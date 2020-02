Ved du, hvordan du laver en god og grundig søgeordsanalyse? Hvis ikke er du kommet til det helt rigtige sted. I denne artikel vil jeg nemlig gøre dig meget klogere på søgeordsanalysen i sin helhed. Vi skal igennem spørgsmål som: Hvorfor er søgeordsanalysen vigtig? Hvad er sammenhængen mellem søgeordsanalysen og den optimale kunderejse? Hvordan laver man en søgeordsanalyse? Og hvilke programmer kan man bruge?

Men før vi når dertil, skal vi have styr på, hvad en søgeordsanalyse egentlig er.

HVAD ER EN SØGEORDSANALYSE?

Når vi arbejder med SEO, arbejder vi på at optimere hjemmesider ud fra de søgeord, hjemmesiden skal findes på.

Og hvilke søgeord er det så lige præcis, tænker du måske? Hvis du ikke ved det, kan det være svært (læs: umuligt) at begynde at optimere. Derfor vil en god søgeordsanalyse i langt de fleste tilfælde udgøre byggestenen for dit videre arbejde med SEO.

En søgeordsanalyse fungerer som en dybdegående indsigt i hvilke behov, der er i netop dit marked – og hvilke behov du kan imødekomme. Hvis din hjemmeside sælger sko, giver det god mening at forsøge at imødekomme behovet hos dem, der søger efter nye sko.

Ved at kortlægge alle relevante søgninger i markedet får du et overblik over markedsbehovet og dermed de søgeord, du skal optimere på.

Søgeord kan være meget forskellige. Nogle er spørgende og informationssøgende om et bestemt emne. Det kan for eksempel være spørgsmål omkring, hvordan julen opstod, eller hvilke bivirkninger der er ved en bestemt type medicin.

Andre søgninger kan være meget specifikke og målrettet et konkret produktkøb. Det kan for eksempel være en søgning på ’køb vin’ eller endnu mere specifikt ’køb Amarone’. En fin indikator på disse søgninger er, om Google Shopping viser sig i SERP (Search Engine Result Page), som vist på billedet nedenfor. Hvis Google Shopping vises, vil det typisk være en købsorienteret søgning

SHORT TAIL OG LONG TAIL

I forbindelse med SEO arbejder vi med både short tail søgninger og long tail søgninger. Short tail er de korte, upræcise søgninger, som ikke nødvendigvis har noget erkendt behov, imens long tail er de lange og specificerede søgninger med et målrettet og erkendt behov. Begge former for søgninger bør indgå i en søgeordsanalyse.

Short tail søgninger har som regel flere månedlige søgninger end long tail. Der er for eksempel omkring 27.000 månedlige søgninger på sko, men disse søgninger kan splittes op i mange forskellige long tail søgninger, som affødes af vidt forskellige behov. Hvem ved, om søgeren egentlig leder efter løbesko, balletsko, fodboldsko eller måske et blogindlæg, der forklarer, hvordan man vasker sine hvide sko?

Long tail søgninger vil typisk have færre månedlige søgninger, men de har en tendens til at konvertere bedre. En person, som søger på ‘sko’ (short tail), vil som regel ikke være lige så tæt på en konvertering som en person, der søger på ‘New Balance 1080 løbesko herre’ (long tail). Her har personen, der bruger long tail søgninger, en mere specifik idé om, hvordan vedkommende kan få sit behov opfyldt. Det betyder også, at der formentlig ligger en del flere søgninger og research mellem (short tail) søgningen på ’sko’ og en reel konvertering.

Det er en af grundende til, at det er en god idé at have salgstragten i tankerne, når du laver din søgeordsanalyse. Og hvis du har glemt, hvordan den ser ud, genopfrisker vi lige hukommelsen med nedenstående billede:

Jo længere du bevæger dig ned i tragten, des mere specifik bliver søgningen fra brugerens side. Og som vi lige har været inde på, har brugeren en større tendens til at blive kunde, jo mere specifik søgningen er. Denne procedure er dog ikke skrevet i sten, og de mindre specifikke søgninger har selvfølgelig også en meget vigtig rolle i kunderejsen.

DEN OPTIMALE KUNDEREJSE

Når du laver din søgeordsanalyse, er det en god idé at have kunderejsen i tankerne. Den kan se ud som følgende:

Øverst i tragten vil brugeren foretage en søgning på eksempelvis ’sko’. Længere nede, og efter brugeren har lavet noget research, finder brugeren ud af, at det skal være sorte sko. Derefter finder brugeren ud af hvilket mærke, det skal være og foretager herefter en søgning på ’sorte Adidas sko’. Når brugeren har undersøgt mulighederne indenfor sorte Adidas sko, finder han eller hun ud af hvilken model, det skal være. Derefter foretager brugeren endnu en søgning på ’sorte Adidas sko Falcon’. Og det er så denne søgning, der resulterer i en konvertering, fordi brugeren har undersøgt markedet og fundet ud af hvilket produkt, der kan imødekomme behovet.

På nedenstående billede kan du se en søgning på ’SEO’ foretaget i programmet Storybase. Jeg gennemgår programmets funktioner senere – for nu skal du bare vide, at Phrases er det antal søgninger, som indeholder ordet SEO, imens Searches er antallet af månedlige søgninger.

Med udgangspunkt i ovenstående kan vi analysere os frem til, at nogle af de behov, der ligger i søgningen ’SEO’, stammer fra folk, der leder efter et SEO-bureau, Yoasts SEO plugin, SEO-kurser eller som vil vide, hvordan man arbejder med SEO på en webshop.

På den måde kan behovet indenfor en produktkategori, service eller andet kortlægges via en søgeordsanalyse.

En søgeordsanalyse kan tage alt fra 15 minutter til flere dage at lave. Tidsforbruget kommer først og fremmest an på, hvilke markeder søgeordsanalysen skal undersøge, men det kommer også an på, hvor dybdegående analysen skal være. Eftersom søgeordsanalysen er byggestenen for et godt SEO-arbejde og til dels også for et godt SEM-arbejde, vil det for det meste være en god investering at bruge rigeligt med tid på søgeordsanalysen.

HVORDAN LAVER JEG EN SØGEORDSANALYSE?

Frem til nu har vi talt om, hvad en søgeordsanalyse er, og hvorfor du skal lave en i forbindelse med dit SEO-arbejde. Senere vil jeg præsentere dig for hvilke programmer, du kan bruge i forbindelse med søgeordsanalysen.

Men først skal vi se på, hvordan du laver den rigtig gode, grundige og dybdegående søgeordsanalyse, som skubber din hjemmeside helt til tops. Eller i hvert fald godt på vej derop.

Der er ikke nogen fast fremgangsmåde på den gode søgeordsanalyse. Det afhænger af markedet, konkurrenterne og din mængde af eksisterende viden om de to. En fremgangsmåde, som generelt er god at benytte, og som jeg vil gennemgå med dig, er denne:

Brainstorm Undersøg markedet Undersøg konkurrenter Kig på din nuværende situation Inddel dine søgeord i kategorier Udvælg primære søgeord

1. BRAINSTORM

I den digitale verden er det ikke ofte, at vi starter et projekt med papir og blyant. Men det kan vi her. Du kan selvfølgelig også vælge at åbne et word dokument, men det er en helt anden snak.

Nu skal vi nemlig snakke brainstorm – en god og simpel måde at indlede en søgeordsanalyse, og som kan føre dig godt videre. Hele pointen med brainstormen er at skabe en liste med søgeord, som er relevante for dig og din forretning. Du skal forestille dig alle de behov og søgninger, der kan være i markedet, og som din hjemmeside skal kunne imødekomme.

Fra denne liste kan du finde synonymer og relaterede søgninger. På den måde kan du dykke dybere ned i nogle af de brede søgninger, så søgeordsanalysen også kommer til at dække de lag, der er længere nede i salgstragten. Det er, hvad næste fase beskæftiger sig med.

2. UNDERSØG MARKEDET

I denne fase undersøger du, hvad interessen er for de ydelser, services eller produkter, som du har fundet frem til i din brainstorm. I hvilke kombinationer søger brugerne på søgeordet? Stiller de specielle spørgsmål i forhold til produktet, som du kan besvare?

Her er det en god idé at benytte et søgeordsanalyseværktøj til at undersøge markedet indenfor det specifikke søgeord. Hvis du i din brainstorm har noteret Nike sko, fordi du sælger sko og ved, at der er efterspørgsel på Nike sko, vil du med dit værktøj undersøge hvad inden for Nike sko, der er efterspørgsel på.

I programmet Storybase (bare rolig, det fortæller jeg mere om senere) kan det for eksempel se ud som på nedenstående billede.

Du kan gentage arbejdet med flere forskellige søgeord, indtil du har et godt billede af, hvad der er behov for inden for de forskellige områder af din forretning. Når du finder interessante søgeord eller fraser i værktøjet, skal du gemme ordene. De fleste værktøjer har en funktion, hvor du kan gemme søgeord til en liste og derefter flytte dem ind i Excel eller sheets, alt efter hvilket program du foretrækker.

Det er også her, du finder ud af, hvor mange søgninger, de forskellige søgeord egentlig har. De fleste værktøjer kan give et estimat på, hvor mange månedlige søgninger de forskellige søgeord har. Det giver en indikation på, hvor du skal lægge din energi. Hvis en søgning har 10 månedlige søgninger og en anden har 150, vil førstnævnte som udgangspunkt ikke være lige så interessant som sidstnævnte.

3. UNDERSØG KONKURRENTER

Nu skal du til at kigge på dine potentielle konkurrenter. Hvad skriver de om? Og hvordan?

Ved du, at du har nogle konkurrenter, som befinder sig i samme marked som dig, kan du udnytte de søgeord, som de bliver fundet på til at trække trafik til din egen hjemmeside.

Du kan starte med at tage et kig på konkurrenternes hjemmeside og se hvilke søgeord, de bruger på deres landingssider.

Derudover er der flere værktøjer, som kan være brugbare i denne proces, men det vender vi tilbage til senere.

Det vigtige er, at du også gemmer konkurrenternes søgeord et sted, så du kan kombinere dem med resten af dine søgeord og dermed få en samlet søgeordsanalyse.

4. KIG PÅ DIN NUVÆRENDE SITUATION

Når du har fundet alle de søgeord, som i første omgang skal indgå i din søgeordsanalyse, er det en god idé at finde ud af, hvordan du ranker på disse søgninger lige nu. Det kan du gøre med en rank tracker (igen et værktøj – vi kommer til det), som giver et overskueligt overblik over, hvordan din side ranker. Derudover kan du tracke fremskridt og cause & effect. Du kan følge med i hvilke tiltag, der forbedrer dine rankings og hvilke tiltag, der ikke ændrer noget.

5. INDDEL DINE SØGEORD I KATEGORIER

Når du har samlet alle de søgeord, du har fundet indenfor de forskellige markeder og lagt dem i en rank tracker, skal de kategoriseres. Det kan du fx gøre i Excel eller i Google Sheets. Ved at kategorisere efter alle de behov, der er i markedet, og som din forretning kan imødekomme, får du et tydeligt overblik over efterspørgslerne, og hvor du med fordel kan optimere.

På nedenstående billede ser du de forskellige kategorier, vi har lavet i en søgeordsanalyse til en velgørenhedsorganisation.

Denne inddeling giver os et overblik over, hvad folk efterspørger, når det kommer til at støtte organisationer, fradrag vedr. bidrag eller geografisk orienterede søgninger.

Der er ingen regel for, hvordan kategoriseringen skal se ud. Det kommer i høj grad an på hvilke søgeord, der findes, og hvad du selv synes giver det bedste overblik. Det vigtige er, at du nemt og hurtigt kan finde ud af hvilken viden, brugerne søger, hvis der skal skrives indhold om for eksempel sygdomme.

6. UDVÆLG PRIMÆRE SØGEORD

Sidst, men ikke mindst: Nu skal du udvælge de søgeord, du vil have fokus på og arbejde videre med. Det vil kræve rigtig mange ressourcer at fokusere på alle de søgeord, der indgår i en søgeordsanalyse, så det er vigtigt, at du vælger nogle specifikke at arbejde videre med. Det sikrer, at du kan holde overblik gennem hele processen. Det bliver også nemmere at konkludere på cause & effect, hvis der ikke arbejdes med for mange søgeord ad gangen.

VÆRKTØJER TIL SØGEORDSANALYSEN

Nu ved du i korte træk, hvordan du laver en søgeordsanalyse, og nu er vi endelig kommet til det: Værktøjerne. Som du nok allerede kan fornemme, bliver det en del nemmere at lave en god søgeordsanalyse med de rigtige værktøjer. Hvilke du vil bruge, og hvordan du griber det an, er op til dig. Vi har nedenfor listet de værktøjer, vi selv gør brug af i en søgeordsanalyse, og så kan du udvælge dem, der er relevante for dig og din forretning.

AHREFS

Ahrefs er et værktøj, som giver dig mulighed for at slå diverse søgeord op i deres Keyword Explorer og få informationer om søgningen.

Du kan bl.a. finde information om:

Keyword difficulty: Henviser til, hvor svært det er at ranke i top 10 på denne søgning på en skala fra 0-100

Henviser til, hvor svært det er at ranke i top 10 på denne søgning på en skala fra 0-100 Search volume: Antal månedlige søgninger

Antal månedlige søgninger Clicks: Estimeret totale antal clicks på denne søgning hver måned

Estimeret totale antal clicks på denne søgning hver måned CPC: Cost per click for annoncer på denne søgning

Cost per click for annoncer på denne søgning Global volume: Det globale antal månedlige søgninger.

I programmet kan du se historisk data på søgevolumen og placering. Du kan også få ideer til potentielle søgeord – du kan for eksempel få vist spørgsmål, som du med fordel kan besvare i en artikel eller et blogindlæg.

Keyword Difficulty er en measurement, man altid skal huske at tage med et gran salt. Her mener Ahrefs for eksempel, at søgningen sko har en keyword difficulty på otte ud af 100, hvilket gør det til et meget nemt ord at ranke på. Det er bare ikke tilfældet i den virkelig verden. Med konkurrenter som Zalando, Miinto og Magasin skal du nok ikke gøre dig de store forhåbninger om at ranke på netop dette ord. Det er derimod kombinationerne, du skal kigge på.

Ahrefs er også et nyttigt værktøj, når du skal kigge på konkurrenternes søgeord. I Ahrefs kan du nemlig lave et såkaldt content gap. Efter du har indtastet dit eget domæne og nogle af konkurrenternes domæner, får du vist de søgeord, som dine konkurrenter bliver fundet på og dermed trækker trafik fra, men som dit domæne overhovedet ikke er synligt på. Dette værktøj kan bruges til at finde nye interessante søgeord, men også til at lukke potentielle huller og minimere konkurrenternes konkurrencemæssige fordele.

Ahrefs har flere forskellige abonnementer, og det er ikke alle, der har adgang til content gap. Med nogle abonnementer får du vist færre resultater, så det skal du lige være opmærksom på.

Udover at finde det gap, der kan være imellem dig og dine konkurrenter, kan det være relevant at finde ud af hvilke søgeord, dine konkurrenter ranker på. Også her er Ahrefs din ven – her kan du slå konkurrenternes domæne op og på den måde kan du se deres rankings uafhængigt af dine egne. Det vil se ud som på nedenstående billede, hvor vi kan se hvilke søgninger, Skjoldby.com bliver fundet på.

SEMRUSH

Mange af Ahrefs muligheder kan du også finde i SEMrush. I SEMrush Keyword Overview kan du se søgevolumen, forslag til relaterede søgeord, historisk data for søgning og anden interessant data.

Mulighederne i SEMrush inkluderer blandt andet:

Volume: Antal månedlige søgninger

Antal månedlige søgninger Number of results: Antal links vist i SERP

Antal links vist i SERP CPC: Cost per click for annoncer på denne søgning

Cost per click for annoncer på denne søgning CPC distribution: Distributionen af annoncer på tværs af lande

Distributionen af annoncer på tværs af lande Trend: Trend for antal månedlige søgninger igennem året

Trend for antal månedlige søgninger igennem året Keyword suggestions: Forslag til søgninger, der indeholder søgeordet

Forslag til søgninger, der indeholder søgeordet Related keywords: Relaterede søgeord.

Derudover kan SEMrush også bruges til at kigge på kokurrenter. I SEMrush hedder funktionen competitor gap og fungerer på samme måde som i Ahrefs.

STORYBASE

Storybase er ret intuitivt at bruge. På forsiden kan du slå et søgeord op, og så giver Storybase et estimat på, hvor mange månedlige søgninger de forskellige søgeord (både long tail og short tail) har om måneden.

På ovenstående eksempel kan man se, at søgningen SEO har omkring 5400 søgninger om måneden i Danmark.

En anden af Storybases brugbare funktioner er muligheden for at gruppere de forskellige søgninger.

Et godt eksempel på, hvordan grupperinger fungerer, er med søgningen sko. Som billedet ovenfor viser, kan du gruppere søgningen på sko i de forskellige søgninger, der findes i markedet. Grupperingerne kan for eksempel vise, at der er mange af søgningerne på sko, som er henvendt et specifikt brand. Ved at gruppere søgningerne kan du lynhurtigt danne dig et overblik over markedet og de behov, der ligger bag en søgning. For eksempel er der mange forskellige søgninger på Adidas sko, og man må derfor antage, at en stor andel af de brugere, der søger på sko, gerne vil have fat i et par fra Adidas.

I Storybase har du mulighed for at vælge enkelte ord, som ikke skal indgå i din søgning. Når du søger i Storybase, kan du sætte et minus (-) foran det ord, som du ikke ønsker skal indgå i din søgning. Hvis du har en skoforretning, som ikke sælger Adidas sko, og derfor gerne vil vide hvilke andre efterspørgsler, der er på sko i markedet, kan det være en god idé at fjerne Adidas fra alle de søgefraser, som Storybase viser.

Du kan fortsætte med at fjerne søgeord, indtil der kun er relevante søgninger tilbage. Sælger du heller ikke Nike sko? Så fjerner du bare Nike fra dine søgninger, så du slipper for alle irrelevante søgeord i din søgeordsanalyse.

KEYWORD FINDER

Keywordfinder er et betalt værktøj. Ligesom Storybase viser Keywordfinder søgevolumen for søgningerne og foreslår potentielt relevante søgeord. Forskellen ligger i, at Keywordfinder for det meste viser langt flere relaterede søgninger end eksempelvis Storybase.

UBERSUGGEST

Ubersuggest er et gratis værktøj, som du kan bruge til at slå søgeord op, tjekke månedlig søgevolumen og få inspiration til potentielt interessante søgeord ved hjælp af de forslag, som Ubersuggest kommer med.

Ubersuggest kan dog have udfordringer med at finde data for nogle søgninger. Nedenfor kan du for eksempel se, hvad der sker, når man søger på SEO.

Ubersuggest er dog et fint alternativ, hvis du ikke har adgang til nogle betalte værktøjer.

BRUG GOOGLE

En metode, som mange ofte overser, men som måske er den mest oplagte: Google selv. Hvis du foretager en søgning i Google, vil der for det meste være foreslåede relaterede søgninger i bunden af SERP (Search Engine Result Page). De foreslåede søgninger kan du benytte til at undersøge søgeordene relateret til emnet.

Herunder kan du se et eksempel på SERP med en søgning på SEO:

Ud fra ovenstående kan vi få en indikation om, at brugerne søger på noget relateret til de foreslåede søgninger. Derfor kan det være en god idé at skrive noget, der målretter sig disse søgninger, hvis du gerne vil udvikle indhold indenfor SEO. Du kan for eksempel besvare spørgsmålene: Hvad koster SEO? Hvad betyder SEO? Hvad er SEO?

Eller du kan lave en guide til SEO og fortælle, hvordan man arbejder med det i praksis. Du kan finde frem til andre relaterede søgninger ved at specificere dine søgninger eller ved at bruge nye udtryk eller synonymer.

GOOGLE ADS DATA

Denne metode er selvfølgelig afhængig af, at du har en Google Ads konto, som er eller tidligere har været aktiv. Vi skal nemlig bruge al din tidligere data.

Hvis du vælger at vise en annonce, når folk søger på et bestemt ord, vil annoncen blive vist i forbindelse med mange forskellige kombinationer af søgninger, som er udtryk for mange forskellige behov.

Lad os sige, at du har en frisørforretning. Så vil det give mening at køre annoncer, når folk søger på ‘frisør’, og du vil på den måde ende ud med trafik for søgningen frisør i mange forskellige kombinationer. Det kan være, at du har betalt for trafik til søgninger som ‘frisørkursus’, ‘frisør København’ eller andet. Har du data fra en Google Ads konto, kan det være en god idé at overveje, om noget af din data kan vise noget uudnyttet potentiale i de søgninger, som dit SEO-arbejde er målrettet.

Google Ads giver dig altså mulighed for at undersøge hvilke kombinationer, brugerne benytter, når de søger på eksempelsvis frisør. Du kan bruge informationerne til at undersøge hvilke forskellige behov, der ligger i søgningen.

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Google Search Console er et af Googles egne værktøjer, som du kan bruge til mange ting. Du kan blandt andet benytte værktøjet til at se de søgeord, som din hjemmeside allerede bliver fundet på. Det kan du gøre under ‘performance’.

Her kan du se alle de søgeord, hjemmesiden bliver fundet på. Og hvis du undersøger søgeord inden for et bestemt område, kan du også tjekke hvilke søgeord, de enkelte sider bliver fundet på.

På ovenstående billede kan vi for eksempel se de søgeord, som vores side om SEO bliver fundet på. Det er ikke de søgninger, som vi har målrettet direkte, men siden opfanger også søgninger, som ikke er målrettede. Grunden til det er, at Google finder siden relevant i forhold til den specifikke søgning.

Det kan være brugbart, når du for eksempel forsøger at finde synonymer for et produkt, du sælger. Hvis du kalder dit produkt for fodboldsko, kan Search Console også vise trafik fra de brugere, der søger på fodboldstøvler. På den måde kan du nemt inkludere synonymer i din søgeordsanalyse. Det kan være, at synonymet har flere søgninger end det, du har kaldt dit produkt i første omgang. Du kan derfor målrette din side til den søgning, hvor du har størst potentiale for at trække en masse organisk trafik.

Og det er jo hele formålet.

HVAD SÅ NU?

Nu er du i princippet klar til at gå i gang med din søgeordsanalyse. Du har lært, hvordan man kan gribe en søgeordsanalyse an, og du har fået input til værktøjer, der kan hjælpe dig i processen. Som med alt andet (eller i hvert fald det meste) i livet er der ikke kun én rigtig måde at gøre tingene på, men det her er – i hvert fald ifølge os – et rigtig godt sted at starte.

God fornøjelse!