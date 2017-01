Domæner med æøå har kun én fordel!

Indeholder dit navn eller firmanavn special tegn som æøå er det fristende at registrere navnet som det staves på dansk. Men jeg vil våge den påstand at et domæne med æøå kun har en enkelt fordel:

De fungerer kun godt på tryk.

Før Skjoldby ApS havde jeg et webhosting firma i knap 13 år og jeg kan huske da DK-Hostmaster åbnede op for æøå domæner tilbage i 2004. Her snart 10 år efter virker de stadig ikke optimalt. De mange ulemper vil jeg komme ind på i denne artikel.

Først vil jeg dog lige forklare teknikken bag et æøå domæne. Er du ikke interesseret i den tekniske forklaring, så spring bare videre til næste afsnit.

Teknikken bag et ÆØÅ domæne

Et domæne med æøå eller andre specialtegn hedder et Internationalized Domain Name (IDN).

Navneservere – de servere der styrer hvor domænenavne peger hen, kan kun håndtere såkaldte ASCII tegn. Dvs. tegn fra a-z, tal og bindestreger. De kan altså ikke håndtere special tegn som vores danske æøå, det tyske umlaut (f.eks. ü), franske cirkumfleks (^) og aigu (f.eks. é) eller nogen af de andre internationale specialtegn.

Derfor blev der udviklet en slags fortolker kaldet Punnycode, som først fjerner alle special tegn fra domænet og herefter omkoder specialtegnene til ASCII tegn (bogstaver og tal). Til slut sætter man xn-- foran det omkodet domæne så systemerne kan se der er tale om et IDN. Her er et par eksempler:

søgemaskine.dk oversættes til xn--sgemaskine-0cb.dk

århus.dk oversættes til xn--rhus-poa.dk

rødgrødmedfløde.dk oversættes til xn--rdgrdmedflde-vjbdg.dk

Ulemper ved domæne med specialtegn

Under de første år med IDN domæner var det nødvendigt at installere et specielt plug-in til browseren og e-mail programmet før de virkede.

Nu virker IDN domæner med de mest almindelige brugte browsere, men der er stadig mange problemer hvis du vil have e-mail til at fungere med IDN domæner.

IDN domæner virker ikke på Gmail og mange andre mail programmer. Dvs. forsøger du at sende en mail til borgmester@århus.dk får du en fejl. Du kan dog godt sende til det oversatte domæne borgmester@xn--rhus-poa.dk. Men så er det lidt svært at huske mailadressen.

og mange andre mail programmer. Dvs. forsøger du at sende en mail til borgmester@århus.dk får du en fejl. Du kan dog godt sende til det oversatte domæne borgmester@xn--rhus-poa.dk. Men så er det lidt svært at huske mailadressen. Det kan give problemer hvis du vil tilmelde dig online services, sociale medier og debatfora, hvori din e-mail indeholder æøå. Det vil disse services ofte ikke tillade.

Det kan også give problemer i dit CMS.

SEO mæssigt kan du sagtens for æøå domæner til at ranke fint, men det kan give dig problemer i din linkbuilding.

Du kan opleve problemer på Google Adwords og Google Analytics.

Du kan få problemer når du vil linke til din hjemmeside fra f.eks. sociale medier som f.esk. Twitter og Facebook.

Hele det grundlæggende problem med æøå domæner er at de afviger fra standarden, og du kan ikke være sikker på at alle systemer er gearet til at håndtere dem med æøå.

Løsningen

Løsningen er ret simpelt. Registrer to domæner – et med dine special tegn og et domæne uden specialtegn. Sørg for at dit websites hoveddomæne bliver det uden special tegn, ligesom dine e-mail adresser skal være det uden special tegn.

På æøå-domænenavnet laver du en 301 redirect til hoveddomænet uden special tegn.

Nu kan du drage fordel af æøå domænet i din visuelle markedsføring, samtidig med du får optimale betingelser til din online markedsføring.

Hvordan skal domænet uden æøå staves?

Nu kommer du måske i tvivl om hvordan du skal stave dit domæne uden æøå. I mange tilfælde vil Google forstå ø som o og å som a. Men hvad så med ordet øst. Hvis du skriver ost – så har ordet pludselig en anden betydning. Det samme gør sig gældende med Ånd som bliver til and.

Derfor vil jeg som udgangspunkt ville jeg vælge ae for æ, oe for ø og aa for å. Det er den korrekte stavemåde som Google kender bedst til.

Del gerne dine erfaringer med æøå domæner i en kommentar nedenfor.