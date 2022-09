7 tips til at få succes på det svenske marked

Vi har tidligere skrevet et blogindlæg, som giver en overordnet introduktion til, hvordan du laver SEO og content til det svenske marked.

Vi kan se, at mange har læst det, så nu gør vi det, som alle gode contentfolk gør: Vi laver noget mere af det, der virker!

I dette blogindlæg deler vi nogle flere indsigter i det svenske marked. Det hele kommer fra mig, Fredrik, som har boet i Danmark siden EM-sommeren 1992 og arbejdet med digital marketing i skandinaviske sammenhænge i de sidste 20 år.

Og hvorfor skal du så læse dette?

Fordi der er forskelle og faldgruber, som mange danske virksomheder falder i, når de prøver at udvide salget til den anden side af Øresund. Men med små justeringer vil du kunne komme lidt nærmere den svenske “folkesjæl” – selvom det naturligvis er svært at definere, hvordan 10,4 millioner folk tænker og reagerer.

Men lad os give det et forsøg!

Husk den grønne vinkel, når du sælger til svenskere

De svenske venner, jeg har, er meget optagede af at spise økologisk og sortere affald. De stiller ret store krav til, at de virksomheder, de handler hos, har fokus på grøn omstilling og grøn energi.

Mange af dem siger nej til dansk svinekød, æg og kylling, fordi “det är så mycket medicin i danska livsmedel” og “vi har hört, att de inte behandlar djuren så bra”.

Og hvad skal du så gøre for at imødekomme den indvending?

Hvad du i hvert fald ikke skal gøre er greenwashing – altså lade som om, at du gør det bedre, end du faktisk gør.

Men hvis det, du laver eller producerer, kan holde til en kritisk granskning, så fremhæv det i din markedsføring: “Producerat i Danmark, inte i Kina” eller “Vi använder bara ekologisk bomull till våra kläder”.

Svensk har et fantastisk ord for dette: Klimatsmart.

Social ansvarlighed er vigtigt for svenske forbrugere

Ligesom med den grønne vinkel går svenskere generelt mere op i at behandle folk ordentligt og uden fordomme. Så hvis du aktivt støtter Pride, minoriteters rettigheder på arbejdsmarkedet, sender penge til et projekt i Afrika eller noget helt andet, som kan tale til denne følelse af “vi tar ansvar också för dom som kanske inte har det så lätt”, må du gerne vise det.

Hvis det hænger sammen med dit brand, butik eller organisation naturligvis.

De er simpelthen så tørre, de der svenskere!

Nope. Ikke hvis du spørger mig. Jeg oplever mere ironi, flere nye, mærkelige ord (som “mellis” for “mellanmål” = mellemmåltid) og faktisk sjovere TV-reklamer på svensk end på dansk TV. Måske ikke ren humor, men flere gode understatements og tvetydighed.

Hvis den danske kampagne hedder “Saml dine lån hos os – spar mange penge”, kunne den svenske hedde “Många bäckar små kan bli till dyra lån – samla dina lån hos oss”. I den svenske version spiller man på talemåden “många bäckar små”, som oftest plejer at betyde noget positivt – men ikke her!

Brug netop svenske talemåder og referencer til svenske ting, byer, kulturpersonligheder eller begivenheder. Tænk på de svenske højtider som Midsommar, Valborg og Kräftskivan i august.

Et eksempel: Der fandtes et meget populært TV-program på tv4, som hed “Arga snickaren”, hvor en tømrer hilser på hos folk, som er gået i stå med deres håbløse byggeprojekt, eller hvor der er lavet klamphuggeri af værste skuffe. Tømreren skælder folk ud og retter op på tingene.

Jeg så en reklame for en service, hvor du får tilbud fra håndværkere. Den lød således: “Våra snickare är inte arga, men duktiga och förstående”. Det vil sige, at selvom du står med et møgprojekt, hvor der er kaos over det hele, hjælper de uden løftede pegefingre. Denne reklame har afsæt i noget svensk kultur- og samtidsforståelse, og det er en meget vellykket måde at kommunikere til svenskere på.

Det er godt, du er dansk, når du skal sælge til svenskere

Generelt er svenskeres billede af Danmark nogenlunde sådan her:

Dejlige og afslappede folk, flot land med fine strande, Tivoli, Nyhavn og Glyptoteket er oplevelser i verdensklasse – og man må drikke øl hvor som helst. Man fatter ret lidt af, hvad de siger. De er gode til business og skarpe forhandlere. Stram udlændingepolitik – og det synes nogle er godt, hvor andre rynker på næsen.

Men dansk design – det er bare det bedste. Danskerne kan både bygge huse, designe møbler og lave tøj. Så hvis dele af dit tilbud kan inkludere netop, at det, du laver, er dansk – så få det med.

Svenskere er på ingen måde lige så nationalistiske som danskere. En tilbudsavis eller kampagne i Danmark plastres ofte til med masser af danske flag. Det ville se helt forkert ud i en tilsvarende svensk kampagne.

Arbejd i stedet med billeder, som “føles” svenske – men uden nødvendigvis at være med Pippi, Emil eller et lille rødt hus med hvidt bindingsværk. Billeder, som forestiller moderne, digitale folk i moderne, lyse omgivelser. Og det er på ingen måde forbudt at have folk med, som ikke har lyst hår og blå øjne. Sverige er efterhånden ret flerkulturelt.

Få et svensk telefonnummer

Et svensk telefonnummer, som ikke ligner et mobilnummer, er en rigtig god idé. Hvis du selv kan vælge, skal du tage et nummer, som ligner noget, man kender – f.eks. 08 for Stockholm, 031 for Göteborg eller 040 for Malmö. Disse tal hedder på svensk et riktnummer og er et områdenummer, som fortæller, hvilken by nummeret er fra.

Svenske forbrugere vil være meget tøvende med at ringe til Danmark. Hvad koster det? Vil jeg forstå, hvad de siger?

Så lad som om, de ringer til Sverige.

Skal man kunne svensk for at kunne sælge til svenskere?

Hvis du har mulighed for at svare på svensk, er det fantastisk. Ellers bare gør dit bedste på “skandinavisk” og tal l-a-n-g-s-o-m-t. Du vil opleve, at mange svenskere gerne vil slå over i engelsk. Det samme gælder, når du skriver til dine svenske kunder. Hvis du kan, så skriv “skandinavisk” men vær opmærksom på de mange faldgruber og svære ord som “rolig/lugn”, “skuffe/göra besviken”, “tastatur/tangentbord” osv. Du vil opleve, at det at skrive forståeligt svensk er ret svært!

Hvordan vil svenskere betale på nettet?

Svenskerne foretrækker at betale med kort. Det viser en undersøgelse fra Statista i 2021, hvor 60% af deltagerne foretrak kortbetaling i forbindelse med onlineshopping. Dernæst kommer betaling med Swish, som er Sveriges svar på MobilePay, og som 50% af deltagerne foretrak at betale med. Det er derfor to betalingsløsninger, der er vigtige at have med, når du skal sælge til svenskere.

Derudover vil jeg anbefale, at du tilbyder betaling med Klarna, eftersom det benyttes af virkelig mange svenske e-handelsvirksomheder. Det tager lidt tid at få på plads, men det vil have en stor effekt på din endelige konverteringsprocent, da det skaber genkendelighed for mange svenskere.

Hvis det giver mening for dig, kan du se, om du kan komme med i relevante organisationer eller grupper. I rejseindustrien har vi mange gange i vores skandinaviske projekter lært (på den hårde måde), at vi ikke kunne sælge tanken til svenskere om, at den danske Rejsegaranti var nok som sikkerhed. Nej, der blev spurgt ret ofte “ni har väl ställt garanti till Kammarkollegiet?”, og når konsulenten forklarer, at “du vil være dækket af vores danske garanti”, resulterede det ofte i usikkerhed på den anden side. Så garantier og medlemskaber i svenske organisationer er bare godt.

Skal vi hjælpe dig med at få succes på det svenske marked?

Nu er vi nået til vejs ende, og jeg håber, du er blevet klogere og føler dig bedre rustet til at indtage det svenske marked.

Hvis du vil have hjælp til at ranke højere på Google overfor svenske brugere og kunder, så tag endelig fat i os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Lycka till!