SEO tekster: 9 tips som giver dig mere synlighed og samtidig flere salg

Når jeg siger SEO tekster, hvad tænker du så? Ligegyldige tekster, som ikke indeholder noget værdi for læseren? Overoptimerede tekster med gentagelser af ord, som kun er skrevet til søgemaskiner?

Eller tænker du (som jeg):

En fantastisk mulighed for at tiltrække folk med udfordringer og problemer. Folk som har et erkendt (måske akut) behov for hjælp eller brug for netop det du tilbyder, hvad enten det er produkter eller serviceydelser.

For dét er i virkeligheden, hvad en god SEO tekst er.

Jeg vil vise dig 9 simple tricks til at lave markant bedre SEO tekster, der både kan give topplaceringer, samtidig med de kan generer salg, henvendelser eller signups på dit nyhedsbrev.

Lad os kaste os ud i det.

1. Optimer din sidetitel og din meta-beskrivelse

Det aller første dine besøgende ser, er det lille uddrag, der vises i Google, når du bliver fundet:

Uddraget består af sidens sidetitel og meta-beskrivelse og det der står her, er afgørende for, dels om du bliver fundet og dels bliver klikket på.

En god tommelfinger regel er at få dit primære søgeord ind i både sidetitel og meta-beskrivelse. Men mindst lige så vigtigt er det, at du adskiller dig fra dine konkurrenter og giver søgeren et incitament til at klikke på netop dit resultat.

For at opfylde det, skal du prøve at tænke på, hvad brugerens incitament kan være, for at søge præcis det her søgeord. Og det skal du så prøve at imødekomme.

Lad mig forklare:

I eksemplet herover er det primære søgeord “Søgemaskineoptimering”. Det lægger jeg i starten af sidetitlen. Så giver jeg et incitament ved at fortælle, at der er 3 tips, som den besøgende kan komme igang med nu.

I meta-beskrivelsen stiller jeg et spørgsmål, som jeg tror 90% af dem, som søger efter søgemaskineoptimering, vil svare ja til. Det giver en følelse af, at brugeren har ramt rigtigt. Og så afslutter jeg med en Call-To-Action: Kom inden for og få de 3 tips.

2. Skab en “You had me at Hello”-effekt

Du kender garanteret scenen:

I filmen Jerry Maguire bryder Tom Cruise ind i kvindegruppen og forsøger i alles påhør – i minutter – at overtale Renée Zellweger til at tage ham tilbage, hvor hun til sidst siger: “You had me at Hello”.

Det er præcis dén effekt overskriften i din SEO tekst skal have. Overskriften afgører nemlig, om folk læser videre i din tekst – eller smækker med døren.

I sommers havde vi Jens Jakob Andersen som gæsteblogger og i overskriften på hans indlæg, har vi indlagt 4 psykologiske triggere, som gør folk nysgerrige.

Se her:

De 4 psykologiske triggere er:

Værdi: Du kan øge trafikken. Frygt: Du kan også tabe trafikken. Tal: 34%. Tidsperspektiv: 5 minutter.

Selvom Jens Jakobs artikel kun er på 508 ord, så bliver folk alligevel hængende i 4 minutter og 45 sekunder i gennemsnit:

Folk læser altså artiklen til ende, og det har (til dato) indbragt 18 kommentarer – hvilket er konkrete mål og konverteringer på vores blog. Men det hele starter ved overskriften.

Skal du have mere inspiration til din overskrift, så tjek disse 52 gratis headline hacks fra Jon Morrow.

I øvirgt:

Det er god idé, hvis der er et hvis match mellem din sidetitel og din overskrift. Men overskriften behøver altså ikke være en fuldstændig kopi af din sidetitel.

3. Sug dine besøgende ind med en killer-indledning

Nu får du en simpel model, til at skrive en indledning, som vil suge dine besøgende ind i din tekst.

Du skal bruge en model som hedder PPL: Det står for: Problem, Påstand, Løsning.

Lad mig vise dig hvordan jeg har brugt den her:

Jeg starter med at italesætte brugerens problem ved at stille nogle få spørgsmål, som hurtigt kan besvares med ja eller nej, men som gør ondt: Der mangler henvendelser og salg.

Herefter kommer påstanden: Den besøgende mangler gode placeringer.

Og til slut løsningen: Bedre placeringer.

På ganske få linjer er den besøgende blevet draget ind, og er klar til at høre mere om løsningen.

Her er et andet eksempel:

Igen starter jeg med at italesætte brugerens problem, men bemærk at jeg også italesætter målgruppen: Virksomhedsejeren som ikke aner sine levende råd.

Så kommer påstanden: Det tager tid.

Og til slut løsningen.

Når først du har arbejdet med PPL modellen nogle gange, vil du opleve hvor nemt det er, altid at skrive en god indledning på din SEO tekst.

4. Drop myten om udgående links

Der er (utroligt nok) SEO folk der mener, at du gør dig selv en bjørnetjeneste, hvis du linker til andre websites. Det er klart, at på salgssider er det knap så smart i for hold til konverteringen, at lave et link ud lige under din call-to-action.

Men på sider, artikler og blogpost, hvor du trækker folk ind i toppen af din salgstragt, kan du sagtens linke ud til eksterne referencer. Og der er også flere test der viser, at det kan give bedre placeringer, hvis man linker ud.

For eksempel oplevede Sidekick at de fik bedre placeringer, når de linkede til eksterne sider med relateret indhold. Og Moz har i deres Search Engine Ranking Factors rapport for 2015 ligeledes fundet en corelation mellem eksterne links og placeringer i visse brancher.

Så link gerne til relevante kilder, som bakker din viden op.

Du kan evt. sætte Google Analytics event-tracking på de eksterne links, så kan du se i Analytics, hvor mange der klikker på dem.

5. Gør SEO teksten nem for den offensive læser

Da jeg spillede fodbold som ung knejt, irriterede jeg mig over, når nogle “snød” i træningsøvelserne. Jeg mindes, at det var ofte angribere der snød. Ikke alle. Men nogle af dem. Omvendt så knoklede forsvar- og midtbanespillerne stort set altid.

Senere har jeg fundet ud af, at de angribere som snød, bare fokuserede på det, som var vigtigt for dem (og for holdet): Nemlig at være klar til at score mål og være det når chancen bød sig.

Den type har du også på din hjemmeside. Det er de offensive læsere, som har fokus på at komme hurtigt i mål. Lægger du forhindringer ud, går du mod deres instinkt. Og så smutter de.

Derfor skal du sørge for, at din tekst er let at læse. Fremhæv vigtige ting (gerne dine søgeord) i teksten med fed eller kursiv, så teksten er nem at skimme. Brug hellere end gerne bulletpoints og mellemoverskrifter.

Du kan med fordel lave dine sætninger korte. Og hav ikke for mange linjer i samme afsnit.

En godt metode til at sikre at den er overskuelig, er at åbne siden på din mobiltelefon. Her bliver det nemlig helt tydeligt, om du har lavet en wall-of-tekst eller har brudt teksten på en overskuelig måde.

6. Fasthold folk ved at holde dem nysgerrige

Det værste der kan ske, når folk lander på din side er, at de klikker på tilbageknappen. Det kalder man for short click eller pogo sticking.

Et short click er et klokke klart signal til Google om, at den side de lander på, ikke er relevant. Og er der nok besøgende, der klikker tilbage, giver det ikke mening for Google at placere dig i toppen. Husk Google vil gerne give de bedste resultater til deres brugere.

Tilbage i 2012 testede Frank Hellerup Madsen dette kritiske bounce til at ligge på 1 minut og 40 sekunder.

Om det er den tid Google kigger på i 2016 og fremad, kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald sikkert, at du skal kunne fastholde brugerne på din hjemmeside, hvis du vil have topplaceringer i Google.

Lad mig fortælle dig om teknikken, som copywrite-guruen Joe Sugarman kalder Seeds of Curiosity. Eller på dansk: Nysgerrigheds frø.

Fuldstændig som når din ynglings TV serie slutter på et højdepunkt, der gør, at du er nød til at se med i næste uge – på samme måde virker Sugarmans Seeds of Curiosity. Det handler om at indlægge små cliffhangers i din tekst.

Jeg har allerede brugt nogen i den her tekst.

Lad mig give dig nogle eksempler:

Prøv at se her.

Lad mig forklare.

Men der er mere end det.

Min pointe er…

Forestil dig hvad det betyder for dig?

Kan du se hvad jeg mener?

Tænk over det et øjeblik.

Men husk på….

Du kan finde mange flere eksempler på der her frø i Joe Sugarmans bog The Adweek Copywriting Handbook.

7. Glem alt keyword density i SEO tekster, men gør det her i stedet!

I gamle dage – da SEO var mere wild west end Butch Cassidy and the Sundance Kid – gjaldt det om at gentage ens søgeord mange gange i ens tekst.

Man gik op i keyword density – altså hvor ofte et søgeord blev brugt i ens tekst i forhold til andre ord. Nogle anbefalinger lød på over 5% gentagelse andre meget højere.

Er du klar over hvor meget 5% er i en tekst? Det svarer stort set til, at du gentager søgeordet i hver eneste sætning, du skriver.

Den slags er umuligt at læse. Og det sælger ikke.

Heldigvis er Google blevet meget klogere, så keyword density er ikke noget du skal gå op i længere. I stedet skal du gå op i Latent Semantic Indexing (LSI). Og nej, det er ikke navnet på en sygdom. Hold fast et øjeblik. Så skal jeg forklare:

LSI handler om synonymer og relaterede ord. Google kigger på helheden af din SEO tekst, og ser hvilke ord du ellers har brugt. Det giver Google en langt bedre forståelse af hvad din side handler om, end når du gentager dit søgeord.

Lad mig vise dig et eksempel:

Oven for har jeg søgt på “redken hårskum”. Læg mærke til at Google både markerer “skum” og “hårskum” med fed. Prøv så at se næste søgning, hvor jeg søger på “skum”:

Det er noget helt andet “skum” Google finder.

Når du skriver din SEO tekst, så kan du hjælpe Google med at forstå, hvad det er for noget “skum” du sælger, ved at bruge LSI søgeord og synonymer rundt omkring i din tekst.

De søgeord kan du blandt andet finde i bunden af søgeresultatet under relaterede søgninger. Her har jeg søgt efter “stressbehandling”:

Læg mærke til, at der både kommer kombinationer med “stressbehandling” frem, men også søgeord som “stress symptomer” og “stress test” frem. Brug evt. også et værktøj som Keywordtool.io til at finde flere kombinationer.

8. Vis hvad andre siger om dit produkt

Det findes der masser af studier som viser, at folk vil gøre de ting, som de kan se andre gør.

Det kaldes for social proff.

Én form for social proff er testimontials og anbefalinger. Og dem SKAL du vise i din SEO tekst, hvis du vil have den til at sælge.

Når du bruger testimonials, er det vigtigt at de også stammer fra folk i din primære målgruppe.

Med det mener jeg:

Hvis dine kunder er små og mellemstore virksomheder, er det ikke nødvendigvis et specielt godt match, at vise logoer fra Microsoft og IBM. Og omvendt. Hvis du vil have store virksomheder, så skal de kunne identificere sig med de testimonials du har.

Brug meget profilbillede af den person, som udtaler sig. Det gør din testimonials meget mere personlig. Du kan også gøre den stærkere, ved at vise fem stjerner.

Sådan ser en af de testimonials ud, som jeg har på SEO mentor forløbet:

Og husk:

Spørg om lov, før du bruger en testimonial offentligt. Får du en uopfordret, så kontakt vedkommende hurtigt og sig tak og spørg om ikke du må bruge den.

Hvis du gerne vil lære hvordan du selv kan få nogle stærke testimonials, så skal du læse “6 Questions to Ask for Powerful Testimonials” fra Copyblogger.

9. Afslut (altid) din SEO tekst med en Call-To-Action

Du har fået besøgende ind på din side. Du har forført dem og præsenteret din løsning. Du har næsten fået dem ført helt ned igennem salgstragten.

Men hvad så nu?

Det lyder måske som et banalt spørgsmål. Men virkeligheden er, at det ikke altid er helt tydeligt.

Det er sindsygt vigtigt, at du tydeligt fortæller eller viser, hvad det er for en handling brugeren skal gøre nu. Og dét er din call-to-action.

Selve elementet kan være:

En kontaktformular

En læg-i-kurv knap

Et link til din kontaktside

Dit telefonnummer

Nyhedsbrevstilmelding

Uanset hvad elementet er, så skal det være stort og tydeligt, så den besøgende ikke kan tage fejl af, hvilken handling der skal foretages.

I knappen eller linket som aktiverer handlingen, skal du sørge for at lægge action ord ind og du kan med (stor) fordel fortælle værdi ved handlingen. F.eks.

Få den gratis video i din indbakke nu

Start i dag

Få adgang nu

Modtag e-bogen

Bliv ringet op inden for 24 timer

Ja tak. Jeg vil gerne have flere besøgende.

Nu er det din tur

Så er det din tur til at dele. Hvilke af de her tips skal du bruge først? Er der noget som du synes jeg mangler? Skriv en kommentar her under – og stil hellere end gerne spørgsmål om SEO tekster.