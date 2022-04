WebP til SEO og hastighedsoptimering af dit website

Der er ingen tvivl om, at billeder på en hjemmeside har stor betydning for brugeroplevelsen. Men billeder i høj kvalitet fylder meget og kan forringe hastigheden.

Medmindre du benytter dig af WebP.

I dette blogindlæg vil jeg fortælle om, hvordan dét at komprimere og konvertere dine billeder til WebP kan gavne dig SEO-mæssigt, give din hjemmeside en overhaling på hastigheden og give en god brugeroplevelse for dine besøgende.

Hvad er WebP?

Lad os starte ved begyndelsen og få defineret, hvad WebP egentlig er.

WebP er et billedformat, der er udviklet af Google. Ønsket med det nye format er at mindske filstørrelsen betragteligt ift., hvad vi er vant til – uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.

Vi er normalt vant til at komprimere vores billeder igennem en række værktøjer, hvor vi ender ud med en JPEG-fil.

Men benytter du WebP, kan du mindske filstørrelsen med yderligere 30%.

WebP blev introduceret af Google helt tilbage i 2010, men har hidtil ikke været kompatibel med de gængse browsere, som vi anvender i dag.

Hvilke browsere understøtter WebP?

Som udgangspunkt understøttes WebP-formatet af disse browsere:

WebP lossy supportGoogle Chrome (desktop) 17+ Google Chrome for Android version 25+ Microsoft Edge 18+ Firefox 65+ Opera 11.10+ Native web browser, Android 4.0+ (ICS)

WebP lossy, lossless & alpha supportGoogle Chrome (desktop) 23+ Google Chrome for Android version 25+ Microsoft Edge 18+ Firefox 65+ Opera 12.10+

Native web browser, Android 4.2+ (JB-MR1) Pale Moon 26+ WebP Animation supportGoogle Chrome (desktop and Android) 32+ Microsoft Edge 18+ Firefox 65+ Opera 19+



Kilde: https://developers.google.com/speed/webp/faq#which_web_browsers_natively_support_webp

Samlet set står Google Chrome, Microsoft Edge, Opera og Firefox for op mod 65% af alle sidevisninger på internettet. De sidste 35% skal findes i browsere som Safari, Pale, Vivaldi, Brave og Tor. Dermed vil det ikke være alle dine besøgende, som vil opleve og drage nytte af din optimering af billeder.

JPG – Original

JPG – Komprimeret

WebP

I ovenstående eksempel ses et WebP-billede i højre side og 2 x JPG til venstre, hvoraf det ene er komprimeret. Det originale JPG-billede fylder 3,9 MB, og en komprimering af dette fylder 1,4 MB.

Til sammenligning fylder WebP-billedet blot 981 kB, og det er uden, at man kan se en nævneværdig forringelse af kvaliteten.

Hvordan komprimerer jeg mine billeder til WebP?

Der findes en række onlineværktøjer, som kan hjælpe dig med at gå fra den klassiske JPEG-fil til WebP.

Jeg har selv mest erfaring med at anvende webp-converter.com, hvis jeg skal komprimere et enkeltstående billede, men der findes også en række plugins og lignende til de fleste CMS, som kan hjælpe med komprimeringen og funktionaliteten til at vise det korrekte billedformat i forhold til den browser, der anvendes.

Til WordPress er der bl.a. disse:

Hvis du i dit nuværende CMS ikke har mulighed for at opnå funktionaliteten til at vise enten JPEG- eller WebP-billedet gennem et plugin eller lignende, vil du ende ud i at skulle udarbejde en funktion, som lytter til, om browseren understøtter WebP.

Hvis du står med en teknisk baggrund og en stor mængde billeder, der skal komprimeres, kan du vha. Python opnå en stor tidsbesparelse. Der har vi selv haft succes med at anvende denne guide.

Jeg håber, at du nu er blevet klogere på WebP – og får glæde af dine nye billeder!