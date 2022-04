Købte links til linkbuilding: Derfor synes jeg ikke, det er okay 

Jeg har med 10 år i SEO-branchen lært, at der for nogle i branchen findes uskrevne regler om, hvad man må snakke åbent om inden for SEO. Dette emne, som jeg vil tage op i dette blogindlæg, kan meget vel være ét af dem, man ikke må snakke om.

Omend ikke andet er det en hvepserede, som jeg har haft hånden i flere gange.

Min klare agenda med dette indlæg er at skabe et andet perspektiv i forhold til, hvad du måske hører i podcasts, læser på blogs, i fora og i grupper – eller måske får fortalt af dit SEO-bureau. Når du er færdig med artiklen, må du også hjertens gerne være uenig med mig.

Men her får du i hvert fald min holdning.

Lad mig starte med at sætte ord på, hvilken type af købte links jeg hentyder til i min overskrift. For du kan købe dig til links på mange måder.

Køber du for eksempel et sponsorat i din lokale sportsklub, linker sportsklubben højst sandsynligt til dig fra deres sponsorside.

Melder du dig ind i det lokale erhvervsnetværk, linker de sikkert også til dig.

Støtter du et velgørende formål, er der også en sandsynlighed for, at det giver et link.

Til trods for, at der sikkert er sket økonomiske transaktioner i alle tre tilfælde, er det ikke den slags købelinks, jeg vil snakke om. Støt endelig den lokale sport, erhvervsnetværket og velgørende formål alt det, du kan.

Jeg mener også sagtens, at du kan købe hjælp til linkbuilding, hjælp til outreach eller købe dig til hjælp for at udvikle indhold til dit eget website, som kan give dig links. Det er i mine – og i Googles – øjne ikke ensbetydende med, at du køber links.

De links, jeg snakker om, er links, som du har købt af dit SEO- eller linkbuildingbureau, og som er placeret på:

SEO-bureauets egne blogs og hjemmesider

Blogs og hjemmesider til 3. part, som SEO-bureauet har købt eller byttet sig adgang til

Nyhedsmediers advertorials og native advertising.

Til dig, som er lidt mere inde i jargonen, vil du typisk kalde nogle af disse sider for:

PBN (Privat Blog Network)

Splogs (Spam Blogs)

Affiliatesider (dog uden at skære alle disse over én kam).

Og til dig, som ikke er inde i jargonen og det tekniske, vil du – hvis dit SEO-bureau overhovedet viser dig de links, de har lavet – måske opfatte disse sider som:

Personlige blogs

Medier

Anmeldelsessider.

Hvis den artikel, hvor linket er placeret i, er meget tydeligt markeret som annonce, er det ikke ulovligt. Men netop dette har tidligere været et problem, og derfor har Forbrugerombudsmanden direkte sidestillet linkbuildingartikler med de sponsorerede artikler, som bloggere og influencers udgiver og tjener penge på.

De fleste af de SEO-bureauer, som driver big business på denne type linkbuilding, formoder jeg også, har fået styr på tydeliggørelsen af, at indholdet er annoncering eller sponsoreret. Men jeg støder stadig på linkbuildingartikler, som ikke er markeret som annonce eller sponsoreret, og det er ikke lovligt.

Endelig er der websites, som egentlig viser “annonce”-labelen til brugeren, men som forsøger at skjule dette for Google. Nogle laver labelen som et billede, og det læser Google ikke umiddelbart, mens andre simpelthen viser en anden version til Google, end de gør til brugeren.

Når der er behov for sådanne krumspring bare for at flyve under radaren, synes jeg, det er tydeligt, at man er ude på et skråplan.

En anden gråzone er, at nogle af disse linkbuildingartikler fremstår som anmeldelser og tests af et givent produkt. Og her skal jeg være ærlig at sige, at jeg ikke kender lovgivningen dybt nok til at vide, om den slags opdigtede tests og falske anmeldelser er lovlige eller ulovlige.

Men hovedtemaet i denne artikel er sådan set heller ikke lovligheden, men ordentligheden i metoderne.

I min optik skal du være rimelig iskold, hvis du synes, at opdigtede tests og falske anmeldelser er okay i det hele taget. Og jeg forestiller mig heller ikke, at du synes, det er ordenligt, når nogle laver falske anmeldelser på TrustPilot eller andre tilsvarende tjenester.

En falsk anmeldelse, er en falsk anmeldelse.

Nogle er. Nogle er ikke.

Men det, jeg ser langt de fleste gøre, er direkte i strid med Googles retningslinjer om linkmanipulation – det, som Google Google kalder Link Schemes.

For når du køber et link på den måde (og det gælder faktisk også de tidligere nævnte sponsorater, som jeg synes er okay), skal linket indeholde enten en rel=nofollow eller rel=sponsored attribut eller begge dele. Fx.

<a href="https://www.dit-website.dk" rel="sponsored">Dit Website</a>

Når linket indeholder en sådan attribut, overføres der ikke den linkværdi, der er så vigtig SEO-mæssigt. Men fordi linket netop er skabt for at give en SEO-mæssig linkværdi, sætter SEO-bureauet selvfølgelig ikke disse attributter på linket, for så har deres linkprodukt ingen værdi.

Den eneste undtagelse, jeg ser, som normalt har korrekte rel=nofollow eller rel=sponsored attributter, er affiliate links.

Hvad er problemet, Skjoldby?

Jeg synes ikke, der er ét problem. Jeg synes, der er flere, og jeg har allerede givet nogle af mine synspunkter til kende her.

Jeg ser også, at disse købelinks skaber en kultur i branchen om, at SEO handler om at game algoritmen til at tro, at man er noget, man reelt ikke er. En slags smart og rig i en fart.

Det, synes jeg, er utroværdigt og uærligt over for forbrugeren, og jeg synes ikke, det er en ordentlig måde at drive forretning på.

Problemet omkring at opdigte historier, tests og anmeldelser af produkter, vil jeg gerne fremhæve igen, for der ligger mere i det.

Jeg har set sider, hvor der til formålet er opdigtet personaer for at få brugerne og Googles algoritme til at tro, at det er autentisk.

Jeg har endda set websites, hvis artikler var “reviewed by” en professionel med links til dennes sociale medie profiler. Personen var ægte, men når man gravede i det, var det tydeligt, at der ingen relation var mellem websitet og denne person. Relationen var fake, og personen havde nok ingen anelse om, at hun blev (mis)brugt til at få artiklerne til at se bedre ud over for besøgende og algoritmen.

Jeg synes simpelthen ikke, det er okay.

Jeg ved selvfølgelig godt, at det langt fra er alle linkbuildingartikler, der er skrevet sådan. Nogle er også bare en sludder for en sladder, mens andre artikler faktisk kan være ganske udmærkede og værdiskabende. Havde man dog bare brugt samme krudt på at lave noget godt indhold til eget website.

Når du køber denne type links, køber du dig også til autoritet i Googles øjne, og du får autoriteten uden nødvendigvis at have noget at byde på. Men hele formålet med at bruge links som en del af algoritmen handler netop om, at linket indikerer, at den, man linker til, har noget at byde på.

Linket er en kildehenvisning, en anbefaling eller en reel opfordring til, at det indhold, der er bag linket, er værd at se.

Jeg synes også, at købte links skaber et meget skævt billede af den reelle SEO-konkurrence i flere markeder. Det bliver skruen uden ende: “Min konkurrent gør det, så derfor er jeg også nødt til at gøre det.”

Og lige nu er vi ved et punkt, hvor metoden bliver “legitimeret”, fordi det er almindeligt. Almindeligt i den forstand, at mange gør det. Men det gør det stadig ikke ordentligt i min optik.

Problemet her er, at når nogle snyder – og vinder ved at snyde – holder det nogle andre tilbage, som spiller efter reglerne.

Hvad er løsningen?

Argumentet, jeg har hørt fra dem, der sælger links, er:

“Det er Googles egen skyld. Det er dem, der har lavet en algoritme, som kan games gennem disse købelinks. Det er Google, der må fixe det.“

Det er jeg et eller andet sted enig i.

Det virker nemlig ikke til, at Google er særlig dygtig til at fange den slags linkmanipulation på det danske marked.

Men det kan vi hjælpe Google med.

Google har nemlig en whistleblower ordning, hvor du kan rapportere linkspam til dem.

Systemet fungerer sådan, at du indsender ét link af gangen.

Du fortæller hvilken URL, det købte link fremstår på, og dernæst hvilket website, der har det købte link.

Skriv en kort bemærkning om, hvad der er galt. F.eks. at artiklen er markeret som sponsoreret, men linket mangler rel=nofollow attribut.

Google gennemgår det indsendte manuelt, så du kan ikke forvente, at det har en effekt lige med det samme. Men jo mere, du hjælper dem, des mere data får de, så de nemmere kan fixe det i fremtiden.

Du vil sikkert møde nogen, som synes, det er forkert at anmelde linkspam. Nogen vil nok også blive sure.

Jeg trækker på skuldrene. For jeg sammenligner det lidt med en doping i sportens verden. De købelinks, som virker, er jo en form for doping til de virksomheder, der benytter sig af dem. Og dem, der bliver opdaget (Lance, Riis, Rolf og de andre), bliver altid vrede i starten og benægter. Men en dag kryber de til korset og kan godt se, at det ikke var det rigtige at gøre.

Til slut vil jeg opfordre dig til at blive klogere på forskellige linkbuilding metoder, så du selv kan vurdere, hvad der er okay for din virksomhed. Her kan jeg henvise til min artikel om linkbuilding, hvor jeg blandt andet kommer ind på 16 forskellige metoder, og hvordan Google og vi hos Skjoldby & Co ser på dem.