om brugerengagement. Vi regner nemlig med, at der i 2022 kommer til at være et øget fokus på brugerens adfærd og konverteringspunkter. I fremtiden kommer vi i højere grad til at kunne måle på, hvornår det er en konvertering, når folk gør noget.

Det bliver ikke bare bounce rate og time on site, vi kigger på. Hvis Google f.eks. kan identificere, at den besøgende har klikket på en knap og været på siden i 20 sekunder, er det faktisk bedre end én, der har været der i 1 minut og bare lukket fanen.

Vi kommer også til at se, at landingssiden kommer til at ramme søgeintentionen bedre, og hvis den gør det, så konverterer folk også på den søgning, og det vil alt andet lige komme til at påvirke, at vi har ramt søgeintentionen spot on.

Core Web Vitals

I den forbindelse giver det også mening at nævne Core Web Vitals – vi skal nemlig ikke glemme, at de stadig er der. Core Web Vitales er med til at fortælle, hvordan Google ser din brugeradfærd på landingssiden.

Vi har taget et eksempel med fra Google Search Console, hvor vi inde under “vigtige netstatistikker” (på engelsk: “Core Web Vitales”) kan se, at alle landingssider bliver kategoriseret i dårlige webadresser, webadresser, som skal forbedres og gode webadresser.

Derudover bliver der kigget på en række andre ting f.eks., hvad er den største inloading? Er det en fil, der fylder 200 MB og er langsom til at loade? Eller sker der first input delay, som er, når alle indholdselementer hopper og danser i browseren?

Det, der skulle have været så nemt og overskueligt med de her Core Web Vitales, er desværre blevet lidt avanceret. Når man klikker sig rundt i rapporterne inde i Google Search Console, kan man få nogle flere informationer, men det er ikke bare lige til at optimere på selv. Derfor skal man som regel have fat i nogle, der forstår sig på udvikling for at optimere de her ting.

Der er stadig mange lavthængende frugter, som man selv kan gøre noget ved som marketingansvarlig, marketingchef eller på anden måde internt i jeres virksomhed. I kan f.eks. kigge på:

Caching på website

Hastigheden

Komprimering af billeder.

Generelt er det blevet mere synligt for den marketingansvarlige, som arbejder i Google Search Controle, hvis de har problemer med deres sider, sidehastighed og måske skal optimere på nogle ting, som deres udviklere kan løse.

Så er der er ingen tvivl om, at vi kommer til både at se mere til og optimere mere på Core Web Vitals i 2022.

