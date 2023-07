7 metoder til at lave B2B leadgenerering

Jo flere leads du får, des mere omsætning får du også.

Det er i hvert fald den umiddelbare, logiske tilgang til B2B marketing.

Så hvordan får du flere B2B leads, og hvilke metoder og teknikker kan du bruge inden for B2B leadgenerering?

Det vil jeg forsøge at give dig svaret på i denne artikel.

Start med at kategorisere jeres B2B leads i stadier

Ikke alle leads er ens, og ikke alle leads er lige langt i deres købsrejse. For at påvirke dine leads i præcis de stadier, de er i, bør du starte med at kategorisere disse stadier baseret på, hvor dine leads er i købsrejsen.

Her er min generelle beskrivelse af nogle almindelige leadtyper:

Rå leads (Raw Leads): Disse er personer, der har udtrykt en vis interesse for dit produkt eller din tjeneste, men som endnu ikke er kvalificeret. Det kan omfatte dem, der har besøgt dit websted, udfyldt en formular eller fulgt dig på sociale medier.

Marketing Qualified Leads (MQLs): MQL’er er leads, der har vist en højere grad af engagement og interesse for dit produkt eller din tjeneste gennem deres interaktioner med din marketingindsats. Det kan omfatte at downloade indhold, deltage i webinarer eller åbne e-mails. MQL’er er normalt klar til at modtage mere information og blive plejet yderligere af marketingteamet.

Salgskvalificerede leads (SQLs): SQL’er er leads, der har passeret visse kriterier for at blive betragtet som salgsklar og har udtrykt en klar interesse i at købe. Det kan omfatte at anmode om en produktdemonstration, bede om et tilbud eller udfylde en kontaktformular. SQL’er er klar til at blive kontaktet direkte af salgsteamet og blive konverteret til kunder.

Salgskvalificerede muligheder (Sales Qualified Opportunities): Dette er leads, der er blevet kvalificeret af salgsteamet og identificeret som en reel mulighed for at lukke et salg. Disse leads har typisk gennemgået en salgsvurdering og passer til virksomhedens ideelle kundeprofil.

Kunder (lukkede salg): Dette er leads, der er blevet konverteret til betalende kunder efter at have gennemgået hele salgsprocessen. Lukkede salg er det ultimative mål for ethvert marketing- og salgsteam.

Ovenstående er min generelle beskrivelse af de forskellige stadier, og jeg anerkender fuldt ud, at dette ikke er universelt og det kan variere fra virksomhed til virksomhed. Du kan også se på det som, at raw leads og MQLs er dem, der tilmelder sig jeres nyhedsbrev, mens SQLs i højere grad er dem, der udfylder jeres kontaktformular på jeres website.

Uanset hvordan I inddeler det, er det vigtigt, at I får taget stilling til det i jeres marketing- og salgsteams, så I kan samarbejde effektivt og prioritere jeres indsatser og lukke flere salg.

Psst.. du kan blive meget klogere på kunderejsen i vores uddybende blogindlæg her.

Og nu, hvor vi har inddelingerne på plads, så lad os gå videre til de 7 metoder.

Metode 1: Gated whitepapers og e-bøger

Whitepapers og e-bøger er populære i B2B-marketing og kan bruges effektivt til leadgenerering. Formaterne kan godt ligne hinanden, og der vil sikkert være forskellige fortolkninger afhængigt af, hvem du spørger.

Lad mig komme med mine fortolkninger:

Et whitepaper er en dybdegående rapport eller vejledning om et specifikt emne, der for eksempel præsenterer din kundes problemer og dine løsninger. Det kan også omfatte tekniske detaljer, brancheindsigt, casestudier og best practices i dit marked. Whitepapers har til formål at uddanne læseren, vise ekspertise og skabe tillid.

En e-bog er længere end et whitepaper og indeholder typisk mere letforståeligt og underholdende indhold. Formålet med en e-bog er også at uddanne og engagere læseren, samtidig med at du præsenterer jeres viden og indsigt på en interessant måde.

For begge formater kræver det, at indholdet er værdifuldt og relevant indhold for din målgruppe.

Når du skal bruge disse til leadgenerering, skal du oprette en dedikeret landingsside, der indeholder en kort beskrivelse af indholdet, fordele ved at læse det og en formular til at indsamle kontaktoplysninger fra dine besøgende.

Metode 2: Gratis demo eller prøveperiode

Du kan give dine potentielle kunder en gratis demo, prøveperiode eller anden tidsbegrænset adgang til et produkt eller en tjeneste uden omkostninger for brugeren. Dermed får dine potentielle kunder mulighed for at prøve din løsning og mærke værdien af den, før de beslutter sig for at købe den.

Det kan i princippet også være en freemium model, hvor du har en gratis version af dit produkt.

Gratis prøveperioder er almindelige i software- og abonnementstjenester og kan variere i længde fra et par dage til flere uger.

Metode 3: Gratis konsultation, rådgivning eller sparring

En gratis konsultation, rådgivning eller sparring er en (uforpligtende) samtale mellem din potentielle kunde og en ekspert fra din virksomhed.

Det kan være et telefonopkald, videokonference eller personligt møde, hvor den potentielle kunde kan stille spørgsmål, fremlægge sit behov og få rådgivning om, hvordan dit produkt eller din tjeneste kan hjælpe.

Konsultationer er almindelige i f.eks. juridisk rådgivning, markedsføring og IT-support samt leder- og medarbejderudvikling.

Jeg skrev før, at det er uforpligtende. Det er det ikke helt, for man forpligter sig jo med sin tid og med sine kontaktinformationer.

Metode 4: Gratis rapport eller analyse

En gratis rapport eller analyse kan komme i to forskellige former:

Der er den generiske rapport, som kan indeholde forskning, statistikker, casestudier og ekspertudtalelser, som I har indsamlet, og som er designet til at informere og uddanne læseren.

Og så er der den specialtilpassede rapport, som typisk er en analyse af den pågældende virksomheds tilstand inden for det område, du tilbyder. Ofte kommer denne i samspil med den førnævnte konsultation.

Uanset om det er generisk eller tilpasset, er det vigtigt, at rapporten har en høj værdi for modtageren.

Metode 5: Webinarer og virtuelle begivenheder

Afhold webinarer og virtuelle begivenheder, der præsenterer din virksomheds ekspertise og løsninger.

Et webinar er typisk kun et enkelt virtuelt oplæg, og du kan afholde webinarer på et par forskellige måder:

Først og fremmest skal selve webinaret afholdes, og her ligger der en styrke i at afholde det live, så du kan få en interaktion med din målgruppe. De kan stille dig uddybende spørgsmål, og du kan svare.

Det er forskelligt, hvordan dette gøres optimalt. Der er nogle, som gør det via en chat, og så er der andre, som trækker spørgeren ind på den virtuelle scene, så man kan stille spørgsmålet via webcam. Dette giver en hel anden dimension og kvalitet i spørgsmålene, end når det foregår via chat.

Når webinaret er optaget, kan du gemme optagelsen og tilbyde webinaret “on demand”. Det vil sige, at brugeren kan tilmelde sig efterfølgende og se det, når der er tid.

Du bør i øvrigt eftersende optagelsen til dem, som har været tilmeldt. På den måde kan de, som af en eller anden årsag var forhindret i at se med live, se det efterfølgende. Det øger antallet af tilmeldinger og leads markant.

Endelig findes der også software, som kan lave on demand webinarer, som føles ligesom live webinars.

Virtuelle begivenheder kan både være online konferencer, altså flere oplæg på samme dag, såvel som live events afholdt på kanaler som LinkedIn.

Her giver LinkedIn dig også indsigt i deltagerne, som du kan connecte med efterfølgende. Facebook og TikTok kan i princippet også bruges til live events, men giver dig ikke samme kontakt og virksomhedsindsigter, som du får på LinkedIn.

Metode 6: Lead ads

Lead ads fra platforme som Facebook og LinkedIn er annoncer, der er designet specifikt til at generere leads ved at indsamle kontaktoplysninger direkte via annonceplatformen.

Du kan bruge disse til at skaffe MQLs i kombination med dit gated content fx. e-bøger, whitepapers, rapporter eller andre værdifulde ressourcer. Du kan også bruge det til at annoncere for dit næste webinar eller virtuelle events.

Lead ads kan bruges til at promovere dit gated content ved at opfordre brugerne til at udfylde en formular med deres kontaktoplysninger direkte i annoncen for at få adgang til indholdet. På den måde kan du generere MQL’er – potentielle kunder, der har vist interesse for dit indhold og er mere tilbøjelige til at engagere sig med dit brand.

Lead ads kan også bruges i en retargeting-sammenhæng ved at målrette personer, der allerede har vist interesse for dit brand eller produkt, men endnu ikke har foretaget et køb eller konverteret til et SQL.

Du kan for eksempel annoncere til personer, der tidligere har interageret med din virksomheds SoMe side, dit website eller andre former for kundelister, og vise disse relevante budskaber såsom cases og løsninger på deres pains, og så indlejre en lead ad kontaktformular direkte i annoncen.

Metode 7: Søgetrafik fra SEO og PPC

De tidligere nævnte metoder til B2B leadgenerering har primært handlet om de tidlige stadier i kundernes købsrejse – det, jeg indledningsvis kaldte for Rå Leads og Marketing Qualified Leads. Med søgetrafik har vi potentielt mulighed for at gå skridtet videre.

Når brugeren sidder foran søgemaskinen, har hun et erkendt behov eller problem, hun ønsker en løsning på. Dermed er hun ofte længere i sin købsbeslutning.

Typisk vil den trafik, du skaber via SEO, passe ind i det meste af kunderejsen.

Du kan altså både forsøge at skabe MQLs gennem guides og artikler, og så benytte dig af nogle af de førnævnte metoder som whitepapers, e-bøger eller content upgrades til at få brugeren til at udfylde sine kontaktinformationer.

Med SEO kan du også forsøge at skabe SQLs via trafik mod dine mere salgsorienterede produktsider. Det kræver selvfølgelig, at brugerens søgeintention er mere salgsorienteret. Søger brugeren en guide, er det ikke sikkert, det er dine produktsider, du vil have brugeren ind på.

Når du annoncerer med PPC og Google Ads, bør det være mere målrettet efter at skabe SQLs. Ellers bliver din annoncering sandsynligvis for omkostningstung.

Hvilke kontaktinformationer skal du bede om i b2b leadgenerering?

En god tommelfingerregel er: Spørg ikke om mere end højst nødvendigt.

Men ofte er det navn, virksomhedsemail og virksomhedsnavn.

Overvej evt. om det er OK, at dine brugere indtaster deres private mail. De kan jo stadig godt blive kvalificeret, men måske er de bare ikke helt klar til at give sig til kende.

Kig også på hvilket stadie, dine leads er i og tilpas formularerne herefter. Er det strengt nødvendigt, at du får både virksomhedsnavn, titel og telefonnummer, hvis leadet kun er i MQL-stadiet? Eller kan det netop være med til at kvalificere dine leads eller måske dekvalificere irrelevante leads i dit system?

Afslutningsvis har jeg en lille opgave til dig:

Overvej ganske kort, hvilket leadstadie du er i ift. Skjoldby & Co og os som digital marketingbureau.

Hvis du føler dig som et MQL, så kan du jo tilmelde dig vores nyhedsbrev eller abonnere på vores podcast.

Er du mere et SQL lead, så tag et smut forbi vores sider om os og tag herefter kontakt til os.