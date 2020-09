Når jeg siger: “Online markedsføring”, tænker du så instinktivt: “sociale medier”?

Eller får du følelsen af, at det burde du egentlig vide mere om, men har aldrig rigtig forstået det.

Det er til dig, jeg har skrevet denne artikel.

Jeg vil gerne have dig til at forstå, hvor bredt online markedsføring egentlig er, og hjælpe dig at udvide dit ordforråd om online marketing, så du kan udfordre dine ledere, dine medarbejdere, dine samarbejdspartnere eller dine øvrige forretningsforbindelser.

Hvad er online markedsføring?

Tidligere var markedsføring primært push markedsføring. Forbrugeren blev fortalt gennem annoncer i radio, tv eller tryk, hvad der var interessant og hvad forbrugeren skulle købe. Det var samtidig svært og tidskrævende for forbrugeren at undersøge produkter og markeder på egen hånd.

Med internettet er det nemt for forbrugeren at undersøge, og dermed blive klogere på sine behov, de markeder og produkter der findes. Det kræver bare, at virksomhederne fortæller om det – så skal forbrugeren nok finde dem og komme til dem. Det er pull markedsføring.

Online markedsføring giver dig mange muligheder for både push og pull markedsføring. Derudover kan du også dele online markedsføring op i organisk og betalt. Organisk er det indhold, du udgiver uden det koster penge, mens betalt er annoncering.

Lad os kigge på de mest almindelige kanaler inden for online markedsføring, og hvordan organisk og betalt spiller ind.

Dit website

Dit website er basen og er lige så vigtigt at have, som det var at have visitkort i 90’erne.

Websitet er faktisk en stor del af det, du gerne vil markedsføre. Det er her, du gerne vil have kunder hen, så de kan udføre næste handling. Det kan være at købe af dig direkte fra website, booke dig eller dine medarbejdere eller indhente flere oplysninger og tilbud.

Se dit website som et af dine vigtigste produkter.

Dit website er en del af din organiske markedsføring. Jo det koster noget at få udviklet, designet og hosted websitet, men indholdet – hvad enten det er produkter, serviceydelser eller artikler, koster dig ikke noget.

Search marketing eller søgemarkedsføring

Søgning foregår i søgemaskinerne. I Danmark er det primært på Google – men Bing eller DuckDuckGo er også brugt.

Det der er så fascinerende ved søgemarkedsføring er, at når forbrugeren sætter sig foran en søgemaskine, har forbrugeren et defineret behov eller et problem. Det kan sagtens være, det ikke er specifikt endnu, men det kommer med tiden.

Kan din virksomhed være synlig i søgemaskinerne på jeres potentielle kunders søgninger – tidligt eller sent i beslutningsprocessen – så kan I være blandt de virksomheder, kunden i sidste ende vælger.

Synligheden kan du skabe på to måder: Du kan betale dig til tops via annoncering (paid search) eller du kan komme til tops med søgemaskineoptimering (organic search).

Paid search

Google kalder deres paid search produkt for Google Ads og Bing kalder deres for Bing Ads. Generelt for paid search er betalingsmodellen, at du betaler per klik og ikke per visning. Klikprisen sættes på søgeordet, du vil være synlige på, og du bestemmer selv, hvilke søgeord du vil være synlig på, og hvor meget du vil betale.

Hele motoren bag er én stor live auktion. Det betyder meget forsimplet, at vil du ikke betale det, dine konkurrenter vil betale, så bliver du ikke vist.

Organic search

Søgemaskineoptimering (SEO / Search Engine Optimization) er meget populært, fordi du gennem dit eget indhold, kan komme til at ligge i toppen af søgeresultaterne uden at betale for det.

Søgemaskineoptimering er ikke noget, du bare lige slår til på din hjemmeside. Det kræver benhårdt arbejde typisk over mange måneder eller år.

Udover indholdet på din hjemmeside, skal den tekniske del af hjemmesiden også være søgemaskinevenlig. Det er den ikke nødvendigvis, selvom du har haft et dygtigt webbureau på, desværre.

Endelig kræver det også, at Google synes dit website har høj nok autoritet, i forhold til dit indhold og i forhold til dine konkurrenter. Autoriteten skabes gennem eksterne omtaler og links ind til dit website.

Sociale medier

Når jeg siger sociale medier, tænker du nok primært på Facebook og Instagram. Men der findes også mange andre interessante sociale medier, som kan noget andet eller ramme andre målgrupper.

I skrivende stund er det værd også at nævne: LinkedIn, YouTube, Pinterest, Tik Tok og Snapchat.

På sociale medier har du også markedsføre dig organisk eller med annoncering.

Organic social

Organic social er her de fleste virksomheder begår deres første og største fejl. Det ser så nemt ud, og i private regi er det også nemt at dele og få opmærksomhed.

Men vi skal mange år tilbage før den organiske del af sociale medier, var bare lidt interessant set fra virksomhedssider og virksomhedsprofiler.

Det er de personlige profiler, der får rækkevidde, på de ovennævnte sociale medier måske lige med undtagelse af Instagram.

Dermed ikke sagt, at du ikke kan bruge virksomhedssider og virksomhedsprofiler. Men din social media-strategi bør i dag primært bestå af betalte aktiviteter (paid social), som så afsendes fra virksomhedssiden eller virksomhedsprofilen.

Alternativt skal du bruge din personlige profil. Det kan lade sig gøre på Facebook, men det handler altså ikke om, at du skal bruge den til at poste reklamefremstød til dine venner eller i grupperne. Det handler om at bruge den til at skabe autoritet indenfor dit felt, og det kan være svært på de personlige sociale medier som Facebook.

På et medie som LinkedIn, kan det til gengæld virke rigtig godt, at det er medarbejderne der markedsfører virksomheden.

Paid social eller social media annoncering

Paid social er altså her, du skal lægge dit budget og din energi, hvis du vil noget på sociale medier i dag. Det gælder både Facebook og Instagram annoncering, LinkedIn annoncering såvel som YouTube annoncering. Annonceringen på sociale medier giver dig heldigvis så mange muligheder for at være relevant.

Du kan dele din annoncering op i en tragt. I toppen den annoncering som handler om synlighed overfor helt nye potentielle kunder. Her kan du målrette ud fra demografi som alder og køn, du kan målrette ud fra interesser eller du kan målrette ud fra geografi.

Du kan altså indsnævre din målgruppe til at være meget specifik eller meget bred.

I midten af tragten kan du annoncere mod dem som du har været i kontakt med. Det kan være dem som har interageret med din sociale medieprofiler på en eller anden måde, eller har besøgt dit website for måneder tilbage (også kaldet retargeting).

Og i bunden af tragten kan du målrette mod dem, som du fornemmer er købsinteresserede. Det kan være dem, som har været på dit website for nylig eller gjort bestemte handlinger, som indikerer at de er tæt på et køb. F.eks. downloaded et whitepaper, set en video, lagt varer i en kurv.

Stort set alle handlinger på dit website, vil du kunne lave en målgruppe på. Dog har de forskellige medier nogle forskellige minimumskrav til disse målgrupper. Det svinger mellem 100-1000 afhængigt af mediet.

Email marketing

Email marketing vurderes som værende en af de mest effektive og billigste online marketing kanaler.

Det mange glemmer i den sætning er, at du skal jo have nogle e-mails samlet op, før den bliver effektiv. Og det kræver typisk noget trafik – og måske betalt trafik – til dit website gennem nogle af de førnævnte kanaler.

Når du først har fået folk på din mailingliste, kan den være super effektiv. Og netop derfor giver det god mening at prioritere e-mail indsamling, når dit website går i luften.

Husk, du må ikke bare tage din kundeliste og sende dem en mail. Det er spam. Modtagerne skal have givet et samtykke og du skal kunne dokumentere, at de har givet et samtykke.

På vores website, har vi lavet nogle popups gennem systemet Sleeknote, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet. Vi bruger også vores nye og afholdte webinarer til at indsamle til at få relevante tilmeldinger.

Det ryger direkte ind i vores e-mail marketing system, og her starter så et automatisk flow af e-mails over de næste 2-3 måneder. Vi behøver altså ikke opfinde nyt indhold hele tiden. Flowet er sat op én gang, og vi behøver som sådan ikke røre en finger.

Der findes mange systemer der ude. Hvis du bare skal sende mails, så kunne et system som Mailchimp eller danske Ubivox være interessant. Har du også behov for en form for CRM styring, så kig i retning af Active Campaign (som vi bruger) eller Hubspot.

Få hjælp til online markedsføring

Nu er du klar til at tale mere med om online markedsføring. Du ved, at det ikke kun handler om at skubbe indhold ud til kunderne, men at det i lige så høj grad handler om, at have indhold klar til de kunder, som søger efter det.

