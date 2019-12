I denne artikel fortæller jeg dig, hvad du skal vide om linkbuilding, hvad enten du selv vil gå i gang med linkbuilding eller vil købe linkbulding.

Jeg giver dig også en liste med forskellige linkbuilding metoder. For at du kan træffe de rigtige valg, når du skal købe linkbuilding, fortæller jeg både om black hat metoder (og som jeg ikke kan anbefale) og selvfølgelig white hat metoder, som jeg godt kan anbefale.

Hvad er linkbuilding?

Linkbuilding er en SEO-taktik, som handler om at få eksterne links til at pege på dit website.

Begrebet linkbuilding har fået et blakket ry, fordi mange forbinde det med lyssky teknikker. Men som beskrevet i denne artikel, er der også ordentlige linkbuilding-metoder, som bygger på kreativitet og dygtighed.

Hvorfor er linkbuilding vigtig?

Links som peger ind mod dit website bruges af søgemaskinerne til at finde indhold, samt vurdere kvaliteten af det og din autoritet.

Du kan sammenligne et link som en anbefaling:

Nogle anbefalinger kan veje tungt, hvis den som anbefaler selv har høj autoritet og ekspertise inden for det, de anbefaler. Andre anbefalinger kan være mere neutrale fordi de enten ikke har autoritet eller ekspertise inden for området. Og andre anbefalinger kan være deciderede negative, hvis ikke der er tillid til dem der anbefaler.

Sådan er det også med links. Du skal derfor sørge for at få links fra sider som enten har høj autoritet, høj ekspertise eller begge dele.

Er linkbuilding tilladt ifølge Google og er det ulovligt?

Der er metoder som både er i overensstemmelse med Googles retningslinjer og den danske lovgivning. Men der er også metoder, som ikke overholder Googles retningslinjer og som kan være en overtrædelse af markedsføringsloven.

Markedsføringsloven siger f.eks., at når der er tale om annoncering, skal det være tydeligt for enhver. Og der er nogle former for linkbuilding som kan sidestilles med annoncering, men hvor annonceringen ikke er synliggjort.

Virker lyssky linkmetoder stadig?

Google skriver, at det kun er naturlige links, som hjælper med din rangering af dit website. Dette er desværre ikke sandt. De lyssky metoder virker stadig – så om du vil bruge dem, handler mere om moral og etik.

Hvis du vil gøre noget, for at stoppe lyssky metoder, kan du overveje at anmelde de virksomheder, som bruger dem. Jo mere data Google har om de lyssky metoder, des nemmere har de også ved at sætte en stopper for dem.

Hvor mange links skal jeg have?

Hvor mange links du skal have afhænger af konkurrencen inden for de søgeord, du vil findes på. Derudover skal du i højere grad tænke kvalitet frem for kvantitet. Får du links af højere kvalitet end dine konkurrenter, behøver du færre end dem.

Hvis du vil undersøge, hvor mange links dine konkurrenter har og hvor de får dem fra, kan bruge værktøjer som Ahrefs, SEMRush, Majestic eller Moz.

Når du analyserer konkurrenterne på dine vigtigste søgeord, vil du sikkert se, at det dels er forskellige konkurrenter, dels at det ikke kun er antallet af links eller domæneautoriteten, der bestemmer rækkefølgen på placeringerne. Husk at Google kigger hundredvis af forskellige faktorer og links er blot et af dem.

Kan jeg blive straffet af søgemaskinerne for at lave links?

Ja. Hvis du overtræder søgemaskinernes retningslinjer, kan du blive straffet og i værste fald ryge helt ud af indekset. Vær meget opmærksom på det, når du køber links og SEO.

Hvordan finder jeg linkmuligheder?

Vi har skrevet en liste med 10 metoder og muligheder herunder. Den mest simple metoder at starte med er at søge efter dit firmanavn på nettet, og undersøge om der er mulighed for at få et link de steder, hvor du er nævnt.

Tag kontakt til de steder, hvor et link til dit website er relevant.

Husk at en benævnelse af din virksomhed er ikke ensbetydende med, at det også er relevant at linke til dig. Så vær selvkritisk og hav respekt for dem du kontakter.

Nedenfor er liste med metoder. Det er langt fra alle jeg selv anbefaler eller vi arbejder med, men jeg lister dem som sagt, så du kan træffe den rigtige valg.

PBNs og Splogs

PBN er en forkortelse af Private Blog Network, og Splog er en forkortelse af Spam Blog. Et PBN website eller en Splog er egentlig blot en artikeldatabase, hvor typisk SEO-bureauer udgiver eller køber sig ind på for at udgive artikler, hvor fra de kan linke til deres kunder.

Artiklerne kan være kamufleret pressemeddelelser såvel som ”gode” råd og anbefalinger. Ofte mangler disse noget substans, som ikke skaber værdi til læseren, og som man som virksomhed egentlig ikke ønsker at blive associeret med.

Og endelig vil du også kunne finde PBNs og splogs, som har artikler, der kommer med decideret skadelige råd eller usande påstande.

I Danmark er dette nok den mest udbredte linkbuildingmetode.

Hvordan laves PBNs og Splogs?

Den typiske måde at lave PBNs og splogs på er at købe udløbet domænenavne, som har en historisk linkautoritet, og så bygge et nyt website herpå.

Forestil dig, at en virksomhed eller en organisation har købt et domænenavn til at køre en kampagne fra, og denne kampagne har fået noget omtale og nogle links fra stærke sider. Når kampagnen er slut lader virksomheden domænet udløbe, men der er stadig websites som linker til domænet. Disse links skaber autoritet til domænet og det kan SEO-folk bruge.

En anden metode at skaffe sig et PBN-site eller splog, er ved at opkøbe tidligere affiliate websites. Disse har også noget historik, og har måske allerede noget indhold inden for bestemte nicher, som man kan bygge videre på.

Og endelig er der også nogle, som opbygger deres egne websites helt fra bunden på friske domænenavne. Dette er dog tidskrævende, fordi de starter fra 0 i autoritet.

Folkene bag PBNs og Splogs skjuler ofte ejerskabet enten bag private stråmænd eller ved at skjule registrantinformationer hos domæne-registry’en som f.eks. DK-Hostmaster.

Du vil sjældent se den rigtige afsender på websitesne. I nogle tilfælde er det opdigtede personaer og i andre tilfælde er afsenderen bare skjult bag anonymitet.

Derudover forsøger man at skjule sig fra Google og andre crawlere, ved at benytte forskellige webhosts til sit PBN eller Splog-netværk. Dermed ser det ud til, at det er forskellige og uafhænge websites.

Er PBNs og Splogs tilladt ifølge Google?

Som udgangspunkt er PBNs og Splogs en overtrædelse af Googles retningslinjer, med mindre linksne benytter attributten rel=nofollow eller rel=sponsored. Det giver dog ikke mening at links fra den slags websites, benytter nofollow og sponsored.

Er PBNs og Splogs tilladt i følge markedsføringsloven?

Forbrugerombudsmanden har i sin tid udtalt sig til os, at hvis ikke artiklerne på denne type websites, ikke er tydeligt markeret med Sponsoreret eller Annonce, så er disse artikler en overtrædelse af markedsføringsloven. Derudover kan der være problemer ifht. at skjule hvem afsenderen af artiklerne egentlig er.

Der har dog ikke været sager i retten inden for dette område.

Det nærmeste vi kommer i Danmark, er de sager der kører mod bloggere og influencere, som har anprist virksomheder og produkter, uden at fortælle at de har fået belønninger for det.

Anbefaler Skjoldby & Co PBNs og Splogs?

Nej.

Linkkataloger

Der findes en række forskellige typer af linkkataloger eller websites, som du kan kategorisere som linkkataloger. Nogle er en naturlig del af internettet mens andre er bygget alene for at kunne give kunstig linkværdi ud til andre.

Kataloger som De Gule Sider, 118, Krak, Foursquare og Yelp er en naturlig del af internettet. De er bygget med et andet formål end at skabe links. Dem der kun er bygget for at give kunstig linkværdi, fortjener ikke at blive nævnt her, men mon ikke du kan spotte dem, når du ser dem.

Er linkkataloger tilladt ifølge Google?

Nej. Du må ikke bruge linkkataloger til at øge din autoritet og din linkværdi.

Men i de rigtige kataloger (af mangel på bedre ord) er det faktisk vigtigt, at du bliver nævnt, fordi det er med til at verificere, at du er en rigtig virksomhed. Og det er også helt ok, at du får et link herfra.

Anbefaler Skjoldby & Co linkkataloger?

De ”rigtige” kataloger benytter sig i mange tilfælde af link-attributten rel=nofollow, som fortæller søgemaskinerne, at der ikke skal overføres PageRank (linkværdi). Derudover er disse katologer som sagt også med til at skabe autoritet på andre måder. Derfor kan jeg godt anbefale optagelse i disse.

Kunder

Dine kunder har måske også et website, enten en virksomhedswebsite eller blogs. I en offline verden vil anbefalinger fra kunder typisk veje tungt. Det kan de også gøre online, og er derfor også en attraktiv linkbuilding-metode.

Hvordan får du links fra kunder?

Paradoksalt nok er der to metoder i hver sin ende af skalaen, der kan få din kunde til at omtale dig:

Du kan levere et fantastisk produkt eller oplevelse. Du kan levere et elendigt produkt eller oplevelse.

Begge ting kan resultere i links fra din kunde, som i princippet kan være med til at øge autoriteten af dit website.

Udover at levere det gode produkt og skabe den gode oplevelse, kan du opfordre din kunde til at skrive om sin oplevelse med dig.

Er links fra kunder tilladt ifølge Google?

Google skriver, at så længe det ikke er et krav fra din side i forbindelse med din leverance og så længe du ikke har givet dem noget, for at de linker, så er links fra dine kunder helt fint.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra kunder?

Ja. Hvis du kan få dine kunder til at omtale og linke til dig, er det den bedste anbefaling du kan få.

Leverandører og samarbejdspartnere

Det er meget normalt, at man nævner sine kunder og samarbejdspartnere på sit website. Det er med til at skabe social proof over for nye kunder og nye samarbejdspartnere.

De steder hvor du er kunde, eller de virksomheder du samarbejder med, enten fordi du henviser, eller hvor I i fællesskab samarbejder om en leverance eller et produkt, er dermed også potentielle websites at få links fra.

Hvordan får jeg links fra leverandører eller samarbejdspartnere?

Skriv til dem, hvorfor du værdsætter samarbejdet, og hør om ikke du må blive brugt som en af deres referencer. Se evt. denne uddybende artikel.

Er links fra leverandører og samarbejdspartnere tilladt ifølge Google?

Hvis der kun er tale om linkbytte eller partnerskab, der kun har til formål at linke til hinanden, så er det ikke tilladt jf. Googles retningslinjer.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra leverandører og samarbejdspartnere?

Ja. Min fortolkning af denne retningslinje er, at hvis du har et oprigtigt samarbejde med en virksomhed, er det helt naturligt at I linker til hinanden – også selvom det egentligt kan se ud som et linkbytte.

Har du anbefalet en anden virksomhed eller dennes produkt, er det heller ikke ualmindeligt eller unaturligt, at denne linker til dit website.

Medlemsskaber

Mange virksomheder eller virksomheders ansatte er medlem i brancheforeninger, netværk eller andre erhvervsrelaterede klubber. Nogle af disse foreninger, netværk og klubber har offentlige medlemslister, som også angiver medlemmernes websites.

Er links fra medlemsskaber tilladt ifølge Google?

Google nævner ikke deciderede medlemsskaber i deres retningslinjer.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra medlemslister og medlemsskaber?

Ja. At være medlem af noget, er en naturlig del af det at være erhvervsdrivende og med til at synliggøre, at du er en rigtig virksomhed. Derfor mener jeg, det er en naturlig del at være listet på medlemssider og giver disse medlemslister mulighed for at angive din hjemmeside, bør du i min optik tilføje den.

Kommentarer i forums

Før Facebook-grupperne var forums meget populære at stille spørgsmål i og få anbefalinger. Der findes stadig nogle nicheforums på nettet, som skaber værdi for medlemmerne.

I disse debattråde kan der blive linket til jeres website, og det kan være et særdeles godt link, som skaber relevant trafik.

Men problemet med netop denne form for links er, at de gennem årene er blevet misbrugt af linkbuildere og spammere.

Dels findes der værktøjer, som automatisk kan gå ind og lave debatter og svare på disse debatindlæg med links i – som om at flere har deltaget. Og dels har linkbuildere og virksomhedsejere selv svaret på tråde, og anbefalet deres egen virksomhed, eller linket til sig selv i signaturen på forummet.

I sin tid indførte Google link attributten rel=nofollow, for at hjælpe blandt andet forumejere mod den slags spam. Og fornylig er attributten rel=ugc kommet til. UGC står for User Generated Content.

SEO-værdien af den slags links er derfor minimal i dag.

Er links fra forumkommentarer tilladt ifølge Google?

Nej, det er Google helt klar omkring.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra medlemslister og medlemsskaber?

Nej. Hvis det er dine kunder, der anbefaler dig i forums, er der som udgangspunkt ikke noget skadeligt ved disse links. Tvært i mod kan det være gode anbefalinger. Men lad nu være med at udgive dig for at være kunde hos dig selv.

Kommentarer på blogs eller gæstebøger

Når du har mulighed for at kommentere på en blog, skal du typisk angive dit navn og din e-mail og derudover kan du angive dit website. Dit navn plejer herefter at blive et link til dit website.

Gæstebøger findes der ikke særligt mange af længere, men der er nogle og princippet er lidt som at kommentere på et blogindlæg.

Ligesom kommentarer på forums var denne type links også meget populært blandt linkbuildere og spammere for år tilbage.

Der er stadig mange der benytter sig af denne metode til trods for SEO-værdien, er minimal. For i dag sætter de fleste blogs linkattributten rel=nofollow eller rel=ugc, på disse kommentarlinks.

Værre er det med gæstebøger, fordi der sjældent er udviklet på dem siden slutningen af 0’erne.

Er links fra gæstebøger og blogkommentarer tilladt ifølge Google?

Nej. Disse sidestilles med forumkommentarer.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra blogkommentarer?

Nej. Kommenter på blogs hvis du har noget værdifuldt at sige. ”Tak for et godt indlæg” er ikke værdifuldt i denne sammenhægn.

Gæsteindlæg og gæsteblogging

Gæsteblogging handler om at tilbyde sig som skribent eller blogger på andres blogs. Det kan være en rigtig god måde at komme ud blandt komplimentere målgrupper, og kan også give nogle gode relevante links.

Før i tiden har vi selv benyttet os af gæstebloggere her på bloggen, men valgte for år tilbage at stoppe med at tilbyde spalteplads til andre end os selv, fordi der gik linkbuilding i den.

Kvaliteten af indholdet blev for dårligt og samtidig ville vi gerne selv eje vores eget website.

Er links fra gæsteblogging tilladt ifølge Google?

Tilbage i 2014 var Google ude og sige, at gæsteblogging ikke var en god idé som linkbuilding metode. Det var dog den spammy tilgang til gæsteblogging, som Google var ude efter, og de skriver også i deres retningslinjer, at kampagner med gæsteindlæg hvor der benyttes søgeordsoptimerede ankertekstlinks, ikke er tilladt.

Hvis du med gæsteblogging, forsøger at manipulere Googles søgeresultater, så er det faktisk ikke tilladt. Så helt firkantet set, så er det din egentlig din hensigt der afgør, om Google tillader det eller ej.

Anbefaler Skjoldby & Co gæsteblogging fra kunder?

Den her er ikke sort/hvid.

Som markedsføringskanal synes vi, gæsteblogging kan prioriteres, og særligt hvis du kan skrive noget af lige så høj værdi, som du skrive på din egen blog.

Der er også andre offentlige udgivelsesmuligheder, som for eksempel LinkedIn og Medium, hvor du kan skrive artikler og nå ud til nye målgrupper. Platforme som LinkedIn og Medium bliver også indekseret af Google, men kinksne herfra har dog attributten rel=nofollow på, hvilket de ifølge Googles retningslinjer bør have.

Som linkbuilding metode alene, synes jeg ikke gæsteblogging er i orden.

Betyder det så, at jeg anbefaler dig at fjerne links, hvis du har gæsteblogget?

Nej. Selvfølgelig giver det mening, at du får linket til dig selv i en forfatterboks, eller får linket til en anden ekstern reference som releaterer sig til dit gæsteindlæg, også selvom referencen er din egen.

Skal du bede udgiveren om at bruge attributten rel=nofollow?

Nej, det synes jeg heller ikke er dit job. Det bør være op til udgiveren selv at vurdere, om de vil stå inde for linket eller ej.

Link bait og digital PR

Nogle definerer link bait alene som værende værdifuldt indhold, der automatisk giver links, uden du behøver at spørge andre om det. Andre mener, at link bait ud over indholdet, også kan have en outreach proces, hvor du spørger om omtale og links.

Det vil jeg lade dig selv vurdere. Jeg mener, at link bait i mange tilfælde kan ligne det vi kalder digital PR, som handler at skabe noget værdifuldt indhold (bait), som kan give dig links til dig.

Indholdet kan forekomme i mange forskellige former:

Infografikker

Badges og mærkeordninger

Awards

Simplificering af love, regler og vejledninger

Studier og statistikker

Widgets

Er linkbait og digital PR tilladt ifølge Google?

Det afhænger faktisk af, hvad det er for noget indhold, du har lavet.

Er der tale om mærkeordninger, hvor du i princippet bytter links, er de faktisk ikke tilladt, med mindre linket indeholder rel=nofollow. Det samme gælder widgets, f.eks. en statistik eller et certifikat, som linker tilbage til jer.

Hvis dit indhold bliver gengivet eller omtalt på baggrund af en redaktionel beslutning, er det præcis i tråd med Googles egen anbefaling om link building.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra link bait og digital PR?

Ja. Så længe der ikke er tale om linkbytte.

Advertorials og native advertising

Mange online medier sælger spalteplads som annoncer, såkaldte advertorials eller native advertising. Det er blevet en populær linkbuilding-taktik fordi medierne har en høj autoritet, og links fra disse advertorials kan videreføre denne værdi.

Hvordan køber jeg advertorials?

Nogle medier kan du kontakte direkte, og købe advertorials igennem. Andre handler kun igennem brokere. Typisk skal du selv levere artiklen, som skal leve op til nogle redaktionelle krav. Prisen for en advertorial kan være fra 500 kroner og op til 25.000 kroner. Hvis du køber advertorials, så sørg for at få at vide, om den på noget tidspunkt udløber eller kan udløbe. Jeg har set advertorials, som enten er tidsbegrænset eller også er mediet blevet lukket ned. Eksempelvis lukkede Berlingske siden AOK og flyttede den ind under Berlingskes hoved site, og i den forbindelse blev alle advertorials fjernet.

Er advertorials tilladt ifølge Google?

Nej. Ikke som linkbuilding form. For at overholde Googles retningslinjer bør linksne i disse advertorials have attributten rel=sponsored eller rel=nofollow. Det er dog de færreste medier som overholder dette.

Anbefaler Skjoldby & Co links fra advertorials?

Nej, ikke som linkbuilding metode. Men er mediet relevant, kan der være både god eksponering og komme relevant trafik gennem. Dette skal du tage med i dine overvejelser. Gør du det, vil jeg anbefale, at du sikrer dig, at attributten rel=sponsored kommer på linksne.